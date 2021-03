Nowe etykiety energetyczne sprzętów RTV i AGD. Co się zmieniło?

Od 1 marca 2021 roku na terenie Europy obowiązują nowe etykiety energetyczne, które określają klasę danego urządzenia. To pierwsze zmiany od wielu lat, które są przygotowaniem na przyszłe premiery urządzeń. Co trzeba wiedzieć o nowych etykietach?

Wszystkie sprzęty RTV i AGD na terenie Unii Europejskiej muszą mieć odpowiednią etykietę energetyczną. Ta informuje nie tylko o klasie energetycznej, ale – w zależności od urządzenia – także o innych parametrach, jak chociażby głośność pracy czy zużycie wody na cykl. Wszyscy przyzwyczailiśmy się do takiego oznaczania kupowanych przez nas urządzeń i każdy rozumiał, że klasa A+++ jest tą najlepszą, a D najgorszą. Jednak w pewnym momencie oznaczenia na etykietach energetycznych przestały przystawać do aktualnych standardów. Jasnym stało się, że konieczne są zmiany. Pierwsza ich fala przyszła do nas 1 marca 2021 roku. Co konkretnie się zmieniło?

Nowe etykiety energetyczne – po co?

Etykiety energetyczne powstały już wiele lat temu i od początku zakładały prosty podział, w którym najgorsze sprzęty w danej kategorii były oznaczane literą G, a najlepsze literą A. Jednak taki podział bardzo szybko się zdezaktualizował. Kryteria, na podstawie których przyznawano klasy, zdezaktualizowały się i nie nadążały za rozwojem technologicznym. Z czasem pojawiła się konieczność dodawania do najwyższych oznaczeń plusów. W taki właśnie sposób powstały klasy energetyczne A+, a z czasem A++, a nawet A+++. Jednocześnie z rynku praktycznie zniknęły urządzenia, które spełniały kryteria klas E, F oraz G.

Właśnie dlatego, już kilka lat temu, Unia Europejska zapowiedziała zmiany w etykietach energetycznych, aby te bardziej odpowiadały aktualnym standardom, a jednocześnie były przystosowane do dalszego rozwoju rynku technologicznego. Zmiany wprowadzane są systematycznie i nie dla wszystkich kategorii sprzętów jednocześnie. Pierwsza fala zmian rozpoczęła się 1 marca 2021 roku i dotyczy czterech rodzajów sprzętów:

Lodówek i zamrażarek,

Zmywarek,

Pralek i pralko-suszarek,

Telewizorów i monitorów.

Kolejne zmiany zostaną wprowadzone od 1 września 2021 roku i będą dotyczyć lamp oraz żarówek.

Co zmieniło się w etykietach energetycznych?

Pierwsza i najważniejsza zmiana to całkowite porzucenie plusów dodawanych do literowych oznaczenia klas energetycznych. Unia Europejska wraca do pierwotnych, siedmiostopniowych oznaczeń w skali od G do A, gdzie G to urządzenia najgorsze, a A najlepsze. Cel jest prosty – etykiety energetyczne mają być prostsze i bardziej czytelnie dla konsumentów. Niezwykle ważne jest też przesunięcie wszystkich sprzętów do określonych kategorii. Dlatego urządzenia, które do tej pory miały klasę energetyczną A+++ teraz będą oznaczane literami C lub D. Początkowo może to być bardzo mylące, ale taka decyzja podyktowana jest przyszłością. W tym momencie nie ma na rynku urządzeń, które mieściłyby się w wymaganiach klas B lub A, ale wszyscy zdają sobie sprawę, że to tylko kwestia czasu. Dzięki temu przez długi czas nie powtórzy się sytuacja z koniecznością dodawania mylących i nieczytelnych plusów.

Co ważne, zmiana oznaczenia telewizora, pralki czy zmywarki z A+++ na C lub nawet D nie oznacza, że sprzęt ten nagle ma większe zapotrzebowanie na energię i zużywa jej więcej, niż do tej pory. W jego parametrach kompletnie nic się nie zmieniło. Nadal działa tak samo i zużywa tyle samo energii, co wcześniej. Po prostu zmieniły się kryteria nadawania klas energetycznych, przez co mieści się on w niższej klasie. Warto o tym pamiętać, bo początkowo zmiana etykiet energetycznych może być bardzo myląca dla wszystkich konsumentów.

Kolejna zmiana na etykietach energetycznych, co pozwala też rozpoznać różnicę między nową, a starą, jest dodanie kodów QR. Dzisiaj niemal każdy ma smartfona. Korzystają z nich nawet dzieci i najwyraźniej urzędnicy Unii Europejskiej postanowili to wykorzystać. Każda etykieta energetyczna otrzymała indywidualny kod QR, po zeskanowaniu którego przenoszeni jesteśmy do internetowej karty produktu w bazie Europejskiego Rejestru Etykiet Energetycznych (EPREL - European Product Database for Energy Labelling). Tam znajdziemy dodatkowe informacje na temat danego urządzenia, włącznie z dokumentacją techniczną oraz możliwością wyszukiwania i porównywania modeli po konkretnych parametrach.

To wszystkie, najważniejsze zmiany w etykietach energetycznych, które zostały wprowadzone od 1 marca 2021 roku. Nowa skala ma być przede wszystkim bardziej czytelna dla konsumentów, a dodatkowo jest przygotowana z myślą o przyszłych urządzeniach, które będą zużywały jeszcze mniej energii, niż aktualnie dostępne.

Źródło zdjęć: Komisja Europejska