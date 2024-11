Sposób na wybuchające bankomaty. Polacy: u nas niemożliwe

Wysadzanie bankomatów jest wciąż palącym problemem w wielu krajach. Holandia poradziła sobie z nim sprytny sposób, stosując nietypową metodę.

Wiele się słyszy o wysadzeniach bankomatów. Ci, którzy wyobrażają sobie ten proceder jako deszcz fruwających pieniędzy, mogą się jednak srodze rozczarować. Niestety, nie wygląda to aż tak spektakularnie jak na filmach. Pamiętamy, zdarzenie z Olsztyna, kiedy bandyci wysadzili jeden z bankomatów. Niestety, pewnie na tym się nie skończy. Testowanie istniejących zabezpieczeń lub nawet ich brak w automatach z pieniędzmi, cały czas kusi przestępców. Nie tylko w Polsce, ale na terenie całej Europy. Dla przykładu, w Niemczech, rocznie jest wysadzanych 500 bankomatów. W Holandii przestępcy też mieli pole do nadużyć. Ostatnio jednak zostali zastopowani.

Co z zabezpieczeniami?

Okazuje się, że niektóre zabezpieczenia zawodzą. W przypadku ciasto zwiniętych banknotów, zawodzi nawet farba, która nie "maluje" za mocno wszystkich pieniędzy. Na przeciw bandytom jednak postanowiła wyjść Holandia, która postanowiła do zabezpieczeń użyć kleju. Chodzi o klejenie banknotów.

W przypadku uszkodzenia kasetki z gotówką, pieniądze są klejone w jeden klocek (bryłę). Nie można ich rozdzielić, bo się rozrywają.

- podaje TVP Info.

Metoda ta jest zakazana w Niemczech, ale Holandia zaczęła ją praktykować już 3 lata temu i ostatnio radzi sobie całkiem nieźle z napadami tego typu. System z klejem nazywa się Glue IBNS. Liczba napadów ze 110 rocznie spadła do 3-4. Przestępca nie może użyć zrabowanych pieniędzy, bowiem zostają one sklejone w bezużyteczną bryłę. A jak nie ma nagrody, to nie opłaca się podejmować wysiłku.

Na początku przyszłego roku wprowadzimy ten produkt także w innych krajach.

- twierdzi Robin Bijland, dyrektor ds. technologii, holenderskiej firmy Mactwin Security.

Przypomijmy, że Holandia była swego czasu mekką dla piromanów. W Utrechcie funkcjonowała "szkoła" kształcąca specjalistów w tej dziedzinie. Po tym, jak przestało im się to opłacać na terenie tego kraju, postanowili szukać szczęścia gdzie indziej.

W Polsce metoda na klej jest niemożliwa?

W Polsce, w ostatnich latach, liczba prób wysadzania bankomatów waha się między 70, a 130 rocznie. Teoretycznie każdy z bankomatów powinien być solidnie zabezpieczony. Pomysł z klejem nie budzi entuzjazmu wśród ekspertów w naszym kraju.

Klejenie jest jedną z form neutralizacji banknotów, podobnie jak ich barwienie. W polskich warunkach nie jest ono możliwe do zastosowania, gdyż Narodowy Bank Polski wymaga, aby można było określić dokładnie liczbę banknotów poddanych procesowi neutralizacji. W przypadku ich sklejenia jest to niemożliwe.

- wyjaśnia wiceprezes POFOG Krzysztof Kołodziejczyk.

