Nowoczesna technologia w militarnym stylu. Tych urządzeń Hammer nie można przegapić

Hammer Military Edition to specjalna seria produktów dla użytkowników o bardzo konkretnych wymaganiach – dla osób, które potrzebują sprzętu wytrzymałego, niezawodnego i gotowego na największe wyzwania. Należące do niej urządzenia charakteryzują się pancerną konstrukcją oraz unikalną funkcjonalnością, która sprawdzi się zarówno w leśnej głuszy, jak i podczas domowego remontu.

Smartfon czy skrzynka z narzędziami? To jedno i drugie!

Najciekawszą propozycją w ramach linii Military Edition – a przy okazji moim prywatnym faworytem – jest smartfon Hammer Construction 2 5G. To telefon-czołg, co widać już na pierwszy rzut oka. Pancerna konstrukcja spełnia wymogi normy MIL-STD-810H, wodoodporność potwierdza certyfikat IP69, a do tego urządzenie doskonale radzi sobie z szerokim zakresem temperatur: od -20 °C do 55 °C. Mówiąc krótko, maszyna nie do zdarcia.

Ale wzmocniona konstrukcja to tylko jeden z atutów tego modelu i to wcale nie najważniejszy. O wiele większe wrażenie robią możliwości tego skubańca. Kiedy większość telefonów daje nam do dyspozycji kalkulator albo budzik, tutaj znajdziemy dalmierz, miernik hałasu czy nawet kamerę termowizyjną. Co prawda ta ostatnia dostępna jest wyłącznie w wersji Thermal, ale jest to tak unikalny dodatek, że w sumie do tej pory zbieram szczękę z podłogi, że w ogóle można kupić w sklepach telefon z taką funkcją.

Mówiąc krótko, Hammer Construction 2 5G to taka skrzynka z narzędziami, którą zmieścimy do kieszeni. Jak trzeba, to nawet gwoździe możemy nim powbijać i choć osobiście tego nie sprawdzałem, to jestem przekonany, że bez problemu sobie z takim zastosowaniem poradzi. A oprócz tego na pokładzie znajdziemy wszystko inne, czego oczekiwałbym od telefonu do zadań specjalny. Ot, choćby niezawodna łączność, na którą składa się obsługa 5G i eSIM, oraz potężny akumulator o pojemności 6500 mAh.

Hammer Military Edition - urządzenia do zadań specjalnych

A to tylko jedno z urządzeń, które kupimy w specjalnej militarnej wersji. Na całą linię Military Edition składają się:

Hammer Construction 2 Termal 5G - 2599 zł,

- 2599 zł, Hammer Construction 2 5G - 1699 zł,

- 1699 zł, Hammer Blade V 5G - 1899 zł,

- 1899 zł, Hammer 6 LTE - 349 zł,

- 349 zł, Hammer Watch 2 - 599 zł.

Wszystkie urządzenia powstały przy współudziale społeczności fanów marki. To oni zasugerowali charakterystyczną leśno-militarną kolorystykę. Oprócz tego tradycyjnie dla marki Hammer charakteryzują się pancerną, niezawodną konstrukcją, a decydując się na którykolwiek z nich możemy mieć pewność, że kupujemy sprzęt od polskiej firmy.