Samsung Galaxy Z Flip6 - ta cecha zaskakuje. Mamy komplet informacji

Za pośrednictwem Evana Blassa dotarliśmy do oficjalnej pełnej specyfikacji i opisu nowości, jakie przynosi Samsung Galaxy Z Flip6. Jedna rzecz bardzo cię ucieszy.

Samsung Galaxy Z Flip6 - dane techniczne i opis możliwości

Dzięki uprzejmości Evana Blassa, znanego dostawcy sprawdzonych przecieków, otrzymaliśmy pełną prezentację nadchodzącego Samsunga Galaxy Z Flip6, wraz z kompletną specyfikacją techniczną i kluczowymi atutami. Ten telefon nie ma już przed nami tajemnic.

AI na pierwszym miejscu

Jak nie było trudno się domyślić, marketing Koreańczyków, podobnie jak w przypadku serii S24, skupi się przede wszystkim na podkreśleniu funkcji AI. Na telefonie będzie można korzystać z funkcji Circle to Search, w której zaznaczamy fragment ekranu palcem i dostajemy informacje z Google'a, jest też nowość — FlexCam, czyli automatyczny zoom AI, w którym telefon obsługiwany zdalnie sam przybliży kadr, tak byśmy byli z naszymi znajomymi idealnie uchwyceni na zdjęciu (może to nie działać, gdy jest ciemno).

Chyba jednak najciekawiej prezentuje się nowy Tłumacz, który korzysta zarówno z wewnętrznego ekranu telefonu, jak i zewnętrznego (dostępne kąty odchylenia od 75 do 115 stopni). Funkcja ta wyświetla po wewnętrznej stronie dwa przyciski rozpoznawania mowy w 2 językach, natomiast na zewnętrznym ekranie, przeznaczonym dla naszego rozmówcy, dodatkowy przycisk przypisany do jego języka. Po wypowiedzeniu kwestii wypowiedź jest natychmiast zmieniana w tekst i tłumaczona. To doskonały sposób na pogawędkę, w której nie będzie przeszkadzać nam bariera językowa. Co warto dodać, zewnętrzny ekran nie aktywuje się automatycznie — mamy wybór, czy chcemy z niego korzystać, czy nie.

Chat Assist, czyli asystent czatu rozszerza funkcjonalność zewnętrznego ekranu telefonu o wygodne i szybkie czaty ze znajomymi. Funkcja ta, korzystając z AI, wczytuje się w naszą rozmowę i proponuje automatyczne, dopasowane do kontekstu odpowiedzi. To może być prawdziwy hit dla zabieganych osób — nie trzeba otwierać telefonu, by wszystko ogarnąć.

Nie licząc Circle to Search i FlexCam, opisane wyżej funkcje wymagają posiadania konta Samsung, zalogowania się na nie i wyrażenia zgód na wymagane polityki prywatności. Na każdym kroku przy tym Samsung zastrzega:

Samsung nie składa żadnych obietnic, oświadczeń ani gwarancji dotyczących dokładności, kompletności lub wiarygodności wyników dostarczanych przez funkcje AI. Dostępność funkcji Galaxy AI może się różnić w zależności od regionu, kraju, wersji systemu operacyjnego / One UI, modelu urządzenia i operatora.

I nie ma w tym nic dziwnego, w końcu treści są generowane w znacznej mierze przez firmy trzecie i skłonne do halucynacji modele AI. Niemniej, rozszerzenia wprowadzone w Galaxy Z Flip6 są zachęcające.

Samsung Galaxy Z Flip6 to najpotężniejszy składany telefon i to z ulepszoną baterią

Pojemność baterii została zwiększona z 3700 mAh do 4000 mAh, co ma pozwolić na nawet 68 godzin ciągłego słuchania muzyki, aż 23 godziny oglądania filmów HD, 20 godzin korzystania z Wi-Fi czy do 19 godzin korzystania z LTE.

A wszystko to przy zastosowaniu topowego procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (edycja limitowana dla Samsunga o zwiększonej wydajności). Telefon będzie sprzedawany w Europie w wersji 12 GB RAM (8 GB przed rokiem) i 256 GB pamięci wewnętrznej, w opcji dual SIM (fizyczna karta SIM + eSIM lub 2x eSIM), inne warianty pamięci mogą być uzależnione od danego rynku.

Wymiary telefonu zmniejszyły się tylko nieznacznie. Złożony schudł o zaledwie 0,2 mm, do 85,1 x 71,9 x 14,9 mm, natomiast rozłożony telefon ma identyczne rozmiary jak przed rokiem - 165,1 x 71,9 x 6,9 mm. Producentowi udało się przy tym po raz pierwszy zmieścić w obudowie zaawansowany system chłodzenia SoC oparty na komorze parowej. Końcowa masa urządzenia to 187 gramów, czyli dokładnie tyle samo co w poprzedniku.

Zmieniły się też materiały — dostajemy dodatkową ochronę za sprawą zastosowania zbrojonego aluminium w ramie urządzenia (nie dotyczy przycisków bocznych i szufladki karty SIM), a zastosowane szkło ochronne to tym razem Corning Gorilla Glass Victus 2 (tylko tył telefonu i ekran zewnętrzny).

Telefon ma uszczelnianą obudowę zgodną z IP48, co pozwala na zanurzenie go na głębokość 1,5 mm przez 30 minut, ale producent i tak zastrzega, że nie rekomenduje korzystania z urządzenia na basenie czy plaży, a wodoszczelność może słabnąć z czasem.

Funkcje fotograficzne — duża zmiana

Podobnie jak miało to miejsce w Galaxy S24, zmienił się główny moduł aparatu fotograficznego, który oprócz lepszego sensora ma teraz też więcej megapikseli, bo 50 Mpix, zamiast dotychczasowych 12 Mpix. Zastosowany obiektyw oferuje światłosiłę F1.8, a dodatkowe megapiksele służą między innymi do uzyskiwania opisanego wyżej, bezstratnego zoomu 2x (wymagane włączenie funkcji Adaptive Pixel Sensor). Za pracę nad sygnałem obrazu z aparatów odpowiada dodatkowych chip ProVisual Engine.

Drugi z aparatów to moduł ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix (jak poprzednio) i obiektywie F/2.2. Samsung nie eksperymentuje zatem jak Motorola, która w Razr 50 Ultra zrezygnowała z tego modułu na rzecz zoomu optycznego. Aparat fotograficzny umieszczony w wewnętrznym ekranie to ponownie 10 Mpix i ponownie nie ma on autofocusu, a jego światłosiła pozostała na niezmienionym poziomie F2.2.

Telefon oferuje wideo 4K w 60 klatkach na sekundę, a tryby slowmotion to 240 i 120 fps, oba w rozdzielczości FullHD.

Design jest nudny, albo raczej wtórny, zewnętrzny ekran kryje jednak tajemnicę

Samsung nie zdecydował się na istotne zmiany w designie Samsunga Galacy Z Flip6. Telefony będzie można łatwo pomylić z poprzednikiem, a jedynym istotnym akcentem zdają się ramki aparatów w kolorze reszty obudowy (czarne przed rokiem) i nowe kolory obudów, a wśród nich zadziorna żółć.

Ekran wewnętrzny nadal ma przekątną 6,7" (6,6" uwzględniając zaokrąglone rogi), wykonany jest w technologii Dynamic AMOLED 2x, ma rozdzielczość 2640 x 1080 px i odświeżanie 120 Hz. To parametry wypisz wymaluj jak w starszym modelu, nie znamy jednak jeszcze jego jasności, a tym ostatnio producenci lubią się ścigać (rok temu jasność wzrosła o 200 nitów do szczytowych 1750).

Jeśli jednak nasze źródła nie mylą się, zewnętrzny ekran, choć nie zmienia swojej rozdzielczości 720 x 748 px i wielkości (3,4 cala, 3,3 cala uwzględniając zaokrąglenia), skrywa pewną tajemnicę. Według specyfikacji ma być wykonany w technologii IPS LCD zamiast dotychczasowego SuperAMOLED-a. Aż trudno w to jednak uwierzyć.

Skromny zestaw sprzedażowy i fajne akcesoria

Polityka Samsunga nie zmieniła się w kwestii zestawów sprzedażowych. Pomimo segmentu premium, z telefonem dostaniecie tylko przewód USB-C i igłę do wysuwania szufladki karty SIM. Ładowarkę czy etui trzeba zakupić oddzielnie. Wygląda to niestety słabo przy największym w moim odczuciu konkurencie Flipa6, czyli Motoroli Razr 50 Ultra, do której dokładane jest etui na pasku oraz ładowarka 68W.

Niestety w przecieku zabrakło informacji o parametrach ładowania telefonu, ale z dozą dużego prawdopodobieństwa dostaniemy tutaj ponownie 25 W dla ładowania przewodowego, 15 W dla ładowania bezprzewodowego i 4,5 W dla ładowania zwrotnego, a nie jest to przesadnie szybkie ładowanie.

Nie wiemy jeszcze jakie akcesoria dodatkowe otrzymać mogą w ramach przedsprzedaży klienci z Polski, ale premierze Galaxy Z Flip6 towarzyszyć będą interesujące nowości: Samsung Galaxy Watch7, Samsung Galaxy Watch Ultra, Samsung Galaxy Buds3 Pro i Samsung Galaxy Ring. No i oczywiście jeszcze Samsung Galaxy Z Fold6, któremu poświęcimy oddzielną wiadomość. Nie liczcie jednak na promocję z Buds3 Pro — nowe słuchawki wymienione zostały jako sprzedawane oddzielnie.

Podsumowanie

Nie jest to jeszcze recenzja telefonu, ten dopiero na oczy pierwszy raz zobaczymy w przyszłym tygodniu, ale już teraz można wyciągnąć kilka wniosków. Przede wszystkim Samsung pozostaje przy swojej strategii braku eksperymentów na klientach. Nowa generacja przynosi bardzo zbliżony design jak u poprzednika, trochę nowych kolorów, lepszy procesor, więcej pamięci RAM, lepsze chłodzenie i pojemniejszą baterię. Na plus zmienia się też główny aparat.

Podobnie jak w serii S24 producent włożył dużo energii w implementację funkcji AI, które w tym roku stały się motorem napędowym sprzedaży nowych smartfonów, a nawet jeśli tego jeszcze nie odczuwacie, to poczujecie wraz z premierą nowych iPhone'ów. Flip6 z pewnością nie jest argumentem do wymiany Flipa5 na nowszy model (funkcje AI trafiły i do niego), ale już posiadacze Flip4 zdecydowanie mają do czego wzdychać.

Trochę szkoda, że Koreańczycy nie są tak odważni, jak Motorola w rozwoju designu swoich klapek i zewnętrzny ekran nadal ma swoje ograniczenia gabarytowe, jak i programistyczne, ale wydajność Samsunga będzie istotnie wyższa z racji zastosowania o kilka klas lepszego procesora. Dość powiedzieć, że nowa Motorola jest dużo wolniejsza od nawet zeszłorocznego Galaxy Z Flip5 z procesorem Snapdragon 8 Gen 2, bo zastosowany w niej Snapdragon 8s Gen 3 to niestety kastrat.

Źródło zdjęć: Evan Blass

Źródło tekstu: Evan Blass, oprac. wł