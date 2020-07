Xiaomi Mi 10 Lite 5G - świetna specyfikacja, dobra cena, a do tego 5G

Zaczęło się! Mamy tani telefon 5G - Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Producenci stanęli do rywalizacji w nowej konkurencji – kto dostarczy bardziej wydajny, lepiej wyposażony, ale co najważniejsze – najkorzystniej wyceniony smartfon z obsługą sieci 5G. Debiutujący na polskim rynku Xiaomi Mi 10 Lite 5G ma szansę na wysoką pozycję w tej konkurencji. Łączy świetną specyfikację mocnego średniaka, modem zapewniający łączność w nowym standardzie sieci, a do tego nie drenuje portfela. Ten smartfon ma spore szanse na sukces, chociaż nie obeszło się oczywiście bez mankamentów.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G zadebiutował na polskim rynku 8 czerwca i trafił od razu do oferty dwóch operatorów – Orange oraz Play, stając się dla nich jedną z ciekawszych propozycji związanych ze startującymi sieciami 5G. Pod koniec czerwca urządzenie weszło też do pełnej sprzedaży w sklepach z elektroniką i bezpośrednio u producenta w cenach od 1699 zł za wersję 6 GB + 64 GB oraz od 1799 zł za wariant 6 GB + 128 GB. Powstał też mocniejszy wariant 8 GB, jednak Xiaomi nie wprowadziło go na nasz rynek.

Specyfikacja

Kup teraz - zapłać później kwiecień 2020 192 g, 7.88 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 64 GB, 128 GB) - od 1554,64 zł na 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.57" - AMOLED (1080 x 2400 px, 401 ppi) Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G, 2,40 GHz Android v.10.0 4160 mAh, Quick Charge 4.0, USB-C Zobacz pełną specyfikację telefonu Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Obudowa (aluminium, tył Gorilla Glass 5) o rozmiarach 74,77 x 163,71 x 7,88, waga 192 g

Ekran AMOLED 6,57 cala Full HD+ (1080 x 2400), HDR10+, Gorilla Glass 5

Czytnik linii papilarnych w ekranie

Procesor Qualcomm Snapdragon 765 (8 × Kryo 475, taktowanie do 2.4 GHz, GPU Adreno 620)

Pamięć RAM 6 GB, wewnętrzna 64 lub 128 GB

Łączność LTE, 5G (Snapdargon X52, sub-6G: n1/n3/n7/n28/n77/n78)

Dual SIM (2x 5G,

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz i 5 GHz

Bluetooth 5.1, NFC

Lokalizacja GPS, dwupasmowy A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS

USB typu C

Wyjście słuchawkowe 3,5 mm

Poczwórny aparat: 48 MPix (f/1.8, 1/2,0", 0,8µm, PDAF) + 8 MPix (szerokokątny, f/2,2, 120˚, 1/4.0", 1,12 µm) + 2 Mpix (makro, f/2,4) i 2 Mpix (czujnik głębi, f/2,4)

Nagrywanie wideo 1080p 30/60 kl./s, 4K 30 kl./s, slow motion, timelapse

Przedni aparat 16 Mpix (f/2,25, 1,0 µm)

Akumulator 4160 mAh, ładowanie 20 W

Android 10, MIUI 11

Co w zestawie?

W zestawie poza smartfonem znajdziemy kabel USB C, zasilacz 22,5 W, silikonowe etui ochronne, igłę do tacki SIM, instrukcję obsługi, a także fabryczną folię ochronną ekranu. W testowanym egzemplarzu folia była już od razu nalepiona na wyświetlacz. Mimo lekkiego zaokrąglenia brzegów ekranu folia dobrze przylega, po trzech tygodniach testów uległy tylko nieznacznemu porysowaniu. Na pewno warto ją mieć.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na