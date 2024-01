Masz konto w Pekao? Już jest wyczekiwana nowość

Bank Pekao wprowadził do swojej aplikacji PeoPay długo oczekiwaną funkcję – Prośbę o przelew BLIK. Od teraz rozliczenia z przyjaciółmi np. za wspólne wyjście do restauracji czy zrzutki są łatwiejsze i szybsze.

O tym, że bank Pekao zamierza wprowadzić Prośbę o przelew BLIK, pisaliśmy pod koniec grudnia. Wtedy jednak były to informacje nieoficjalne i nie wiadomo było, jak długo klienci banku będą musieli czekać, aż w PeoPay pojawi się to coraz popularniejsze rozwiązanie. W końcu jednak się doczekali.

Prośba o przelew BLIK to najłatwiejszy sposób na szybkie przekazywanie pieniędzy znajomym – na przykład w ramach rozliczenia za rachunek w restauracji albo zrzutki na wspólny prezent czy weekendowy wyjazd. Rozwiązanie zdobyło już popularność w kilku innych bankach, teraz jest dostępne w Pekao.

Prośba o przelew BLIK w PeoPay

Wystarczy w aplikacji PeoPay wysłać prośbę o przelew do osoby z listy swoich kontaktów w telefonie. Gdy znajomy ją zaakceptuje, pieniądze w czasie rzeczywistym trafią na konto nadawcy. Z rozwiązania mogą korzystać klienci już od 13. roku życia.

Jak podkreśla Pekao, funkcja Prośba o przelew BLIK pozwala nie tylko organizować zrzutki, ale umożliwia śledzenie na bieżąco postępów zbiórki: kto przelał, a komu będzie trzeba przypomnieć o zaległym przelewie.

Skorzystanie z nowej usługi i wysłanie prośby o przelew na telefon jest bardzo proste – należy zalogować się do aplikacji i wejść do zakładki „Płatności”, kliknąć opcję „Prośba o przelew” i wybrać odbiorcę z listy swoich kontaktów. Na liście automatycznie pojawiają się znajomi, którzy korzystają z BLIKA i mają uruchomioną tę funkcję. Następnie wpisujemy kwotę oraz tytuł rozliczenia, np. „pizza” lub „prezent” i naciskamy „Wyślij”.

Kolejny krok należy do banku, który wysyła na telefon odbiorcy powiadomienie o przesłanej do niego prośbie o przelew. Na zaakceptowanie prośby w swojej aplikacji znajomy ma 72 godziny – a po jej realizacji pieniądze natychmiast trafią na konto osoby, która wysłała prośbę o przelew. Rozliczeń można dokonywać pomiędzy klientami różnych banków, które udostępniają tę usługę. Usługa dostępna jest w ING, mBanku, Millenium i VeloBanku, ma ją także w planach Santander Bank.

Wysyłając Prośbę o przelew w PeoPay, użytkownik może też wybrać grupę kontaktów, dzielić rachunek na równe kwoty lub określić ich wysokość dla poszczególnych odbiorców. Nadawca może uwzględnić również siebie w podziale wydatków.

Usługa jest bezpłatna. W ramach jednej prośby o przelew można przelać do 500 zł, a dziennie do 1000 zł. Każdego dnia można wysłać do 30 próśb o przelew. Limit ten można wykorzystać do wysłania jednej prośby do 30 osób lub podzielić na mniejsze prośby.

Nowa usługa jest realizowana po zalogowaniu do aplikacji mobilnej. Nie będzie możliwości wysłania prośby do osób, które nie korzystają z usługi „Przelew na telefon BLIK”. To gwarantuje, że pieniądze otrzymamy i przelejemy wyłącznie do znanej nam osoby, której tożsamość została zweryfikowana przez bank. Aby móc odebrać przelewy na telefon BLIK, wystarczy mieć zarejestrowany numer w usłudze.

