Najlepszy telefon Xiaomi – TOP7 na kwiecień 2023

Xiaomi to jedna z najpopularniejszych marek smartfonów w Polsce. Ale które modele z portfolio producenta warto kupić? Oto 7 najlepszych wyborów na kwiecień 2023.

Mentalność #xiaomilepsze trzyma się w narodzie mocno. Choć chiński gigant już dawno przestał się kojarzyć wyłącznie z tanimi telefonami z najniższych segmentów, w dalszym ciągu oferuje doskonały sprzęt o świetnym stosunku ceny do możliwości. W każdym razie w większości.

No bo właśnie – oferta Xiaomi na przestrzeni ostatnich kilku lat mocno się rozrosła, a „Redmi” czy „Redmi Note” to już nie pojedyncze modele, a rozbudowane serie produktowe. Wiadomo, że w takim gąszczu część propozycji będzie bardziej opłacalna od pozostałych. No nie ma przebacz.

Na które smartfony chińskiego producenta warto w takim razie wydać ciężko zarobione pieniądze? Chciałoby się napisać „to zależy”, ale doskonale wiemy, że nie po taką odpowiedź tutaj przyszliście. Zamiast tego macie przegląd najciekawszych naszym zdaniem propozycji.

Jak wybieraliśmy?

Na kolejnych stronach poradnika znajdziecie siedem najciekawszych naszym zdaniem smartfonów Xiaomi. Oczywiście obejmuje to także submarki chińskiego giganta, czyli Redmi i POCO. A dlaczego aż siedem? Powód jest prosty – zamiast narzucać sobie (i poniekąd Wam) sztuczne ograniczenia, postanowiliśmy napisać o telefonach dla możliwie szerokiego grona klientów. Jest natomiast na liście model, który uważamy za szczególnie udany – nagrodziliśmy go tytułem „Wybór Redakcji”.

Przy wyborze konkretnych modeli kierowaliśmy się przede wszystkim opłacalnością. Telefony z listy reprezentują różne segmenty cenowe, jednak każdy z nich będzie w ramach swojej półki atrakcyjnym zakupem. Faworyzowaliśmy także urządzenia jak najnowsze. Raz, że ich dostępność jest zwykle dużo lepsza, a dwa, mogą liczyć na dłuższy okres aktualizacji.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Telefony uszeregowane zostały w kolejności od najtańszego, do najdroższego. Wyjątek stanowi nasz „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na ostatniej stronie artykułu. Tradycyjnie zachęcamy do komentowania, głosowania w ankiecie i dzielenia się swoimi propozycjami.

Źródło zdjęć: Shutterstock, własne, Xiaomi

Źródło tekstu: własne