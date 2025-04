Klasyczne telefony nie umarły. Oto żywy dowód

Jako osoba urodzona w końcówce lat 80. jestem dzisiaj boomerem. Nie rozumiem wszystkiego, co dotyczy osób młodszych. Nie ma w tym nic złego. To całkowicie normalne i naturalne. Piszę o tym, bo to samo tyczy się osób jeszcze starszych, które nie wychowywały się z telefonami w kieszeniach i komputerami na biurkach. W związku z tym nic dziwnego, że nowe technologie, chociaż dla nas już nie takie nowe, wydają się dla nich zbyt skomplikowane. Należy to zrozumieć i starać się pomóc. Jak? Na przykład kupując dla nich telefony z serii myPhone Praline Collection, które zostały uszyte specjalnie na miarę seniorów.

W tym miejscu warto wspomnieć, że modele Bueno oraz Harmony został od początku do końca zaprojektowane w Polsce. Producent wykonał tutaj solidny reaserch oraz wymagane badania. Przełożyło się to na nietypowe rozwiązania, jak np. trzy przyciski kontaktowe na górze klawiatury.

myPhone Praline Collection

myPhone Praline Collection to nowa seria telefonów komórkowych, którą polski producent zaprezentował już na targach MWC 2025 w Barcelonie. To urządzenia, które powstały z myślą o seniorach. Mają łączyć w sobie klasyczny design, prostotę obsługi, a zarazem nowoczesne technologie. Poprzez te ostatnie rozumiem między innymi obsługę łączności LTE oraz VoLTE, złącze USB-C do ładowania, porty mini-jack 3,5 mm, a także funkcję SOS.

Jednak z perspektywy seniorów najważniejszy jest prosty oraz intuicyjny interfejs, który nie powinien sprawić problemów nawet osobom mniej zaznajomionym z nowymi technologiami. W połączeniu z dużymi klawiszami z podświetleniem oraz większą czcionką daje to urządzenia stworzone specjalnie dla osób starszych.

W sumie firma myPhone zaprezentowała aż trzy modele z tej serii. Są to: myPhone Halo 4 Plus LTE, myPhone Bueno LTE oraz myPhone Harmony LTE. Sprawdźmy, co konkretnie mają one do zaoferowania.

myPhone Halo 4 Plus LTE

myPhone Halo 4 Plus LTE to telefon klasyczny. Wyposażony jest w 3,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości 320 × 480 pikseli. Ma wymiary zaledwie 152 × 64 × 14,2 mm oraz wagę 138 gramów. Dzięki temu jest poręczny. Obsługuje sieci od 2G do 4G, Bluetooth w standardzie 2.1, a ładowany jest za pomocą złącza USB-C. Warto wspomnieć również o porcie mini-jack 3,5 mm, który pozwala na podłączenie słuchawek.

Telefon pozwala na obsługę dwóch kart SIM. Ma też czytnik kart pamięci microSD oraz bazę ładującą w zestawie, co znacząco powinno ułatwić obsługę osobom starszym. Bardzo ważnymi elementami są też wbudowana latarka oraz przycisk SOS, który daje gwarancję, że w razie potrzeby senior może liczyć na szybką pomoc.

myPhone Bueno LTE

Bardzo podobnie prezentuje się drugim model z serii Praline Collection, czyli myPhone Bueno LTE. W jego przypadku otrzymujemy urządzenie z ekranem IPS o przekątnej 2,8 cala i rozdzielczości 240 × 320 pikseli. W tym przypadku również użytkownicy mogą liczyć na obsługę LTE, w tym połączeń za pomocą VoLTE. Producent nie zapomniał też o złączu ładowania USB-C, obsłudze Bluetooth 5.0 oraz porcie mini-jack 3,5 mm.

To, co różni go względem modelu Halo 4 Plus LTE, to nie tylko mniejszy ekran, ale także brak obsługi DualSIM. Za to jest jeszcze mniejszy, bowiem jego wymiary wynoszą 148 × 59 × 12 mm oraz lżejszy, gdyż waży zaledwie 125 gramów. Natomiast firma myPhone zadbała o inne elementy, które są ważne dla osób starszych, jak przycisk SOS, prosty i czytelny interfejs, duże przyciski, wygodne ładowanie za pomocą stacji dokującej oraz długi czas pracy na jednym ładowaniu.

Sama stacja dokująca to nie tylko wygoda użytkowania i ładowania, ale też funkcja szukania telefonu. Dzięki temu wiadomo, gdzie został on odłożony.

myPhone Harmony LTE

Ostatnia propozycja to model myPhone Harmony LTE. Nie da się ukryć, że to propozycja dla trochę bardziej zaawansowanych technologicznie seniorów. Przede wszystkim jest to tzw. model z klapką. Co więcej, jest wyposażony w dwa ekrany, dzięki czemu bez otwierania go można sprawdzić godzinę, powiadomienia czy połączenia. Przedni wyświetlacz ma przekątną 1,44 cala, a ten główny już 2,8 cala.

Telefon nie obsługuje DualSIM, ale za to pozwala na łączność Bluetooth w nowszym standardzie 5.1. Również oferuje w zestawie stację dokującą (z funkcją szukania telefonu), ma duże, wygodne i podświetlane przyciski, wbudowaną latarkę oraz przycisk SOS. Jego wymiary to 111 × 54 × 21 mm, a waga wynosi zaledwie 114 gramów. To najmniejszy i najlżejszy model z serii myPhone Praline Collection.

Ceny i dostępność

Wszystkie telefony z serii myPhone Praline Collection są szeroko dostępne. Można je kupić zarówno na stronie producenta, jak i w największych sklepach z elektroniką. Ceny poszczególnych modeli prezentują się następująco:

Co więcej, model myPhone Harmony LTE w najbliższym czasie pojawi się również w sieci Plus.