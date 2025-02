Fotopojedynek: Samsung Galaxy S25 Ultra vs Galaxy S24 Ultra. Jest dziwnie

Aparaty w topowych Samsungach, czyli co się zmieniło

Podobnie jak to miało miejsce wcześniej, Samsung Galaxy S25 Ultra nie jest wynikiem rewolucji, a jedynie powolnej ewolucji flagowych smartfonów koreańskiego producenta . W porównaniu z Galaxy S24 Ultra widać tu pewne zmiany, czasem dość istotne, ale jednak stosunkowo niewielkie. Dotyczy to również aparatów fotograficznych, które w obu porównywanych w tym fotopojedynku "Galaktykach" są niemal identyczne.

Fotopojedynek czas zacząć

Jak widać powyżej, w najnowszym flagowcu niewiele się zmieniło pod względem fotograficznym. Jednak wprowadzone zmiany i tak powinny się przełożyć na lepsze zdjęcia w stosunku do poprzednika. Czy tak się stało? Na to pytanie ma odpowiedzieć ten fotopojedynek.

Zdjęcia, które zobaczysz poniżej, zostały wykonane w trybie automatycznym, z wykorzystaniem ustawień domyślnych . Jedynym wyjątkiem jest para zdjęć zrobionych w trybie portretowym. Dla potrzeb porównania, każde zdjęcie zostało zmniejszone do rozdzielczości 1200 x 900 pikseli . Dodatkowo, z oryginalnych zdjęć wyciąłem fragmenty o wielkości 800 x 600 pikseli , by móc lepiej porównać zdjęcia. Pod koniec artykułu umieściłem galerię zawierającą wszystkie zdjęcia w pełnej rozdzielczości.

Decydujący głos i decyzja co do tego, który smartfon robi lepsze zdjęcia, należy do Czytelników. Wystarczy w tym celu zagłosować w umieszczonej na końcu ankiecie. Aby niczego nie sugerować, w tym artykule nie powiem, które zdjęcie pochodzi z którego smartfonu. Nie będę również potwierdzał ani dementował spekulacji, które się pojawią w komentarzach. Zdjęcia jednak nie są pomieszane – wszystkie zdjęcia po lewej pochodzą z jednego smartfonu (nazwę go smartfon lewy), a wszystkie zdjęcia po prawej są z drugiego smartfonu (tu posłużę się w ankiecie nazwą smartfon prawy).