Średniej klasy komputer dla gracza – czy warto dokupić pamięć RAM?

Czy warto w komputerze dla gracza postawić na więcej pamięci RAM? Jak duży wpływ będzie to miało na wydajność w grach? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Wielu posiadaczy komputerów z pewnością zadaje sobie pytanie – jak łatwo i niewielkim kosztem zwiększyć wydajność PC-ta? W takim wypadku jedną z najczęściej nasuwających się odpowiedzi zapewne będzie dokupienie pamięci RAM. Nie jest przecież tajemnicą, że im mamy jej więcej, tym szybciej powinien działać komputer. Ale jak duże ma to znaczenie? Jak bardzo na zwiększeniu ilości pamięci RAM skorzysta średniej klasy zestaw? Czy gra rzeczywiście jest warta świeczki?

Pamięć RAM, a wydajność w grach

Faktem jest, że większość graczy nie dysponuje potężnymi komputerami, które radzą sobie z najnowszymi grami w rozdzielczości 4K. NVIDIA GeForce RTX 4090 czy nawet RTX 4080 zarezerwowane są jednak dla niewielkiego grona gamerów o naprawdę wysokich wymaganiach i przede wszystkim bardzo zasobnych portfelach. Większość z nas wybiera jednak średniej klasy podzespoły, np. procesory Intel Core i5 lub AMD Ryzen 7, a do tego grafiki pokroju RTX 3060.

Tak wyposażony komputer wciąż doskonale powinien radzić sobie w rozdzielczości 1080p, która – według statystyk Steama – wciąż używana jest przez ponad 62 proc. graczy. Pomimo tego w niektórych sytuacjach może mu już brakować mocy. Co zrobić w takiej sytuacji? Najlepiej byłoby wymienić procesor lub kartę graficzną, ale to już kosztowna przeróbka. Dlatego część graczy może zdecydować się na dokupienie pamięci RAM, która też powinna przynieść wzrost wydajności. Jak duży? No to pytanie postaram się odpowiedzieć w tym tekście.

Przy okazji część z Was, w trakcie składania nowego komputera i wybierania poszczególnych podzespołów, może się zastanawiać – czy postawić na więcej pamięci RAM, ale wolniejszej, czy może mniej, ale szybszej? W swoich testach wykorzystałem dwa różne zestawy marki ADATA. Oba bardzo dobre, ale minimalnie różniące się parametrami, więc na to pytanie częściowo również poznamy odpowiedzieć.

