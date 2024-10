Jaki komputer do gier i pracy? Polecane zestawy na październik 2024

Szukasz komputera do gier? Wydajnej stacji roboczej? A może taniego zestawu do pracy biurowej? Nie ma znaczenia ile chcesz wydać, z naszymi polecanymi zestawami komputerowymi na październik 2024 znajdziesz coś dla siebie

Jak składamy polecane zestawy komputerowe?

Liczy się dla nas przede wszystkim wydajność oraz niezawodność proponowanych podzespołów. Są to komputery skompletowane z myślą zarówno o graniu, jak i typowej pracy. Stawiamy na mocny procesor, kartę graficzną oraz szybkie pamięci RAM. Na dalszym planie, chociaż w żadnym wypadku nie ignorowane, są płyta główna, dysk czy zasilacz. W przypadku nośników danych całkowicie rezygnujemy z dysków talerzowych, oferując już tylko nośniki SSD. Ich ceny są dzisiaj na tyle niskie, że konstrukcje HDD tracą sens w komputerach domowych. Zwłaszcza biorąc pod uwagę komfort pracy.

Nasze propozycje obejmują zarówno procesory Intela, jak i AMD; karty graficzne NVIDIA GeForce, ale również AMD Radeon. Nie staramy się sztucznie promować nowości, zwłaszcza, gdy ich cena nie ma uzasadnienia w wydajności, a więc nie powinna Was dziwić obecność w zestawach Intel Core 12. i AMD Ryzen 7000. Wszystkie nasze zestawy są komponowane w taki sposób, by umożliwić prostą modernizację w przyszłości.

W przypadku kart graficznych również nie zawsze proponujemy to co najnowsze. Co prawda serie jak AMD Radeon RX 7000 czy NVIDIA GeForce RTX 4000 są z nami już długo, a wiele osób wyczekuje nowych generacji w tym roku, ale część poprzedników nadal wychodzi lepiej w stosunku cena-wydajność lub oferuje więcej pamięci VRAM. Zwłaszcza, jeśli ktoś celuje w niższy segment czy nie zależy mu na technologiach jak raytracing. Tym samym warto sięgać, póki to jeszcze możliwe, po nieco starsze modele oraz egzemplarze używane.

Pamiętajcie też, że składanie komputerów to kwestia mocno indywidualna. Każdy z nas ma swoje preferencje odnośnie producentów czy konkretnych podzespołów. Obecne propozycje przygotowane zostały na podstawie naszej wiedzy i doświadczeń. Jeśli jednak Waszym zdaniem warto coś zmienić, to sugestii chętnie wysłuchamy w komentarzach.

Źródło zdjęć: Shutterstock / Tester128, Telepolis