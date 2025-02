Co za tempo! Piekarnik Hisense HO66F Pizza Chef umie nie tylko w pizzę

Uwielbiacie być w kuchni? Cóż, ja też niekoniecznie. No, może gdybym miał nieograniczony ocean wolnego czasu, to może zmieniłbym zdanie. Ale mało kto z nas ma tak dobrze. Pozostaje nam więc szukać rozwiązań, które nie tylko skrócą ale i ułatwią nam wiele codziennych czynności. Zamawianie jedzenia jest jakąś opcją, ale moim zdaniem dużo lepiej postawić jednak na domowe posiłki. Jak to możliwe? Powodem jest odpowiedni sprzęt taki piekarnik Hisense HO66F Pizza Chef.

Dla ceniących elegancję

Już sam widok potrafi zdobyć uwagę największego przeciwnika własnoręcznego przygotowania posiłków. Nie sposób bowiem odmówić temu sprzętowi urody, która swoją drogą jest spójna z wieloma urządzeniami AGD od Hisense. Szykowna czerń uzupełniona o ciemno-szary uchwyt nie jest natarczywa, ale nie pozostawia też obojętnym. Na przedzie łatwo odnajdziemy też intuicyjny panel sterowania, umożliwiający dostęp do aż 21 automatycznych programów. Koniec zastanawiania się nad idealnymi parametrami – piekarnik od Hisense może to przecież zrobić za nas.

Dzięki tak szerokiemu doborowi opcji HO66F Pizza Chef sprawdzi się zarówno dla kuchennych mistrzów, jak i tych, którzy nie mają ani czasu ani chęci by bawić w kuchni dłużej niż kilka minut. Nie chcecie poświęcać swojego czasu na przygotowanie posiłku? Żaden kłopot! Dzięki trybowi do mrożonej żywności łatwo, dobrze i sprawnie przygotujecie wstępnie przygotowane dania, takie jak lasagna, warzywa czy frytki, które można kupić w sklepach. Czemu nie wspomniałem o pizzy? Bo zajmuje ona szczególne miejsce jeśli chodzi o ten piekarnik.

Dla najbardziej niecierpliwych

Hisense HO66F Pizza Chef jest bowiem do tej włoskiej klasyki stworzony. I to zarówno gdy mówimy o własnoręcznie przygotowanej, domowej pizzy, do której możecie dodać co tylko chcecie (nawet ananas!) czy też w pełni zadowoli Was kupiona chwilę temu w sklepie prawie gotowa Pepperoni lub Cztery Sery. Wszystko to dzięki przede wszystkim specjalnej płycie do pieczenia, dzięki której przygotowanie tego słynnego, włoskiego dania zajmuje raptem 3 i pół minuty! Nie, tu nie ma żadnej literówki. 210 sekund i Wasza pizza jest gotowa.

Wspomniana płyta umożliwia bowiem pieczenie w temperaturze aż 350 stopni Celsjusza, skracając nasz czas oczekiwania o prawie połowę w porównaniu do standardowych piekarników. Oczywiście, nie tracąc przy tym wcale na jakości. Wręcz przeciwnie – ciasto jest chrupiące i roztacza wspaniały zapach, który przyciągnie największych niejadków z całego domu. A jeśli chcecie dodać sobie trochę kuchennej magii, to Hisense dorzuca od siebie specjalną łopatkę do pizzy, dzięki której każdy będzie mógł się poczuć jak prawdziwy profesjonalista.

Dla wymagających

A skoro o tym mowa, możliwości tego piekarnika są naprawdę szerokie i sprawdzą się także wśród osób, które w kuchni mogłyby spędzić większość swojego życia. Ten 77-litrowy, emaliowany piekarnik elektryczny wyposażony został między innymi w takie elementy jak duża infra grzałka z wentylatorem, duży grill, oczywiście termoobieg, mały grill na podczerwień czy nawet programy typu AirFry. Jeśli planujecie z niego dużo korzystać, nie musicie się też martwić o rachunki – dzięki niezwykle wysokiej klasie energetycznej A+ opłaty będą znacznie niższe.

Tak dobra efektywność piekarnika jest możliwa dzięki funkcji szybkiego nagrzewania. W efekcie wystarczy raptem niecałe 5 minut by nagrzać wnętrze do temperatury 200 stopni Celsjusza (w wyjątkiem trybu pizzy). Co ważne, o idealnych warunkach poinformuje nas sam piekarnik za pomocą specjalnego komunikatu świetlnego i dźwiękowego. Ba, nawet nie musimy nic ustawiać na piekarniku – dzięki aplikacji ConnectLife będziemy mogli sterować naszym urządzeniem nawet jeśli jesteśmy poza domem – wystarczy połączyć ten sprzęt z WiFi i samemu być w sieci.

Warto tu dodać, że decydując się na piekarnik Hisense HO66F Pizza Chef możecie liczyć na niezwykle soczyste, ale i chrupkie potrawy, jeśli tylko Wam się to zamarzy. Jest to możliwe dzięki między innymi specjalnej konstrukcji wnętrza, inspirowanej tradycyjnymi piecami opalanymi drewnem. Dzięki temu powietrze może lepiej krążyć, co wpływa na bardziej równomierne podgrzanie potraw. Chrupkość i soczystość otrzymamy także korzystając z innowacyjnej funkcji AirFry. Wykorzystuje ona obieg gorącego powietrza w przypadku gotowania na parze, przez co jedzenie stanie się jeszcze smaczniejsze.

Dla wygodnych i porządnickich

Piekarnik Hisense HO66F Pizza Chef to także idealny partner w kuchni, jeśli chodzi o komfort użytkowania. Oszczędzi nam bowiem kłopotów ze sprzątaniem. Dzięki funkcji czyszczenia pyrolitycznego zapomnisz o żmudnym szorowaniu – urządzenie nagrzewa się do 480 stopni, spalając tłuszcz i zabrudzenia na popiół. Na koniec wystarczy go tylko przetrzeć. Czystość piekarnika stanie się niemal bezwysiłkowa, a Ty będziesz mieć więcej czasu na to, co naprawdę lubisz.

A skoro już o wysiłku mowa – korzystanie z piekarnika jest wyjątkowo wygodne i proste dzięki teleskopowym prowadnicom, które ułatwiają wkładanie i wyjmowanie potraw, nawet w ciężkich naczyniach. Do tego drzwi piekarnika zamykają się cicho i płynnie – wystarczy lekkie pchnięcie.

Wszystko to sprawia, że HO66F Pizza Chef nie tylko ułatwia gotowanie, ale też wprowadza do kuchni odrobinę luksusu i relaksu, który z pewnością docenisz. Tak jak i każdą potrawę, którą można w nim przygotować.