Apple rozczarował. To może być kolejna Nokia, jeśli się nie ogarnie

Jednak czy to, co zobaczyliśmy 9 czerwca, rzeczywiście zasługuje na miano rewolucji? Przyjrzyjmy się nowościom chłodnym okiem.

Nowy design – inspiracja Vision Pro czy powrót do przeszłości?

Apple postawił w tym roku na radykalne odświeżenie wizualne swoich systemów. Nowy interfejs, określany jako „Liquid Glass” czerpie garściami z doświadczeń Vision Pro: bardziej zaokrąglone ikony, przezroczyste panele, efekt „unoszenia się” elementów na ekranie i płynne animacje mają sprawić, że korzystanie z iPhone’ów, iPadów czy Maców stanie się bardziej spójne i nowoczesne.

Problem w tym, że pod tą efektowną fasadą kryje się dość przewidywalna strategia – Apple od lat bazuje na drobnych ewolucjach swojego designu, a obecna zmiana to raczej powrót do modnych już kiedyś przezroczystości i zaokrągleń, niż autentyczna innowacja. Dla wielu użytkowników, którzy oczekiwali przełomu, może to być rozczarowujące.

Cóż nam z zegara rozciągającego się w pionie zależnie od miejsca na pulpicie, czy animowanego efektu 3D tapety. To są bzdury, nie wspominając nawet o tym, ile energii będą pochłaniały te wszystkie wodotryski.

Ujednolicona numeracja systemów – marketingowy trik

Jedną z najbardziej zaskakujących decyzji była zmiana nazewnictwa systemów operacyjnych. Zamiast iOS 19 czy watchOS 12, Apple wprowadza iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 itd., by podkreślić spójność i „aktualność” całego ekosystemu. To jednak zabieg wyłącznie marketingowy – nie niesie za sobą żadnej realnej wartości dla użytkownika, a jedynie może wprowadzać zamieszanie i sztucznie budować wrażenie postępu.

Apple Intelligence – AI wciąż w cieniu konkurencji

Po zeszłorocznych zapowiedziach Apple Intelligence, oczekiwania wobec rozwoju sztucznej inteligencji były ogromne. Tymczasem w 2025 roku Apple prezentuje jedynie umiarkowane rozszerzenia, takie jak tłumaczenia w czasie rzeczywistym w Wiadomościach, asystent treningowy czy rozpoznawanie obiektów na zrzutach ekranu. Większość z tych rzeczy już była u konkurencji, od 1,5 roku tłumaczenia rozmów telefonicznych czy szukanie obrazem ma Samsung i wiecie co? Łatwo o tych funkcjach zapomnieć.

Siri nadal nie porozmawia z nami po polsku, ani też nie bardzo ogarnia dodatkowe korzyści z zastosowania całej tej sztucznej inteligencji. Jakąś nadzieją jest udostępnienie lokalnych modeli językowych w sprzęcie Apple zewnętrznym deweloperom. Jest więc szansa, że skoro Apple Intelligence nie wyrabia, ciężar magii AI zostanie przesunięty na zewnętrznych dostawców.

Teraz jednak, gdy Samsung i Motorola zaczynają integrować się z potężnym Perplexity rozwój rozwiązań AI Apple'a śmiało można nazwać stagnacją. Samsung chce nawet dodać asystenta głosowego Perplexity jako alternatywa dla Bixby i asystenta Google. No a z nim można rozmawiać w pełni naturalnie i to po polsku.

Jeśli nie iPhone, to co?

Nie przekonam prawdziwego fana Apple do Androida — i nawet nie próbuję. W drugą stronę szło łatwiej, szczególnie jeśli ktoś kręcił dużo wideo. Na filmach jednak świat się nie kończy, a Apple nie bardzo dostarcza mi pozytywnych argumentów w tej odwiecznej wojnie systemów.

Sam łapię się na tym, że z wypożyczonego iPhone'a 16 Pro korzystam coraz rzadziej. Wolę Pixela, wolę Honora, do zdjęć wolę Huaweia. Po przykrych perypetiach z wadliwą archiwizacją plików wróciłem też do Windowsa. Nie wiem, czy całe to Apple było magią, czy złym urokiem, ale te czary na mnie już nie działają.