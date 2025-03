Wiosenne obniżki cen! Wyjątkowa oferta od Media Expert, której nie możesz przegapić

Za oknem wiosna w pełni, w kieszeni pewnie zostały jakieś zaskórniaki po kupnie kwiatów i bombonierek na Dzień Kobiet… może czas pomyśleć o jakimś małym upominku dla siebie? A tak się składa, że jest ku temu świetna okazja. W Media Expert trwają właśnie Media Expert Days, podczas których w dniach 11-12 marca możesz kupić mnóstwo produktów w atrakcyjnych cenach. Postanowiliśmy wybrać te naszym zdaniem najbardziej interesujące.

Smartfon Xiaomi Redmi Note 13 5G 6/128 GB (681468)

Cena: 699 zł

Dobry smartfon zawsze w cenie – szczególnie kiedy można go kupić taniej. Właśnie dlatego warto rzucić okiem na Xiaomi Redmi Note 13 5G, który do kupienia jest w naprawdę fantastycznej cenie.

Serii Redmi Note przedstawiać chyba nikomu nie trzeba. Średniaki Xiaomi od lat słyną z oferowania świetnych parametrów w ludzkiej cenie. Nie inaczej jest z modelem dostępnym w promocji. Na pokładzie czeka na nas m.in. efektowny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67” i odświeżaniu 120 Hz, aparat o rozdzielczości 108 Mpix i duży akumulator o pojemności 5000 mAh. Z kolei sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 6080, który w połączeniu z 6 GB RAM doskonale sprawdzi się w codziennej pracy.

Mówiąc krótko, Xiaomi Redmi Note 13 5G to świetna propozycja, jeśli potrzebujecie nowego smartfona, ale nie chcecie wydawać na niego dużo kasy. W tej cenie naprawdę trudno znaleźć dla niego sensowną konkurencję.

Smartfon Apple iPhone 16 Plus 128 GB

Cena: 4249 zł

Jeśli natomiast rozglądacie się za smartfonem z nieco wyższego segmentu, ciężko będzie przebić najnowszego iPhone’a. Konkretnie w promocji znajdziemy model iPhone 16 Plus w wersji ze 128 GB pamięci wewnętrznej.

Co czeka na nas na pokładzie? Chociażby ultrawydajny procesor Apple A18, który swoją szybkością zawstydza większość konkurentów. Oprócz tego mamy duży wyświetlacz Super Retina XDR OLED o przekątnej 6,7”, mocny akumulator i system iOS, który dla wielu użytkowników sam w sobie stanowi wystarczający powód, by wiernie trzymać się smartfonów spod szyldu Apple. Osobiście jednak najbardziej chwalę sobie tutejszy aparat o rozdzielczości 48 Mpix, który nagrywa jedne z lepszych filmów na rynku.

Nie jest to sprzęt tani, ale zdecydowanie warty swojej ceny. Szczególnie kiedy można go zgarnąć nieco taniej przy okazji aktualnej promocji Media Expert Days.

Telewizor Philips 65PUS8209

Cena: 2599 zł

Aktualny telewizor jest za mały? A może ma już parę lat i coraz głośniej domaga się wymiany? Cóż, każdy moment jest dobry, żeby to zmienić – na przykład obecny. A okazja jest w sumie całkiem dobra, bo 65-calowy Philips 65PUS8209 można kupić o 500,99 zł taniej (w porównaniu do najniższej ceny z ostatnich 30 dni).

Za te pieniądze dostajemy duży panel QLED, gwarantujący iście kinowe wrażenia. Obsługa najnowszych standardów, takich jak HDMI 2.1 i VRR oznacza świetną współpracę z konsolami nowej generacji, natomiast zainstalowany na pokładzie system Titan OS gwarantuje bezproblemowy dostęp do najpopularniejszych platform streamingowych. Nie mogło też zabraknąć obsługi technologii Dolby Atmos, a już absolutną wisienką na torcie jest system podświetlenia Ambilight. Dzięki temu ostatniemu każde widowisko oglądane na ekranie nabierze zupełnie nowego wymiaru.

Niezależnie od tego, czy telewizor służy Wam do nadrabiania kinowych hitów, zaliczania najnowszych gier czy po prostu leci w tle z odpalonym kanałem informacyjnym, Philips 65PUS8209 zrobi robotę.

Aparat Fujifilm Instax Mini 99

Cena: 749 zł

Im wyższa temperatura, tym więcej okazji do spotkań ze znajomymi na świeżym powietrzu i spontanicznych wycieczek w najbardziej malownicze zakątki naszego kraju (i nie tylko). Może warto je jakoś uwiecznić? Jeśli tak, to aparat Fujifilm Instax 99 sprawdzi się do tego celu idealnie.

Umówmy się – dzisiejsze smartfony może i potrafią zrobić spektakularne zdjęcia, ale pod względem klimatu fotografii analogowej nie dorównają nigdy. I właśnie ten klimat jest głównym atutem modelu Instax Mini 99. To aparat natychmiastowy inspirowany klasycznymi lustrzankami z połowy minionego wieku. Klasyczne wzornictwo działa na wyobraźnię, a same analogowe fotografie mają masę uroku – i to mimo wszystkich swoich niedoskonałości (a może dzięki nim?).

Plusem tego konkretnego modelu jest to, że jak na instaksa oferuje sporo funkcji, które docenią „poważni” fotografowie. Mowa m.in. możliwości ręcznej korekty ekspozycji oraz wbudowanym gwincie statywowym. Tak czy inaczej jest to świetna zabawka, którą warto mieć w swojej kolekcji.

Głośnik mobilny JBL Authentics 200

Cena: 799 zł

A skoro o fajnych zabawkach mowa, to co powiecie, na wyjątkowo stylowy głośnik do salonu? Bo taki opis idealnie pasuje do JBL Authentics 200, którego podczas Media Expert Days kupicie taniej.

To stacjonarny głośnik bezprzewodowy o mocy 90 W. Ulubioną muzykę możecie puścić z telefonu, za pośrednictwem Bluetooth, albo po Wi-Fi. Urządzenie obsługuje praktycznie wszystkie popularne standardy streamingu, w tym m.in. Chromecast, AirPlay i Spotify Connect. Może nim także sterować głosowo.

Ale bądźmy szczerzy – prawdziwą gratką jest tutaj wyjątkowy design w stylu retro. JBL Authentics 200 to sprzęt równie ładny, co praktyczny. Gwarantuję, że w Waszych salonach będzie prezentował się zabójczo 😉

Przeceny z okazji Media Expert Days trwają do 12 marca 2025. Żeby z nich skorzystać, wystarczy dodać do koszyka jeden z produktów objętych ofertą, a podczas finalizowania zamówienia skorzystać z kodu rabatowego ME-DAYS. Pełną listę urządzeń dostępnych w promocji znajdziecie w linku poniżej.