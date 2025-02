Szukasz nowego smartfona? Wejdź na stronę Media Expert i zyskaj dodatkowo słuchawki za darmo!

Jeśli od czasu do czasu zdarza się Wam być poproszonym o pomoc w wyborze telefonu (tudzież laptopa, telewizora czy ekspresu do kawy – ale zostańmy chwilowo przy telefonach), to pewnie macie taki jeden model, który możecie polecić w ciemno. Nawet jeśli w danej sytuacji nie będzie to absolutnie najlepszy wybór, to jest na tyle dobry i niezawodny, że wszyscy będą z niego zadowoleni.

Natomiast w tym momencie chciałbym polecić Wam świetny smartfon - nowy Samsung Galaxy S25. Kolejne generacje flagowców Koreańczyków praktycznie od zawsze mogą się pochwalić topową specyfikacją, dopracowanym oprogramowaniem i wzorowym wsparciem producenta. To solidna, niezawodna opcja, która sprawdzi się w każdej sytuacji.

Samsung Galaxy S25 – doskonały wybór dla każdego

A jak nie wierzycie, wystarczy spojrzeć na specyfikację. Samsung Galaxy S25 wyposażony został w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. To układ dedykowany dla flagowych smartfonów, który może się pochwalić nie tylko wysoką wydajnością, ale także bardzo dobrą kulturą pracy. Do tego znajdziemy tu 12 GB RAM, doskonały wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,2” oraz odświeżaniu 120 Hz i potrójny aparat, który pozwoli wykazać się każdemu mobilnemu fotografowi. Składa się na niego uniwersalna główna jednostka o rozdzielczości 50 Mpix, z trzykrotnym przybliżeniem, które świetnie sprawdzi się do portretów, a także efektowny moduł ultraszerokokątny. Mówiąc krótko, kompletny zestaw, który sprawdzi się w każdej sytuacji.

Wszystkie te podzespoły zamknięto w niemalże pancernej obudowie wykonanej ze szkła Gorilla Glass Victus 2 oraz wytrzymałego stopu Armor Aluminium 2. Telefon jest w pełni wodoodporny (IP68), a dzięki kompaktowym gabarytom rewelacyjnie leży w dłoni.

Wreszcie wisienką na torcie jest oprogramowanie One UI 7. Intuicyjne, dopracowane, ładne. Na pokładzie znajdziemy komplet niezbędnych aplikacji, a od zeszłego roku także Galaxy AI, czyli pakiet funkcji opartych o sztuczną inteligencję. Dzięki tym ostatnim obsługa telefonu staje się jeszcze prostsza, a my zyskujemy dostęp do możliwości, o których do niedawna można było tylko pomarzyć, np. tłumaczenia rozmów telefonicznych w czasie rzeczywistym.

Do tego kupując Samsunga Galaxy S25 dostajemy sprzęt na lata. Producent obiecuje aż siedem dużych aktualizacji oprogramowania. To oznacza, że nawet w 2032 roku nasz telefon będzie dostawał nowe funkcje i łatki bezpieczeństwa.

Jeśli szukacie telefonu niezawodnego i dobrze wyposażonego, trudno o lepszy wybór niż Samsung Galaxy S25. Tym bardziej, że decydując się na jego zakup teraz, można się załapać na fantastyczną okazję.

Samsung Galaxy Buds3 Pro – prezent idealny

W Media Expert wystartowała specjalna oferta premierowa, w ramach której przy zakupie modelu Samsung Galaxy S25. dodatkowo gratis otrzymamy słuchawki Samsung Galaxy Buds3 Pro.

Nawet jeśli macie już swoją parę ulubionych pchełek, tej propozycji warto przyjrzeć się bliżej. Galaxy Buds3 Pro to przede wszystkim wysoka jakość dźwięku, obsługa kodeków wysokiej rozdzielczości (24-bit/96 kHz) oraz skuteczny system aktywnej redukcji szumów (ANC). To także szereg funkcji ekosystemowych, którymi mogą się cieszyć użytkownicy smartfonów Samsung. Przykładowo, dzięki funkcji Auracast możemy dzielić się ulubioną muzyką ze wszystkimi w pobliżu.

To świetny sprzęt o efektownym designie. Już nie mówię o tym, że normalnie musielibyśmy za takie słuchawki zapłacić 699 zł. Tutaj dostajemy je w prezencie całkowicie za darmo.

Jak skorzystać z promocji?

Żeby skorzystać z promocji musimy przede wszystkim kupić jeden ze smartfonów z rodziny Samsung Galaxy S25 w Media Expert. Mamy na to czas do 23 lutego 2025. Następnie należy aktywować urządzenie z kartą SIM polskiego operatora i zalogować się w aplikacji Samsung Members. Tam znajdziemy baner promocyjny, po kliknięciu w który zostaje wypełnić krótki formularz, załączyć dowód zakupu i… to tyle! Zostaje czekać na nowe słuchawki, które zostaną wysłane w terminie do 30 dni roboczych po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Zbierając to do kupy, w Media Expert czeka na nas rewelacyjny smartfon, a gratis możemy się załapać na równie dobre słuchawki. Jeśli taka propozycja Was przekonuje, to nie zostaje nic innego niż zajrzeć na stronę sklepu i skorzystać z promocji. Warto, bo lepszej okazji na zakup Samsunga Galaxy S25 prędko nie będzie.