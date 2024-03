Korzystasz z Blika? Rządowa agencja wydała ostrzeżenie

CSIRT KNF zidentyfikował kolejne oszustwo, na które można się natknąć w polskiej części Internetu. Chodzi o fałszywe strony internetowe podszywające się pod serwis transakcyjny z płatnościami BLIK.

Na pierwszy rzut oka fałszywa bramka płatności nie różni się od prawdziwej. Znajdziemy o transakcji oraz pole na wpisanie kodu. Jedyna różnica jest taka, że po wpisaniu kodu nasze środki trafią nie do sklepu, a na konto przestępców.

🚨Uwaga! Cyberprzestępcy przygotowali fałszywą stronę, na której zachęcają do podania kodu #BLIK @BLIKmobile. Jeżeli wprowadzicie go na niebezpiecznej stronie, grozi to utratą Waszych środków. Zachowajcie ostrożność i pamiętajcie o dokładnym weryfikowaniu adresu strony… pic.twitter.com/g0UulQVQ23