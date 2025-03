Jesteś w PKO BP? Bank ma pilny komunikat z ostrzeżeniem

Klienci PKO BP co kilka dni nękani są próbami kolejnych oszustw i niemal za każdym razem przestępcy sięgają po nową metodę. Dziś bank wydał ważny komunikat, w którym przestrzega, by uważać na fałszywe e-maile podszywające się pod PKO, o temacie: „Aktualizowanie danych bankowych”.

Wszystko wygląda bardzo poważnie , co wzbudza zaufanie do komunikatu. Treść wiadomości sugeruje przy tym, że klient PKO musi podjąć dodatkowe działania, czyli ręcznie ukończyć proces aktualizacji.

To oczywiście oszustwo, a bank PKO nie jest autorem tych wiadomości. Umieszczony w treści przycisk „WYMAGANA AKTUALIZACJA” prowadzi do fałszywej strony, gdzie cyberprzestępcy wykradają dane dostępowe. Jest ona podobna do strony logowania banku.