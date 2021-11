Acer Predator Triton 300 – testujemy laptopa z RTX 3050 Ti

Acer Predator Triton 300 z grafiką GeForce RTX 3050 Ti to kolejny laptop, który trafił do nas na testy. W teorii powinien to być stosunkowo tani komputer przenośny dla osób, które chcą pograć w najnowsze gry bez wydawania majątku na PC-ta. Ale czy jest wart swojej ceny?

Laptopy to w tym momencie coraz bardziej sensowna alternatywa dla komputerów stacjonarnych. Problem z kartami graficznymi sprawił, że kupno desktopa nie tylko jest utrudnione, ale jeśli już się uda, to okupione większą kwotą znikającą z konta. Dlatego więcej osób zaczęło zerkać w kierunku laptopów, które – póki co – nie zostały aż tak bardzo dotknięte kryzysem na rynku półprzewodników (chociaż to kwestia czasu, więc może to być jeden z ostatnich momentów na zakup notebooka w rozsądnej cenie).

Nie ma co mydlić oczu, zapewne nadal komputery stacjonarne wypadają lepiej pod kątem stosunku jakości do ceny od laptopów, ale nie zmienia to faktu, że różnice (z powodu cen kart graficznych) powoli się zacierają. Czy na tym rynku jest miejsce dla modelu Acer Predator Triton 300 z grafiką GeForce RTX 3050 Ti?

Acer Triton 300 PT315-53-547T – specyfikacja

Na testy trafił do nas Acer Triton 300 w wersji PT315-53-547T. Jest on wyposażony między innymi w 6-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor Intel Core i5-11400H, którego taktowanie w Turbo dobija maksymalnie do 4,5 GHz. Oprócz tego wyposażony jest w 16 GB pamięci DDR4 o taktowaniu 3200 MHz oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop z 4 GB pamięci VRAM. Z jednej strony to model, który – pod względem specyfikacji – należałoby uznać za budżetowy. Świadczy o tym zastosowana karta graficzna. Z drugiej strony powinien oferować w pełni wystarczającą wydajność do grania w rozdzielczości Full HD i to nawet na wysokich ustawieniach. W połączeniu z 15,6-calowym ekranem IPS 1080p o odświeżaniu 144 Hz powinna to być solidna propozycja.

Ekran: 15,6” IPS, Full HD (1920 × 1080), 144 Hz, 3 ms

Procesor: Intel Core i5-11400H (6 rdzeni, 12 wątków, do 4,5 GHz)

Układ graficzny: GeForce RTX 3050 Ti 4 GB

Płyta główna: chipset HM570

Pamięć RAM: 16 GB DDR4 3200 MHz

Dysk: SSD M.2 Samsung 1 TB

Sieć: Killer E2600 Gigabit + Killer Wi-Fi 6 AX1650i (201NGW)

Kamera:

Dźwięk:

Porty: 3 x USB + USB-C + combo jack 3,5 mm + Gigabyt Ethernet

Wyjścia wideo: HDMI + mini DisplayPort 1.4

Inne: blokada Kensingtona

Akumulator: litowo-jonowy, 59 Wh

Zasilacz: 180 W (19,5 V / 9,23 A)

