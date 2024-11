Marzysz o iPhone’ie? Tej okazji nie możesz przegapić

Plus ma specjalną ofertę dla wszystkich użytkowników iPhone’ów. Abonamenty z Apple One to znacznie więcej niż pakiet darmowych minut i gigabajtów. To sposób, by wycisnąć sto procent ze swojego smartfona.

Wiele osób pyta mnie o to samo: „ale jak ty to robisz, skąd czerpiesz tę rado…” Nie, wróć, nie te notatki. Dajcie mi chwilę… o, mam!

Wiele osób pyta mnie, co myślę o nowych iPhone’ach. Wiecie, co im odpowiadam? Że, kurka, nie wiem, bo nadal żadna szesnastka nie wpadła w moje ręce (będę wdzięczny za niewyrywanie tego zdania z kontekstu 😅). A szkoda, bo od kolegów z redakcji, którzy mieli okazję się nimi pobawić, dochodzą mnie same zachwyty.

iPhone 16 – wielki powrót króla smartfonów

Zresztą wystarczy tylko poczytać recenzję przygotowaną przez Mariana, którą znajdziecie TUTAJ. Świetna jakość wykonania, fenomenalny wyświetlacz, rekordowa wydajność i jak zawsze niezawodny system iOS – czego tu nie lubić? Nawet jeśli trudno mówić o jakiejś rewolucji, to nowa generacja iPhone’ów zdecydowanie nie zawodzi.

Jeżeli jesteście fanami sprzętów z jabłkiem, to śmiało możecie szykować portfele. Zanim jednak pójdziecie do sklepu, proponuję rzucić okiem na ofertę Plusa, który dla fanów Apple przygotował specjalną ofertę.

Po pierwsze, na stronie operatora znajdziemy możliwość zakupu telefonów w atrakcyjnej ofercie ratalnej. Przykładowo, podstawowy iPhone 16 ze 128 GB pamięci wewnętrznej to wydatek raptem 449 zł na start oraz 12 rat po 304,17 zł. Razem zapłacimy zupełnie rozsądne 4099 zł.

Analogicznie iPhone 16 Pro w wersji 128 GB to 599 zł i 12 rat po 395,83 zł, a za iPhone’a 16 Pro Max zapłacimy 699 zł i 12 rat po 470,83 zł. Nie da się ukryć, że nie są to telefony tanie, ale w tej formie stają się o wiele bardziej przystępne.

Apple One – wszystko, czego potrzebujesz

A to dopiero początek atrakcji, bo oprócz samych smartfonów, w Plusie możemy skorzystać z oferty na abonamenty głosowe z Apple One w cenie. To propozycja dla każdego fana sprzętów z jabłuszkiem – niezależnie od tego, czy iPhone’a dopiero planujecie kupić, czy macie już takiego od kilku lat. Ba, na dobrą sprawę nawet go nie potrzebujecie, żeby docenić ofertę Plusa – równie dobrze wystarczy do tego iPad lub MacBook.

Wszystko dlatego, że Apple One to coś dużo więcej niż tylko bonus do telefonu. To pakiet usług, z których skorzystać mogą użytkownicy sprzętu Apple. W ramach subskrypcji dostajemy dostęp do Apple TV+, Apple Arcade oraz Apple Music. A jakby tego było mało, dodatkowym benefitem 50 lub 200 GB (zależnie od tego czy wybierzemy subskrypcję indywidualną, czy rodzinną) miejsca w chmurze iCloud+.

Jeśli te nazwy nic Wam nie mówią, to kilka słów wyjaśnienia, żebyście mogli docenić, z jak atrakcyjną ofertą mamy tu do czynienia.

Apple TV to jedna z czołowych platform streamingowych, a z subskrypcją Apple TV+ możemy bez ograniczeń cieszyć się fenomenalnymi serialami wyprodukowanymi przy niemal nieograniczonym budżecie. Oczywiście wszystko w jakości 4K oraz z obsługą Dolby Vision. Jeśli potrzebujecie rekomendacji, osobiście nie znam nikogo, komu nie podobałoby się For All Mankind, czyli spektakularna wizja alternatywnej historii, w której to Sowieci jako pierwsi postawili stopę na Księżycu. Prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników science fiction.

Jeśli preferujecie nieco bardziej rozrywkę w nieco bardziej interaktywnym wydaniu, z pewnością docenicie Apple Arcade. To nieograniczony dostęp do wybranych gier na urządzenia z jabłuszkiem, wśród których znaleźć można takie hity jak m.in. Stardew Valley, Vampire Survivors i Balatro. Bez reklam i bez dodatkowych opłat.

Z kolei Apple Music to propozycja dla melomanów. To aplikacja streamingowa z biblioteką zawierającą ponad 100 milionów utworów dostępnych w bezstratnej jakości. Dodatkowo wybrane pozycje dostępne są z dźwiękiem przestrzennym wykorzystującym technologię Dolby Atmos. To doskonała propozycja zarówno dla audiofilów, jak i osób szukających po prostu sprawdzonej aplikacji streamingowej. Dodam tylko, że prywatnie korzystam z Apple Music od dobrych kilku miesięcy i na ten moment jest to mój ulubiony serwis streamingowy na rynku.

Abonament z Apple One – zestaw idealny

Jeśli zależy Wam na prawdziwej okazji, warto rzucić okiem na ofertę Apple One w pakiecie z abonamentem telefonicznym. W ten sposób za 90 zł/mies. dostaniemy nie tylko indywidualną subskrypcję Apple One, ale także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakiet 100 GB do wykorzystania każdego miesiąca. A to ta najbardziej podstawowa wersja oferty.

Za 120 zł/mies. możemy mieć wszystkie opisane wyżej benefity, ale dodatkowo z nielimitowanym Internetem mobilnym. Możemy także wybrać jeden z pakietów rodzinnych. Przykładowo, za 145 zł/mies. dostajemy trzy osobne numery z pakietem 750 GB do podziału i rodzinną subskrypcję Apple One. Z tak dobrej oferty aż żal nie skorzystać.

Ale subskrypcję Apple One możemy wykupić w Plusie także bez konieczności łączenia jej z abonamentem telefonicznym. Ot, płacimy i korzystamy bez żadnych zobowiązań. W takiej sytuacji mamy do wyboru albo wariant indywidualny za 39,99 zł/mies., albo rodzinny za 49,99 zł/mies. Dzięki tej drugiej opcji z dobrodziejstw Apple One oprócz nas może skorzystać pięć innych osób.

Niezależnie więc od tego, czy jesteście fanami Apple, czy dopiero przymierzacie się do zakupu swojego pierwszego iPhone’a, w Plusie na pewno znajdziecie coś dla siebie. Operatorowi udało się zgotować prawdziwą propozycję nie do odrzucenia.

Artykuł sponsorowany na zlecenie operatora sieci Plus.

Źródło zdjęć: TELEPOLIS.PL (Lech Okoń, Marian Szutiak), Plus