Masz konto w Pekao? Pilny komunikat. Możesz stracić pieniądze

Bank Pekao S.A. wydał ważne ostrzeżenie dotyczące rosnącej liczby fałszywych wiadomości e-mail, które są rozsyłane przez cyberprzestępców podszywających się pod bank. Celem oszustów jest wyłudzenie danych osobowych i finansowych, co może prowadzić do poważnych strat finansowych i naruszenia prywatności klientów.

Jak działają oszuści?

Oszuści często wysyłają wiadomości e-mail, które na pierwszy rzut oka wyglądają, jakby pochodziły z oficjalnego źródła, takiego jak Bank Pekao. Mogą one zawierać logo banku, odpowiednie formatowanie oraz profesjonalnie wyglądający język, co ma na celu wzbudzenie zaufania odbiorcy. W treści takich e-maili przestępcy często sugerują, że konto bankowe użytkownika zostało zablokowane, wystąpił problem z transakcją, lub konieczne jest natychmiastowe zalogowanie się do serwisu w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji.

E-maile te zawierają zazwyczaj linki prowadzące do fałszywych stron internetowych. Te są łudząco podobne do prawdziwej strony banku. Po kliknięciu na taki link, użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych logowania, numeru PESEL lub innych informacji osobistych, które następnie trafiają w ręce oszustów.

Jeśli ofiara poda swoje dane, przestępcy mogą uzyskać dostęp do jej bankowości elektronicznej bądź zaciągnąć na jej dane kredyt lub pożyczkę.

Jak rozpoznać fałszywą wiadomość e-mail?

Bank Pekao zaleca zachowanie szczególnej ostrożności wobec wiadomości e-mail, które spełniają następujące kryteria:

Nieoczekiwane prośby: Jeżeli otrzymasz wiadomość z prośbą o natychmiastowe podjęcie jakiejś akcji, zwłaszcza w kontekście swoich finansów, powinna zapalić się czerwona lampka.

Podejrzane linki: Uważaj na linki prowadzące do stron, których adres URL różni się od oficjalnej strony banku. Przed kliknięciem zawsze najedź kursorem na link, aby zobaczyć, dokąd faktycznie prowadzi.

Załączniki: Unikaj otwierania załączników, szczególnie jeśli nie spodziewałeś się otrzymać wiadomości. Mogą one zawierać złośliwe oprogramowanie.

Błędy językowe: Choć oszuści starają się pisać profesjonalnie, często w ich wiadomościach można zauważyć błędy językowe, literówki lub nieprawidłową interpunkcję.

Bank przypomina również o tym, jak możesz lepiej zadbać o bezpieczeństwo swoich pieniędzy, szczególnie jeśli jesteś klientem Pekao:

Gdy wiadomość z banku wzbudza Twój niepokój nie działaj pod wpływem emocji. Zadzwoń na naszą infolinie (+48 519 222 222) i zweryfikuj informacje z maila.

Przed zalogowaniem się do serwisu internetowego Pekao24, zawsze sprawdzaj czy adres strony jest poprawny - https://www.pekao24.pl/logowanie.

Na stronie logowania do serwisu internetowego Pekao24 nigdy nie podawaj pełnego hasła. Podczas logowania Twoje hasło jest zamaskowane – w puste pola wprowadź jedynie pojedyncze znaki.

Uważnie czytaj komunikaty autoryzacyjne i nie potwierdzaj transakcji, które nie były przez Ciebie zlecone.

Jeśli posiadasz aktywną aplikację PeoPay, podczas logowania do serwisu internetowego Pekao24 korzystaj z logowania dwuskładnikowego. Sprawdź jak uruchomić uwierzytelnianie dwuskładnikowe na naszej stronie internetowej.

Pamiętaj, że możesz zastrzec swój numer PESEL w serwisie mObywatel, wtedy nikt nie będzie mógł wykorzystać go bez Twojej wiedzy. Zastrzeżenie numeru PESEL będziesz mógł cofnąć w każdej chwili bezterminowo lub określając datę i godzinę, kiedy system automatycznie ponownie go zastrzeże (np. do czasu finalizacji umowy z bankiem, którą będziesz chciał zawrzeć poprzez zdalne kanały komunikacji).

Co zrobić, gdy otrzymasz podejrzany e-mail?

W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości e-mail, Bank Pekao zaleca natychmiastowe usunięcie jej bez otwierania załączników czy klikania w linki. Warto również skontaktować się z bankiem za pośrednictwem infolinii lub bezpośrednio przez oficjalną stronę internetową, aby zgłosić takie incydenty. Warto również:

Zmienić hasła logowania do serwisu internetowego Pekao24 i aplikacji PeoPay.

Złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa organom ścigania, czyli policji lub prokuraturze, i poinformuj o tym swój bank.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Bank Pekao

Źródło tekstu: Bank Pekao