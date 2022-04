Test KFA2 GeForce RTX 3050 EX - tanio, a dobrze

KFA2 GeForce RTX 3050 EX to następny wariant najtańszej karty z obsługą Ray Tracingu, która trafiła do nas na testy. Co ma do zaoferowania na tle taniego modelu Gigabyte Eagle i high-endowego Asusa Strix Gaming?

W teorii GeForce RTX 3050 to najtańsza karta graficzna z obsługą Ray Tracingu i NVIDIA DLSS. Wiadomo, że nie jest to model skierowany do najbardziej wymagających graczy. Pomimo tego uważam, że to karta, która ma swoje miejsce na rynku. Będzie dobrym wyborem dla osób, które szukają taniej, ale sensowej propozycji do grania w rozdzielczości 1080p, z ewentualną możliwością podbicia średniej liczby wyświetlanych klatek na sekundę za pomocą wspominanego DLSS.

Do naszej redakcji trafił już trzeci model z tej serii. Tym razem jest to KFA2 GeForce RTX 3050 EX. To o tyle ciekawa propozycja, że sama marka KFA2 niedawno oficjalnie zadebiutowała w Polsce. Chociażby dlatego warto sprawdzić, jak na tle konkurencji wypada jej propozycja. Do tej pory testowaliśmy taniego RTX-a 3050 w wersji Gigabyte Eagle oraz drogi wariant Asus ROG Strix Gaming. Jak na ich tle wygląda propozycja KFA2?

KFA2 GeForce RTX 3050 EX – specyfikacja

Karta KFA2 GeForce RTX 3050 EX przede wszystkim wyposażona jest w 2560 jednostek CUDA, 20 rdzeni RT, 80 jednostek Tensor oraz 48 ROP. To standardowa specyfikacja każdego modelu RTX 3050. Poza tym mamy tutaj 8 GB pamięci GDDR6 14 Gbps. Ta umieszczona jest na 128-bitowej magistrali, dzięki czemu uzyskuje przepustowość na poziomie 224 GB/s. Maksymalny zegar w Boost został podniesiony ze standardowych 1777 MHz w modelach referencyjnych do 1822 MHz. Z kolei funkcja 1-Click OC (konieczne jest zainstalowanie Xtreme Tuner Plus) pozwala na dalsze podbicie zegara do 1837 MHz.



Jeśli chodzi o system chłodzenia, to producent zastosował tutaj dwa wentylatory o średnicy 92 mm. Każdy z nich ma 11 łopatek na kształt skrzydeł, które mają usprawniać przepływ powietrza. Co ważne, jest to konstrukcja półpasywna, która uruchamia się dopiero po osiągnięciu konkretnej temperatury. Przy niższym obciążeniu wentylatory stoją w miejscu, dzięki czemu karta jest niesłyszalna. Warto wspomnieć też o metalowej płytce zabezpieczającej na tyle obudowy (tzw. backplate), która również ma wpływ na odprowadzanie ciepła, a zarazem chroni i usztywnia konstrukcję. Poza tym KFA2 GeForce RTX 3050 EX ma trzy złącza DisplayPort 1.4a oraz jedno HDMI 2.1. Wymiary karty to 224 × 133 × 44 mm.

Zapomniałbym jeszcze o podświetleniu RGB LED. Niestety, tym nie da się sterować. Jedyna opcja to jego włączenie lub wyłączenie za pomocą przycisku na prawej krawędzi karty.

Rdzeń: Ampere GA106-150 (RTX 3050),

Taktowanie GPU: 1822 MHz (Boost) / 1847 MHz (1-Click OC) / 1552 MHz,

Proces technologiczny: 8 nm,

Pamięć: 8 GB GDDR6 14 Gbps,

Szyna pamięci: 128-bitowa,

Przepustowość pamięci: 224 GB/s,

Jednostki CUDA: 2560,

Jednostki RT: 20,

Jednostki Tensor: 80,

Jednostki ROP: 48,

Interfejs: PCI-Express 4.0 x16,

Złącza: 3 × DisplayPort 1.4a, 1 × HDMI 2.1,

Zasilanie: 8-pinowa wtyczka PCIe,

Wymiary: 224 × 133 × 44 mm,

Gwarancja: 24 miesiące,

Cena: około 1699 zł

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)