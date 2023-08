Test Razer Blade 14 z Ryzenem 7940HS. Bestia, ale nie bez wad

Razer Blade 14 z najnowszym procesorem AMD i kartą graficzną GeForce RTX 4070 brzmi jak marzenie wielu graczy. Sprawdziłem, czy rzeczywiście jest to model godny polecenia.

Dawno minęły czasy ogromnych laptopów dla graczy, którym – z powodu masy i gabarytów – bliżej było do desktopów niż komputerów przenośnych. Od wielu lat możemy wybierać spośród wielu mniejszych, a nawet eleganckich konstrukcji. W ten trend doskonale wpisuje się Razer Blade 14, który na papierze prezentuje się rewelacyjnie.

Laptop w wersji na 2023 rok dostępny jest między innymi w wersji z najnowszym procesorem AMD Ryzen 9 7940HS i układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop z TDP ustawionym na poziomie 140 W. W teorii taka konfiguracja powinna gwarantować wysoką wydajność w najnowszych grach. To jednak nie wszystko, ponieważ procesor AMD ma wbudowany silnik AI, który okazuje się przydatny także w pracy. Pozwala on między innymi na rozmycie tła we wbudowanej kamerze. Dlatego Razer maluje się jako połączenie dwóch, a nawet trzech światów – biurowego, profesjonalnego i gamingowego. Sprawdźmy, jak praktyka ma się do teorii.

Specyfikacja

Sercem komputera jest wspominany już procesor AMD Ryzen 9 7940HS. Jest on wyposażony w 8 fizycznych rdzeni z obsługą 16 wątków oraz 512 KB pamięci cache L1, 8 MB cache L2, a także 16 MB cache L3. Maksymalne taktowanie wynosi 5,2 GHz, a TDP układu mieści się w zakresie od 35 do 54 W. To w tym momencie jeden z najwydajniejszych CPU, jaki można znaleźć w gamingowych laptopach. Dodatkowo oferuje on zintegrowany układ graficzny Radeon 780M, ale akurat w tym modelu ma on mniejsze znaczenie.

Razer Blade 14 wyposażony jest w grafikę GeForce RTX 4070 Laptop z TDP ustawionym na wartości 140 W. Poza tym, w testowanej przez nas wersji, laptop ma 16 GB pamięci RAM DDR5-5600, którą można rozszerzyć maksymalnie do 64 GB, a także dysk SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 o pojemności 1 TB. Uzupełnieniem specyfikacji jest 14-calowy ekran IPS o rozdzielczości QHD+ (2560 × 1600 pikseli) z czasem reakcji 3 ms i odświeżaniem aż 240 Hz. Producent obiecuje, że matryca w 100 proc. pokrywa paletę barw DCI-P3, więc komputer powinien sprawdzić się także w rękach profesjonalistów.

Wreszcie testowany laptop ma klawiaturę z podświetleniem RGB Razer Chroma, moduł WiFi 6E z Bluetooth 5.3, głośniki stereo z THX Spatial Audio oraz kamerę internetową w fizycznym zamknięciem. Jeśli chodzi o złącza, to mamy tutaj: dwa USB 3.2 Gen 1, dwa USB-C 4 z PD 3.0 i DP 1.4, mini-jack 3,5 mm combo oraz wyjście HDMI 2.1. Obudowa wykonana jest z aluminium, a całość ma wymiary 310,7 × 228 × 17,99 mm i masę około 1,84 kg. Laptop zasilany jest przez akumulator litowo-jonowy o pojemności 68,1 WHr. W zestawie znajduje się też zasilacz o mocy 230 W. Cena? W takiej konfiguracji kosmiczna, bo wynosząca aż 2699 dolarów, czyli ponad 11 tys. zł i to bez podatku VAT!

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)