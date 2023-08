Test PocketBook InkPad Color 2. Czy kolorowy czytnik ma sens?

Czy czytnik e-booków z kolorowym ekranem E-Ink ma sens? Postanowiłem to sprawdzić na przykładzie najnowszego modelu PocketBook InkPad Color 2.

Czytniki e-booków przyzwyczaiły nas do ekranów w odcieniach szarości, które mają przypominać tradycyjną kartkę papieru. Dzięki temu czytanie książek jest na nich dużo przyjemniejsze, a przede wszystkim mniej męczące dla oczu. Między innymi dlatego czytniki e-booków są urządzeniami dużo lepszymi od tabletów, a przynajmniej pod kątem czytania książek.

Zastosowana w ekranach E-Ink technologia sprawia, że stworzenie kolorowego wyświetlacza było bardzo trudne. Jednak trudne, to nie to samo, co niemożliwe. Dlatego już kilka lat temu zaczęły pojawiać się pierwsze wyświetlacze tego typu, które nie były tylko czarno-białe. Z czasem zaczęły się coraz bardziej popularyzować i dzisiaj kupno takiego czytnika nie jest już żadnym problemem.

Przykładem jest model PocketBook InkPad Color 2, który niedawno zadebiutował na polskim rynku. To już kolejny model w ofercie tej firmy, który wyposażony jest w kolorowy ekran E-Ink. Chociaż w teorii może się wydawać, że to ciekawe i przydatne rozwiązanie, to czy takim jest też w praktyce? Nie mogłem oprzeć się pokusie, żeby to sprawdzić. Przyznam, że do tej pory nie miałem do czynienia z kolorowymi czytnikami e-booków, więc do testów podszedłem z dużym zainteresowaniem.

Specyfikacja PocketBook InkPad Color 2

Najważniejszym elementem PocketBook InkPad Color 2 jest ekran. Wyświetlacz to E Ink Kaleido Plus, który zaprezentowany został już w 2021 roku. To ulepszona wersja matrycy, która wcześniej znajdowała się już w ofercie firmy E Ink. Składa się ona z kilku warstw. Najważniejszą jest oczywiście tradycyjny e-papier z mikrokapsułkami z atramentem w 16 odcieniach szarości. Oprócz niej dostępna jest też specjalna warstwa filtrująca, która potrafi wyświetlać już 4096 kolorów. To właśnie dzięki temu z tradycyjnego ekranu e-ink udało się zrobić kolorowy wyświetlacz.

W nowej wersji kolorowa warstwa została umieszczona bliżej matrycy e-ink. Ma to przełożyć się na żywsze i mocniejsze kolory (gamut jest podobno aż trzykrotnie szerszy), mniejsze rozproszenie światła, a także mniej widoczną siatkę kolorowych pikseli. Niestety, nadal kolorowa warstwa ma rozdzielczość zaledwie 468 × 624 pikseli, co przekłada się na zagęszczenie na poziomie tylko 100 ppi. Jednocześnie e-papier oferuje rozdzielczość 1404 × 1872 piksele i 300 ppi.

Przy okazji jest to nadal ekran z podświetleniem SMARTlight. Oznacza to, że nie tylko możemy dostosować jasność, ale też barwę iluminacji. Jest to przydatne szczególnie w przypadku osób wrażliwych na światło niebieskie, bowiem wieczorami kolor możemy ustawić na żółty lub wręcz pomarańczowy, co w teorii powinno ułatwić późniejsze zasypianie. Zapomniałbym jeszcze wspomnieć, że ekran ma przekątną 7,8 cali, więc jak na czytnik e-booków jest dość duży.

Jeśli chodzi o wnętrze, to PocketBook InkPad Color 2 nie ma czego się wstydzić. Wyposażony jest w czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,8 GHz oraz 1 GB pamięci RAM. Wbudowana pamięć to 32 GB, przy czym nie jest ona w całości dostępna dla użytkownika (część zajmuje system operacyjny). Mamy tutaj też WiFi 2,4/5,0 GHz, Bluetooth 5.0, a nawet wbudowane głośniki. Urządzenie obsługuje też słuchawki, chociaż do przewodowych konieczny będzie zakup przejściówki z USB-C na mini-jack 3,5 mm. Jeśli chodzi o akumulator, to producent zastosował ogniowo o pojemności 2900 mAh, które spokojnie wystarczy na kilka tygodni użytkowania.

Menu czytnika dostępne jest w kilku językach, w tym także w naszym rodzimym języku, czyli po polsku. To duży plus dla PocketBooka. Urządzenie obsługuje wiele formatów plików, w tym: ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT, JPEG, BMP, PNG, TIFF, MP3, MP3.zip, OGG czy też OGG.zip. Poza tym nie brakuje aplikacji, w tym przede wszystkim do obsługi Legimi oraz Empik Go. PocketBook InkPad Color 2 ma wymiary 134 × 189,5 × 7,95 i masę 267 gramów. Ceny w sklepach zaczynają się od 1449 zł, więc z pewnością nie jest to urządzenie tanie.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)