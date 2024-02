Triki ze smartfonem. Banalne, a zdjęcia od razu wychodzą lepsze

Macie już dosyć tych zdjęć z kocimi uszkami i brokatem? Wcale nie są takie złe. Są gorsze rzeczy, o których często zapominamy przy robieniu zdjęć. Zwłaszcza przy selfie, które wymagają podzielnej uwagi. Macie już dosyć tych zdjęć z kocimi uszkami i brokatem? Wcale nie są takie złe. Są gorsze rzeczy, o których często zapominamy przy robieniu zdjęć. Zwłaszcza przy selfie, które wymagają podzielnej uwagi.

Selfie to dość szczególny gatunek zdjęć, który wymaga obecności autora fotografii w kadrze. Nie jest to nic nowego. Ale malowanie autoportretu, choć trwało dłużej, nie wymagało takiej podzielności uwagi. Z drugiej strony dziś nasze osie czasu w mediach społecznościowych nie obędą się bez "sweet foci" z udziałem naszych znajomych. Są one przecież często pamiątką obecności w jakimś miejscu. Ale często te zdjęcia pozostawiają jednak trochę do życzenia.

Jedna rzecz robi robotę

Tak, kompozycja jest ważna i potrafi zepsuć fotografię, choć tu można jeszcze trochę zdziałać kadrując zdjęcie w postprodukcji. Ale więcej problemu potrafi narobić dobre światło, a raczej jego brak. Tak, to też można pozmieniać w programach do obróbki zdjęć, ale nie jest to zawsze takie proste. A wystarczy pamiętać o kilku prostych rzeczach, które można zrobić przy robieniu zdjęcia. Dlatego właśnie przygotowaliśmy nasz poradnik wideo, w którym znajdziecie podpowiedzi do robienia zdjęć selfie.

A gdybyście myśleli, że selfie to zjawisko dość nowe, to zerknijcie koniecznie na ten materiał. Okazuje się bowiem, że historia tych zdjęć jest dużo dłuższa niż moglibyście się spodziewać. Mnie osobiście brakuje tylko nośnej, ale nie wulgarnej nazwy w naszym języku do określania tych zdjęć. Macie pomysł jak to nazwać?

