Święta? Dla mnie ASUS z NVIDIA GeForce RTX

Zastanawiasz się, co kupić na świąteczny prezent? Zawsze dobrym wyborem będzie nowy laptop. A jeszcze lepszym wyborem będzie laptop gamingowy z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX. Sprawdźmy, co mają one do zaoferowania.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. To okres z jednej strony wytężony, a z drugiej czas spotkań z najbliższymi. Jednak zanim to nastąpi, każdego z nas czekają rozterki związane z wyborem prezentów dla przyjaciół i członków rodziny. Nie jest to zadanie łatwe, jeśli chcemy mieć pewność, że obdarowywana osoba będzie w pełni zadowolona. Na pewno jedną z ciekawszych alternatyw jest gamingowy laptop. Jeśli rozważasz tego typu prezent, to wybór jest oczywisty. To po prostu powinien być model z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX. Mają one wiele do zaoferowania i to nie tylko graczom.

Czemu laptop z kartą GeForce RTX?

NVIDIA jest dzisiaj niekwestionowanym liderem rynku tzw. dedykowanych układów graficznych. W tym momencie zielony producent odpowiada za ponad 80 proc. sprzedawanych GPU do komputerów stacjonarnych. Klienci darzą NVIDIĘ większym zaufaniem, które przenosi się także na rynek laptopów. A modele z serii GeForce RTX to nie tylko sama wydajność, która sprawdza się w najnowszych grach. To także wiele dodatkowych możliwości, których często ze świecą szukać u konkurencji. To właśnie one sprawiają, że gracze częściej wybierają NVIDIĘ.

Weźmy na przykład technikę NVIDIĄ Reflex, która dzięki optymalizacji i pomiarom opóźnienia system, zapewnia najlepszą responsywność. W sposób bezpośredni przekłada się ona na niższe opóźnienia, co z kolei pozwala szybciej zareagować na poczynania przeciwnika, przede wszystkim w produkcjach z gatunku mutiplayer. Daje to dużą przewagę w grach, które wymagają błyskawicznej reakcji, np. League of Legends, Valorant, Counter-Strike: Global Offensive lub Call of Duty: Warzone.

Nie sposób też pominąć Ray Tracingu oraz NVIDIA DLSS. Pod pierwszą z tych nazw kryje się technika śledzenia promieni, która w wybranych gracz pozwala na włączenie niezwykle realistycznego oświetlenia. Jeszcze do niedawna rozwiązania tego typu były niedostępne z powodu zbyt wysokich wymagań. NVIDIA rozwiązała to za sprawą dedykowanych rdzeni, które zajmują się odpowiednimi obliczeniami. Z kolei DLSS to rozwiązanie wykorzystujące uczenie maszynowe. Tutaj również producent wyposażył układy graficzne w specjalne rdzenie, które skalują obraz w niskiej rozdzielczości do wyższej. Dzieje się to praktycznie bez utraty jakości, a skoro GPU może generować obraz w mniejszej liczbie pikseli, to pozwala to na uzyskanie dużo lepszej płynności. Ray Tracing i DLSS wspólnie przekładają się na bardzo realistyczną grafikę z niesamowitą płynnością obrazu.

Chociaż określane są mianem gamingowych, to musisz wiedzieć, że laptopy z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX to nie tylko wydajność, która sprawdza się w grach. To także komputery, z możliwości których skorzystają profesjonaliści. Wiele programów do obróbki wideo, zdjęć czy tworzenia grafiki potrafi wykorzystać zastosowane w nich rozwiązania do uzyskania lepszych efektów lub po prostu skrócenia pracy. Dla przykładu renderowanie filmu w wysokiej rozdzielczości jest dużo szybsze niż przy wykorzystaniu samego procesora. Jednak pod tego typu zastosowania warto zainstalować specjalne sterowniki GeForce Studio.

Zresztą to nie tylko rozwiązania dla profesjonalistów. Jeśli często prowadzisz wideo- lub telekonferencje, to na laptopie z układem GeForce RTX po prostu musisz zainstalować aplikację NVIDIA Broadcast. Bez dodatkowego wyposażenia pozwala ona na usunięcie szumów i dźwięków w tle, a nawet usunięcie tła na obrazie z kamery bez stosowania tzw. greenscreena. Efekty są wręcz niesamowite, co możesz zobaczyć na poniższym wideo:

Polecane modele laptopów z kartami GeForce RTX

W tym miejscu możesz zadawać sobie pytanie – jaki laptop z kartą graficzną GeForce RTX wybrać? Przyjrzymy się trzem konkretnym modelom, które chociaż na papierze mogą wyglądać podobnie, to jednak pod wieloma względami się różnią. To ASUS TUF Gaming A15 (2022), ASUS TUF Dash F15 (2022) oraz ROG Strix G15 (2022).

ASUS TUF Gaming A15 (2022)

ASUS TUF Gaming A15 (2022) to laptop wyposażony między innymi w układ graficzny GeForce RTX 3050 oraz procesor AMD Ryzen 7. Poza tym oferuje ekran IPS z odświeżaniem 144 Hz i czasem reakcji 3 ms. Chociaż taka specyfikacja w pełni predysponuje go do uruchamiania najnowszych gier, to stonowany i przemyślany design sprawia, że możesz z niego skorzystać także w pracy czy na uczelni. Dzięki metalowym elementom obudowy jest wytrzymały. Świadczy o tym między innymi zgodność z wojskowym standardem MIL-STD-810H.

Pomimo dużej wytrzymałości i wydajność, ASUS TUF Gaming A15 (2022) cechuje się kompaktowymi gabarytami. Bez problemu wszędzie zabierzesz go ze sobą. Do niekwestionowanych zalet komputera należą także: wygodna klawiatura, duży i precyzyjny gładzik, szybkie ładowanie przez port USB-C czy też system audio z obsługą Dolby Atmos. To tzw. laptop entry-level, który pomimo stosunkowo niskiej ceny ma dużo do zaoferowania. Urządzenie cechuje się bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny, który jest przecież jednym z najważniejszych aspektów, decydujących o zakupie tego czy innego modelu. Jest wydajny, wytrzymały i elegancki.

Sprawdź, gdzie kupić ASUS TUF Gaming A15 (2022)

ROG Strix G15 (2022)

Modelem z trochę wyższej półki niż ASUS TUF Gaming A15 jest ROG Strix G15 (2022). Na papierze oba modele wyglądają bardzo podobnie. Tutaj również mamy układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3050 oraz procesor AMD Ryzen 7. Jednak różnica leży w szczegółach. Laptop z serii Republic of Gamers to między innymi matryca z lepszym odwzorowaniem kolorów, gładzik z funkcją klawiatury numerycznej czy też jeszcze efektywniejsze chłodzenie z ciekłym metalem, które przekłada się na niższe temperatury i wyższą kulturę pracy. To propozycja dla osób, które szukają od laptopa czegoś dodatkowego, czego nie ma w konkurencyjnych modelach.

Poza tym ROG Strix G15 (2022) to model skierowany do osób ceniących sobie inną estetykę. Ma nowoczesny, sportowy i agresywny design, który pełen jest różnych detali. Na pewno spodoba się miłośnikom podświetlenia RGB, ponieważ tutaj jest ono dodatkowo rozbudowane o różne strefy iluminacji, które działają niezależnie od siebie. Do wyboru są też trzy warianty obudowy, więc każdy powinien znaleźć wersję w kolorystyce odpowiedniej dla siebie. Wreszcie oferuje szybkie ładowanie, system audio z obsługą Dolby Atmos, a także dedykowane oprogramowanie ROG, które pozwala na zmianę ustawień laptopa i ciągłe monitorowanie jego parametrów. Dzięki niemu nie trzeba też się martwić o sterowniki i ich aktualizację.

Sprawdź, gdzie kupić ROG Strix G15 (2022)

ASUS TUF Dash F15 (2022)

Ciekawie prezentuje się też model ASUS TUF Dash F15 (2022). Od dwóch wcześniejszych modeli różnic się zastosowanymi podzespołami. Karta graficzna to jeszcze mocniejsza konstrukcja z serii GeForce RTX 3060, a procesor Ryzen został zastąpiony układem Intel Core i7 12. Generacji. To wszystko powinno przełożyć się na jeszcze lepsze efekty i wyższą płynność w najbardziej wymagających grach. Pomimo zastosowania mocniejszych podzespołów jest to laptop bardzo smukły, który z łatwością można zabrać na wakacje, do pracy lub na uczelnię. Pomaga w tym też stonowany design.



Co ciekawe, ASUS TUF Dash F15 dostępny jest nawet w wersji z ekranem Full HD i odświeżaniem aż 300 Hz, chociaż w tym wypadku trzeba liczyć się z wyższymi kosztami zakupu. Poza tym laptop ma szybki dysk SSD, wygodną klawiaturę z podświetlanymi klawiszami i wyróżnionym WSAD-em, dużym i precyzyjnym gładzikiem, aluminiową pokrywą ekranu, teflonową strukturą czy czterodrożnymi wskaźnikiem pracy komputera, który dodatkowo nadaje mu futurystycznego charakteru.

Sprawdź, gdzie kupić ASUS TUF Dash F15 (2022)

Warto też wspomnieć, że każdy z powyższych laptopów wyposażony jest w przełącznik MUX. Co on daje? Gamingowe komputery przenośne korzystają z dwóch układów graficznych – zintegrowanego w CPU (iGPU) oraz dedykowanego (dGPU). Przełącznik MUX pozwala na całkowite wyłączenie tego pierwszego, co zwiększa wydajność. Co prawda przekłada się to na większe zużycie energii i tym samym krótszą pracę z dala od ładowarki, ale przecież dla graczy najważniejsza jest płynność.

To wszystko sprawia, że laptopy z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX będą świetnym wyborem na świąteczny prezent. W tym wypadku warto postawić na modele z serii ASUS TUF oraz ROG, czyli Republic of Gamers.

Tekst powstał we współpracy z markami ASUS oraz NVIDIA.

