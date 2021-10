Alior Bank dodaje nowe funkcje do aplikacji mobilnej: Raport oraz Alerty BIK

Większość Polaków uważa, że trwająca pandemia zwiększyła ryzyko wyłudzania danych w Internecie. Alior Bank zareagował na to i we współpracy z Biurem Informacji Kredytowej (BIK) dodał do swojej aplikacji mobilnej dwie nowe funkcje – Raport BIK oraz Alerty BIK

Alior Bank kontynuuje budowanie ekosystemu usług pozabankowych oraz rozwija kanały cyfrowe poprzez wdrażanie rozwiązań wykraczających poza codzienne zarządzanie finansami. Bank we współpracy z Biurem Informacji Kredytowej wprowadził właśnie do bankowości mobilnej dwie nowe usługi – Raport BIK i Alerty BIK. Pierwsza z nich pozwoli klientom ocenić szansę na kredyt i sprawdzić, czy nie mają opóźnień w spłacie innych zobowiązań. Druga usługa to ostrzeżenia SMS lub e-mailowe, które pomagają chronić klientów przed wyłudzeniami na ich skradzione dane 24/7 przez cały rok.

Zobacz: Alior Bank: karta Mastercard z Plusem to dodatkowe korzyści dla firm

Zobacz: W aplikacji Alior Mobile kupisz ubezpieczenia OC i AC. Zyskasz rabat i bon do Biedronki

Szacuje się, że obecnie około 95% Polaków korzysta z Internetu. Za jego pośrednictwem robimy zakupy, płacimy rachunki oraz zarządzamy finansami. Wykonując te czynności, zostawiamy swój cyfrowy ślad, który przy niedostatecznej ostrożności mogą łatwo wykorzystać cyberprzestępcy. Dlatego, aby chronić naszych klientów przed konsekwencjami kradzieży danych osobowych, zdecydowaliśmy się wprowadzić dwie usługi – Raport oraz Alerty BIK. Dzięki nim użytkownicy mogą szybko zweryfikować historię swoich zobowiązań, zarówno kredytowych, jak i pozakredytowych, a także otrzymać ostrzeżenie, jeśli ktoś spróbuje bezprawnie wykorzystać ich personalia.

– powiedział Kacper Rzeszutek, Dyrektor Działu Biznesu Alior Mobile z Alior Banku

Łatwy i szybki dostęp do kompleksowej informacji o naszych kredytach i pożyczkach, to klucz do sprawnego zarządzania swoimi finansami. Docenią to zwłaszcza osoby, które przymierzają się do zaciągnięcia kredytu na przykład na zakup wymarzonego mieszkania.

Kontrolowanie stanu swojej historii kredytowej jest dziś niezwykle łatwe. Zapewnia to Raport BIK, w którym w prosty sposób przedstawiony jest stan posiadanych zobowiązań. Warto sprawdzić swój raport w szczególności po to, żeby upewnić się, że na nasze dane nie zostały wyłudzone jakieś kredyty lub pożyczki. Raport BIK pokaże historię, natomiast usługa Alerty BIK ostrzeże przed próbami wyłudzenia. Warto więc ją uruchomić zanim cokolwiek się wydarzy - jeden sms może uratować nas przed stratami finansowymi.

– powiedział Marcin Gozdek, dyrektor rynku detalicznego w BIK

Dostęp do informacji przez Alior Mobile

Aby skorzystać z oferty BIK, należy zalogować się do aplikacji Alior Mobile, a następnie w zakładce „Płatności i usługi” wybrać opcję „Usługi BIK”. W kolejnym kroku trzeba wskazać interesujący klienta wariant – Raport BIK lub Alerty BIK i wyrazić odpowiednie zgody oraz zaakceptować regulamin usługi i cennik. W następnej kolejności aplikacja poprosi o wskazanie rachunku, z którego ma zostać pobrana opłata za jedną lub drugą usługę. Jednorazowy koszt Raportu BIK, który klient otrzyma w formie zaszyfrowanego pliku PDF, to 39 zł, natomiast roczna opłata Alertów BIK to 24 zł.

Usługi nie są automatycznie przedłużane, dlatego aby skorzystać z nich ponownie, należy jeszcze raz przejść przez procedurę w Alior Mobile. Usługi są dostępne dla klientów, którzy wcześniej zostali zweryfikowani w oddziale Alior Banku.

Zobacz: mBank: na infolinii pogadasz sobie z voicebotem Markiem

Zobacz: Aplikacja Santander mobile otrzymała funkcję, która szybko wywołała furorę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Alior Bank

Źródło tekstu: Alior Bank