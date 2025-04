Zapomnij o laptopie. Ten sprzęt zmienia wszystko na wakacjach

Granie w gry pecetowe jest dzisiaj na wyciągnięcie ręki. Nie trzeba do tego szukać stołu, na którym dałoby się postawić gamingowy laptop. Wystarczy wygodne miejsce do siedzenia i już można cieszyć się rozgrywką. Łatwo, wygodnie i przyjemnie. Jak to możliwe? Za sprawą konsoli Lenovo Legion Go S, o której za chwilę Wam opowiem.

Imponująca specyfikacja

W ostatnim czasie przenośne konsole, które pozwalają na granie w gry komputerowe, przeżywają prawdziwy rozkwit. Dla wielu osób stały się realną alternatywą dla gamingowych laptopów, bo pozwalają na cieszenie się ulubioną rozrywką na dużo mniejszym, ale przez to wygodniejszym sprzęcie. W końcu laptop, nawet jeśli coraz bardziej kompaktowy, to wciąż zajmuje sporo miejsca. Tymczasem konsola jest niewielka, wygodna i pod wieloma względami nie ustępuje komputerowi. Szczególnie ciekawie prezentuje się model Lenovo Legion Go S.

Lenovo Legion Go S to nowy sprzęt w ofercie marki. Konsola wyposażona jest w 4-rdzeniowy układ AMD Ryzen Z2 Go, oparty na architekturze Zen 3. Wbudowana grafika RDNA 2 w połączeniu z 16 GB pamięci RAM LPDDR5x-6400 tworzy zestaw przystosowany do grania w rozdzielczości 800p i 1200p. To właściwości jeszcze do niedawna nie do osiągnięcia w tak kompaktowym urządzeniu, które można zabrać ze sobą praktycznie wszędzie.

Dobrze pod względem parametrów wypada też ekran urządzenia. Lenovo zastosowało tutaj 8-calową matrycę PureSight o rozdzielczości WUXGA, czyli 1920 × 1200 pikseli. To, co szczególnie robi wrażenie, to odświeżanie z częstotliwością 120 Hz, jasność – aż 500 nitów oraz 100-procentowe pokrycie palety barw sRGB. Gry wyświetlane na takim ekranie będą prezentować się wyśmienicie. Co ważne, nie zabrakło też VRR, czyli Variable Refresh Rate. Oznacza to, że wyświetlacz dostosowuje częstotliwość odświeżania do liczby wyświetlanych klatek na sekundę, co między innymi eliminuje niepożądane zjawisko rozrywania obrazu.

Chłód i wygodne sterowanie

Jednak każdy gracz wie, że sama specyfikacja to nie wszystko. Liczą się też wygoda oraz kultura pracy — o to Lenovo również zadbało. W konsoli Legion Go S firma zastosowała wydajne chłodzenie ColdFront, na które składa się między innymi duży wentylator oraz większe radiatory. Przekłada się to na obniżenie temperatury sprzętu podczas pracy, co pozwala wycisnąć pełnię możliwości z podzespołów.

Jeśli chodzi o wygodę, to tutaj warto wspomnieć między innymi o ergonomicznych kontrolerach Legion TrueStrike. Czym się wyróżniają? Po pierwsze: podświetleniem RGB, które nie tylko poprawia widoczność, ale też dodaje unikalnego stylu. Po drugie: możliwością regulowania tzw. spustu. Legion Go S pozwala wybrać, w jaki sposób mają działać triggery. Jeden prosty i wygodny przełącznik pozwala na szybkie przeskakiwanie między krótkim i długim spustem. W ten sposób sterowanie można łatwo dostosować – w zależności od gry.

Jakby tego było mało, to analogowe dżojstiki z efektem halla zapewniają precyzję i trwałość, nieporównywalną z tradycyjnymi kontrolerami. Dzieje się tak, ponieważ zamiast fizycznego potencjometru, który z czasem ulega zużyciu i uszkodzeniu, zastosowano mechanizm opierający się na magnesach i polu magnetycznym. Dzięki temu uniknie się efektu driftowania. Co więcej, kontroler z efektem halla zapewnia też większą precyzję sterowania.

Wszechstronność

Jednak największą zaletą Lenovo Legion Go S jest jej wszechstronność. Konsola działa na bazie systemu Windows 11, więc pozwala na korzystanie z tych samych programów co na tradycyjnym komputerze. Nie jesteś ograniczony tylko do Steama. Równie dobrze możesz grać w produkcje z Epic Games Launcher, Battle.net, GOG czy setki tytułów – w tym najnowsze hity, takie jak Indiana Jones and the Great Circle, dostępnych w raamch Xbox Game Pass, którego wraz z zakupem konsoli otrzymuje się na 3 miesiące za darmo. Wybór należy do Ciebie.

Jednocześnie Lenovo opracowało własną aplikację Legion Space. Znacząco ułatwia ona poruszanie się po systemie, który – nie ma co się oszukiwać – nie jest perfekcyjnie przystosowany do tego typu sprzętów. Z jej poziomu bezpośrednio uruchomisz gry z różnych platform. Tam też możesz zmieniać ustawienia konsoli, w tym między innymi moc baterii czy ustawienia wizualne. Wszystko jest w zasięgu ręki.

Lenovo Legion Go S kosztuje około 2500 zł, więc to sprzęt dużo tańszy niż gamingowy desktop. Konsolę znajdziesz w ofercie wszystkich największych sklepów z elektroniką.