Media Expert odpala Weekend Kodów Rabatowych. Ceny, które poprawiają humor lepiej niż kawa

Dla jednych weekendowe szaleństwo to bieganie od imprezy do imprezy przez bite trzy dni. Dla innych to spontaniczny wypad za miasto. Jeśli chodzi o mnie, taki szalony weekend obejmowałby dużo pizzy, siedzenia pod kocem i grania do późna na konsoli.

Ale dziś nie o tym. Dziś będziemy mówili o Weekendzie Kodów Rabatowych w Media Expert, czyli odrobinie szaleństwa, na którą każdy z nas może sobie pozwolić. Akcja rozpoczyna w piątek, 6 czerwca i trwa cały weekend, aż do poniedziałku 9 czerwca włącznie. W tym czasie czeka na Was cała gama przecenionych produktów z różnych kategorii. Można się w tym pogubić, więc postanowiliśmy wybrać najciekawsze oferty.

Smartfon Xiaomi Poco F6 12/512 GB

Na początek prawdziwa gratka dla fanów technologii. Xiaomi Poco F6 to smartfon-rakieta, który spełni potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Bo tak po prawdzie to nie ma tu chyba parametru, który nie robiłby wrażenia. Procesor? Superwydajny Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Wyświetlacz? Doskonały panel AMOLED o przekątnej 6,67”, rozdzielczości 1220x2712 i odświeżaniu 120 Hz (już nie mówiąc o szczytowej jasności maksymalnej, sięgającej według producenta 2400 nitów). Akumulator? Teoretycznie standardowe 5000 mAh, ale za to z obsługą szybkiego ładowania mocą aż 90 W. To prawdziwy mocarz, który poradzi sobie z absolutnie każdym wyzwaniem i imponuje na absolutnie każdym kroku.

Laptop HP Victus 16-S1722NW

Szukacie porządnego laptopa, który przyda się i podczas grania, i przy pisaniu pracy magisterskiej (na to drugie niby trochę późno, ale, hej, zawsze jest wrzesień)? Nie trzeba szukać daleko – HP Victus 16 sprawdzi się w tej roli perfekcyjnie.

Co dostajemy na pokładzie? Przede wszystkim mocny procesor AMD Ryzen 7 8845HS, mocarną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 i aż 16 GB RAM. To powinno wystarczyć, by pograć w większość najnowszych produkcji na wysokich detalach i to przy framerate’cie przekraczającym 60 FPS. Bo możemy sobie na to pozwolić – tutejszy wyświetlacz o przekątnej 16,1” obsługuje odświeżanie 165 Hz, co gwarantuje ultrapłynną rozgrywkę nawet w najbardziej dynamicznych tytułach.

Całość zamknięto w zgrabnej obudowie o masie 2,33 kg, co przy tak dużym ekranie stanowi zupełnie rozsądną wartość. Do tego na pokładzie znajdziemy masę niekoniecznie spektakularnych, ale na pewno praktycznych rozwiązań. Mam tu na myśli, chociażby pełnoprawną klawiaturę numeryczną, bogaty zestaw portów i fizyczną zaślepkę kamery.

Ekspres Siemens EQ.6 Plus S800

Zdradzę Wam sekret – w redakcji bardzo lubimy pić kawę. Szok, nie? W każdym razie zmierzam do tego, że jeśli jest coś, co przybliża nas do upragnionego czarnego napoju, to ciężko nam przejść obok tego obojętnie. Jeśli macie podobnie, koniecznie musicie rzucić okiem na ekspres Siemens EQ.6 Plus S800.

To automat, którym przygotujemy nie tylko klasyczne espresso, ale także liczne napoje na bazie mleka, takie jak cappuccino czy latte macchiato. Obsługa urządzenia jest dziecinnie prosta. Wybór ulubionego napoju to tak naprawdę kwestia jednego kliknięcia. Z kolei bieżący serwis ułatwiają zmyślne rozwiązania, takie jak opcja prostego demontażu jednostki zaparzania.

Ogólnie rzecz biorąc to praktyczny sprzęt, który mocno skraca czas między przebudzeniem a poranną filiżanką małej czarnej. Co więcej, teraz jest do kupienia w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

Tablet Xiaomi Redmi Pad SE

Parafrazując stare powiedzonko, „tanie tablety są dobre, bo są dobre i tanie”. Ten opis bez wątpienia pasuje do Xiaomi Redmi Pad SE.

Mówimy tu o niedrogi tablecie multimedialnym z wyświetlaczem 11”, który doskonale sprawdzi się do przeglądania Internetu czy oglądania wideo. Procesor Qualcomm Snapdragon 680 gwarantuje płynną pracę w większości codziennych zastosowań, natomiast potężny akumulator o pojemności 8000 mAh pozwala na wiele godzin pracy z dala od gniazdka. To bardzo dobry sprzęt, który spełnia swoją rolę. Za te pieniądze naprawdę trudno się do czegoś przyczepić.

Zmywarka Gorenje GV520E15 Aqua Stop

Planujecie remont kuchni? Może szukacie sprzętu, który pozwoli Wam oszczędzić dobrych kilka godzin każdego tygodnia? W takim razie musicie rzucić okiem na Gorenje GV520E15 Aqua Stop.

Tak, wiemy – zmywarki to raczej takie mało seksowne urządzenia. Ale wiecie co? To przy okazji jedne z najbardziej praktycznych sprzętów, jakie możecie postawić w kuchni. A ten konkretny model warto mieć u siebie z co najmniej kilku powodów. Jest cichy (47 dBa), nie zużywa dużo energii (70 kWh dla 100 cykli w trybie EKO) i posiada kilka praktycznych trybów pracy, w tym tryb 1-godzinny oraz tryb pracy z połową załadunku.

Tak w skrócie to jest tu wszystko, czego można oczekiwać od niedrogiej zmywarki. Oszczędność czasu także jest już wliczona w cenę 😉