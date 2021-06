Asus ROG Strix Scar 17 G733Q – test potężnego laptopa dla graczy

Asus ROG Strix Scar 17 G733Q to kolejny, gamingowy laptop, który trafił do mnie na testy. Patrząc na specyfikację, jest to maszyna niezwykle potężna. Ale czy z wielką mocą idzie w parze funkcjonalność?

W dobie kryzysu na rynku kart graficznych to właśnie gamingowe laptopy stały się alternatywą dla wielu graczy. Oferują one dzisiaj wydajność porównywalną do desktopów i bez problemu radzą sobie z najnowszymi grami na najwyższych ustawieniach, włącznie z obsługą techniki śledzenia promieni, znaną jako Ray Tracing. Jednym z takich laptopów jest Asus ROG Strix Scar 17 G733Q, który na papierze jawi się nie tylko jako maszyna niezwykle potężna, ale też funkcjonalna. Jednak nie zawsze to, co w teorii, potwierdza się również w praktyce. Na szczęście Asus ROG Strix G733Q trafił do mnie na kilka tygodni, w trakcie których miałem okazję dokładnie go sprawdzić. Czy jest to sprzęt godny uwagi? Ja już wiem, a Wy dowiecie się z mojego tekstu.

Asus ROG Strix G733Q – specyfikacja

Asus ROG Strix Scar 17 G733Q dostępny jest w kilku wersjach, ale do nas na testy trafił model wyjątkowo wydajny. Jego sercem jest 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 7 5800H, wspierany przez 16 GB pamięci DDR4 3200 MHz. Za wrażenia graficzne odpowiada mobilny układ NVIDIA GeForce RTX 3080, który wyposażony jest w 16 GB pamięci GDDR6 oraz 6144 jednostki CUDA. W tym konkretnym modelu zastosowano wariant GPU z TGP na poziomie 115 W. Nie jest to ani najmocniejsza, ani najsłabsza wersja mobilnego RTX-a 3080, więc powinna wypadać solidnie pod względem możliwości. Jeśli chodzi o wyświetlacz, to ma on przekątną 17,3 cala, rozdzielczość Full HD (1920 × 1080 pikseli) oraz odświeżanie na poziomie 300 Hz. Producent deklaruje czas reakcji 3 ms, a także 100-procentowe pokrycie palety barw sRGB oraz 73-procentowa zgodność z przestrzenią Adobe RGB. Całość uzupełniają: szybki dysk SSD NVMe o pojemności 1 TB, WiFi 6 czy wreszcie 4-komorowy akumulator o pojemności 90 Wh.

Ekran: IPS 17,3”, Full HD (1920 × 1080), 300 Hz

Procesor: AMD Ryzen 7 5800H 3,2-4,4 GHz (8 rdzeni, 16 wątków, 45 W TDP)

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop (16 GB GDDR6, TGP 115W)

Pamięć: 16 GB DDR4 (3200 MHz)

Dysk: SSD NVMe 1 TB M.2 SK Hynix BC711,

Akumulator: 4-komorowy, 90 Wh

Porty: 3 × USB 3.2 Gen1, 1 × USB-C 3.2 Gen2, 1 × HDMI 2.0b, 1 × audio (combo), 1 × LAN Ethernet, 1 × ASUS Keystone II

Inne: WiFi 6 802.11ax Intel AX200 Wireless + Bluetooth 5.1

Klawiatura: pełnowymiarowa, optyczno-mechaniczna z podświetlenie Aura Sync

Wymiary: 395 × 282 × 28 mm

Masa: 2,7 kg.

Cena: ok 10999 zł.



