Kupiłem inteligentny pierścień za 120 zł. Zaskakuje

Pomiar niezawodności: bez szału

Nie ma co ukrywać, że największą zaletą tego urządzenia jest jego cena i jej stosunek do jakości. “Taki efekt przy tak skromnym budżecie?” – cytując Osiołka ze Shreka. Choć za tak małe pieniądze nie liczcie też na model identyczny jak u Samsunga, o którym jakiś czas temu pisaliśmy na łamach Telepolis . Colmi R02 to raczej daleki, ubogi kuzyn, który może i założył nawet podobny garnitur, ale jeśli chodzi o działanie, to jest trochę powodów do narzekań. W jakich pomiarach ten smartring potrafi niedomagać, a w czym sprawuje się naprawdę przyzwoicie? Dowiecie się z poniższego materiału wideo:

Sporo wspominałem o kosztach tego urządzenia. W polskich sieciach sprzedażowych takich jak RTV Euro AGD możecie go kupić za około 120 złotych. Ale jeśli szukacie jeszcze większych okazji i nie przeszkadza Wam nieco większy czas oczekiwania na wysyłkę, to na AliExpress możecie złapać ten pierścień. Jeśli więc szukacie urządzenia, które pomoże monitorować Wam podstawowe wyniki waszego zdrowia i aktywności, a smartwatche są dla Was zbyt duże, to moim zdaniem Colmi R02 może być świetnym startem do zapoznania się z kategorią inteligentnych pierścieni, jeśli tylko nie chcecie wydać na to zbyt dużo pieniędzy. I oczywiście przyjmiecie go z jego problemami.