Fitbit Charge 5 | test perfekcyjnej opaski sportowej z płatnościami

Fitbit Charge 5 wygląda jak prosta opaska sportowa, ale nie oceniaj książki po okładce. To zaawansowany tracker z ciekawą aplikacją i możliwością płacenia zbliżeniowego w polskich bankach. Ponadto to zaskakująco elegancki dodatek do garderoby, czego nie można powiedzieć o wielu konkurentach.

Podsumowanie | Ocena koncowa: 9,5/10

Produkty Fitbit nie są przeznaczone dla osób uprawiających sport wyczynowo. Fitbit Charge 5 to produkt dla osób, które chcą o siebie zadbać kompleksowo. Mamy tu oczywiście tryby monitorowania ćwiczeń i można zapisać 5 najczęściej wykonywanych. Jest oczywiście monitorowanie tętna podczas treningu i zapisywanie trasy z użyciem wbudowanego GPS-u lub z pomocą GPS-u w telefonie (tryb hybrydowy). Tracker mierzy temperaturę skóry podczas snu i szacuje częstotliwość oddechów, a także zapisuje natlenienie krwi. Ciekawostką jest skan EDA, czyli aktywności elektrodermalnej, która zmienia się wraz ze stresem (a konkretnie z pobudzeniem gruszołów potowych). Listopadowa aktualizacja dodała uproszczone EKG.

Warto wiedzieć, że aplikacja Fitbit sama w sobie jest kompleksowym centrum zdrowia. Można tu oczywiście przejrzeć analizę danych zebranych przez tracker, a także zapisywać posiłki, ilość wypitej wody, monitorować cykl menstruacyjny, oglądać zapis GPS trasy biegowej, a nawet prowadzić dziennik medytacji. Co więcej, są tu też treningi Premium z profesjonalnymi trenerami dla osób na różnych poziomach zaawansowania. Można skorzystać zarówno z szybkich sesji kardio, jak i spokojnego rozciągania. Są też wprowadzenia do biegania. To wszystko sprawia, że niepozorny tracker Fitbit Charge 5 otwiera drogę do niesamowitego świata dobrego samopoczucia.

Wady:

mały wybór tarcz (liczę, że to się zmieni z czasem)

wysoka cena

brak ładowania indukcyjnego mimo wyższej ceny

brak polskich produktów w module liczenia kalorii w aplikacji

Zalety:

płatności zbliżeniowe zabezpieczone PIN-em

świetne wzornictwo, 3 kolory do wyboru , wymienne paski

, wymienne paski wbudowany GPS

rozbudowane statystyki zdrowotne w aplikacji

w aplikacji gwarantowany ponad tydzień pracy bez ładowania

granularne ustawienia powiadomień

wodoodporność i tryb pływania

wszechstronna aplikacja z treściami premium



Budowa i możliwości Fitbit Charge 5

Fitbit Charge 5 przyciąga wzrok wzornictwem. Tracker jest niewielki i fenomenalnie dopasowany do silikonowej bransolety. Całość wygląda bardzo elegancko, a po dłuższym noszeniu doceniłam wysokiej jakości materiały. Testuję wariant z jasną bransoletą i przez prawie dwa miesiące noszenia nie zauważyłam żadnych odbarwień ani wad. Ponadto sam tracker jest solidny i przez ten czas nie udało mi się go porysować, a wierz mi, że okazji do tego nie brakowało. Co ważne, delikatna opaska w ogóle mi nie przeszkadza, niezależnie od tego, co robię i jak jestem ubrana.

Ekran opaski został pokryty pięknie wyszlifowanym szkłem Corning Gorilla Glass 3. Znalazł się tu jasny panel OLED o wymiarach 22 × 15 mm, zdolny dostosować jasność ekranu do oświetlenia na zewnątrz. Przy tym ma żywe kolory, dobrze reaguje na dotyk, a obsługa z użyciem prostych gestów doskonale się tu sprawdza… z jednym wyjątkiem. Ustawianie timera i podawanie PIN-u do odblokowania płatności wymaga „przekręcania” po jednej cyferce. Nie ma tu miejsca na normalną klawiaturkę jak na większym Fitbit Sense.

Nie miałam żadnego problemu, by odczytać dane na ekranie w pełnym słońcu. Obudowa trackera została wykonana z aluminium, a na bokach znalazły się elektrody wykorzystywane przy EKG i EDA. Całość ma 22,9 mm szerokości (pasek ma tę samą szerokość co tracker) i 11,3 mm grubości (pasek zwęża się do 2,7 mm). Tracker bez paska ma 36 mm długości.

Spód trackera nie jest zaskakujący – są tu sensory oraz cztery kropeczki, stanowiące złącza do ładowania. Ładowarka trzyma się dzięki magnesowi i niestety nie ma tu ładowania indykcyjnego. Na szczęście nie trzeba zbyt często ładować Fitbit Charge 5. Ta część obudowy została wykonana z tworzywa na bazie żywicy.

Fitbit Charge 5 w praktyce

Prywatnie zaczęłam używać produktów Fitbit po wpadce Garmina. Uważam, że była to dobra decyzja, z tym że na co dzień korzystam ze smartwatcha Fitbit Sense z możliwością instalowania prostych aplikacji. Zaskoczyło mnie, że przesiadka na Fitbit Charge 5 nie wiązała się z jakimiś ograniczeniami – wszystkie najpotrzebniejsze funkcje, na czele z płatnościami i GPS-em, są i tu. Zresztą nie używam wielu aplikacji na zegarku. Jedyne, czego mi brakowało na Charge 5, to „znajdź telefon” i latarka, ale z drugiej strony prosty tracker jest bardziej dyskretny i elegancki.

Korzystam z trackera Fitbit Charge 5 z włączonym bez przerwy monitorowaniem tętna, automatycznym wybudzaniem ekranu i automatyczną jasnością oraz silnymi wibracjami. Używam też inteligentnego budzika i sporej ilości powiadomień (telefon mam ciągle wyciszony, więc to zegarek jest moim źródłem bieżących informacji). W tym trybie ładuję Charge 5 co ok. 10 dni i jestem świadoma, że nie jest to najbardziej energooszczędne traktowanie. Oczywiście, jeśli nie obawiasz się braku dostępu do prądu przez prawie 2 tygodnie, możesz włączyć też „zawsze włączony ekran” i korzystać z czarnobiałej tarczy. Jeśli zaś wybierasz się na długą wycieczkę, przygotuj się na to, że GPS w trackerze pochłonie sporo energii.

Z mojego doświadczenia wynika, że zegarki Fitbit mają najlepsze śledzenie snu na rynku i najlepiej pokazują to w aplikacji. Nie gorzej radzą sobie z monitorowaniem tętna i wykrywaniem aktywności (np. spacer), jeśli nie uruchomię ręcznie monitorowania. Tak jest i tym razem. Opaska Fitbit Charge 5 nie tylko spełniła moje oczekiwania, ale nawet je przewyższyła.

Przede wszystkim jednak Fitbit Charge 5 jest zupełnie bezproblemowy. Sprawdziłam tracker z aplikacją dla Androida i iOS-a i nie znalazłam żadnej wady, żadnego potknięcia, żadnego przegapionego powiadomienia, żadnego błędu synchronizacji. To dopracowany produkt dla osób, chcących prowadzić zdrowy tryb życia.



Aplikacja Fitbit to kompleksowe centrum zdrowia

Aplikacja Fitbit pozwala kompleksowo zadbać o zdrowie, a możliwość zapisywania w niej treningów to tylko ułamek możliwości. Apka może monitorować około 30 rodzajów ćwiczeń, razem z przebytą trasą i pracą serca. To oczywiste. Nowością jest wskaźnik gotowości do kolejnego treningu, obliczony na podstawie wcześniejszego ruchu i jakości snu. To świetna wskazówka dla osób, które wracają do formy po dłuższej przerwie i chcą podejść do ćwiczeń z ochotą. Wskaźnik rzeczywiście się sprawdza – ślepa próba wykazała, że jest wyższy, gdy mam większą ochotę na trochę ruchu.

Monitorowanie snu obejmuje nie tylko ruch, ale też tętno, częstotliwość oddychania i zmiany temperatury skóry w nocy, choć niektóre z tych funkcji są dostępne tylko w abonamencie. Ponadto można tu zapisywać wagę i procentową zawartość tkanki tłuszczowej (albo korzystać z wagi Fitbit Aria i synchronizować dane automatycznie). Jest też moduł do śledzenia cyklu miesiączkowego, wypitej wody i spożytych kalorii – ten ostatni nie ma niestety polskich produktów w bazie, więc jest to kłopotliwe. W końcu jest tu też możliwość zarządzania stresem, prowadzenia dziennika samopoczucia i medytacji.

W abonamencie można uzyskać dostęp też do mnóstwa dodatkowych treści. Są tu między innymi treningi w postaci filmów i przyjemne sesje medytacyjne z prowadzącym. Jest też element społecznościowy, możliwość śledzenia aktywności znajomych czy wspólnego dążenia do wypełnienia wyzwań. Są nawet fora tematyczne.

Fitbit Charge 5 to teoretycznie „tylko” tracker, ale możliwości śledzenia statystyk zdrowotnych dalece wykraczają poza to, co oferują smartwatche konkurentów. Mogę go tylko chwalić. Jedyną poważną wadą jest jego wysoka cena: 859 zł. Do tego trzeba ewentualnie doliczyć abonament Fitbit Premium, ale nie jest on konieczny, by wykorzystać możliwości trackera.

