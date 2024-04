Lepiej włącz to w PKO BP. Ryzykuje ten, kto nie skorzysta

PKO BP szykuje nowość, która poprawi bezpieczeństwo klientów. Zmieni się sposób logowania do internetowego serwisu iPKO.

PKO BP zapowiada wprowadzenie nowej warstwy zabezpieczenia w trakcie logowania do internetowego serwisu iPKO. Klienci muszą szykować się na zmiany, chociaż zostaną one wprowadzone tylko za ich zgodą.

PKO BP zmienia logowanie do iPKO

Klienci PKO BP, w trakcie logowania do internetowego serwisu iPKO, wkrótce zobaczą informację o dodatkowym sposobie zabezpieczenia. Jego włączenie będzie uzależnione od wyrażenia odpowiedniej zgody. Jeśli klient się na to zdecyduje, to zmianę będzie musiał zatwierdzić narzędziem autoryzacji, np. kodem SMS lub w aplikacji mobilnej.

Nowe zabezpieczenie będzie sprawdzać nie tylko parametry urządzenia, z którego loguje się klient, ale także jego zachowanie, np. tempo i sposób wpisywania danych na klawiaturze. Ma to być dodatkowe zabezpieczenie, które uchroni użytkowników banku przed cyberprzestępcami. PKO BP zapewnia, że to rozwiązanie stosowane w instytucjach finansowych na całym świecie.

Co ważne, dane na temat zachowań klientów chronione przez przepisy RODO i dotyczą tylko postępowania w iPKO. Nie są też przetwarzane żadne informacje, które użytkownik wpisuje, w tym hasło lub dane kontaktowe.

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na dodatkowe zabezpieczenie, to będzie logował się do iPKO tak samo, jak do tej pory. Oznacza to konieczność podania loginu i hasła, a następnie zatwierdzenie go kodem SMS lub aplikacją mobilną.

