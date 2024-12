Smartfon marzeń i słuchawki w prezencie – Mikołaj zawitał do Media Expert

Kupując w Media Expert smartfona Samsung Galaxy A55 w prezencie otrzymasz słuchawki Samsung Galaxy Buds2 Pro – w sam raz na Mikołajki.

Już niedługo Święty Mikołaj odwiedzi grzeczne dzieci (te duże też 😉) i zostawi im prezenty. Ale jak zadbać o to, żeby pod choinką znalazło się dokładnie to, o czym zawsze marzyliśmy? Cóż, najlepiej wziąć sprawy we własne ręce i samemu wybrać się po świąteczny upominek do Media Expert, gdzie czeka na Was rewelacyjna promocja.

Kup telefon Samsung Galaxy A55 – słuchawki dostaniesz gratis!

W ramach specjalne oferty przygotowanej razem z firmą Samsung do zgarnięcia jest fantastyczny smartfon Samsung Galaxy A55 w parze z wyjątkowym prezentem: słuchawkami Samsung Galaxy Buds2 Pro. Żeby załapać się na taki zestaw, wystarczy spełnić kilka prostych warunków.

Po pierwsze, w okresie od 2 grudnia do 29 grudnia 2024 trzeba kupić telefon Samsung Galaxy A55 w sklepie Media Expert. To świetny wybór niezależnie od aktualnej promocji, ale o tym opowiemy sobie za chwilę. Teraz czas przejść do drugiego kroku, czyli aktywować swojego smartfona z polską kartą SIM. Mamy na to czas do 5 stycznia 2025.

Mając aktywny telefon logujemy się do aplikacji Samsung Members, klikamy baner promocyjny i wymieniamy krótki formularz, do którego dołączamy dowód zakupu. Należy to zrobić do 12 stycznia 2025 roku.

I voila! Jeśli wszystko zrobiliśmy dobrze, nowe słuchawki zostaną do nas wysłane w terminie do 30 dni od daty weryfikacji. Proste, prawda?

Samsung Galaxy A55 – mistrzowski wybór w rozsądnej cenie

Czy warto z takiej oferty skorzystać? I to jeszcze jak! Nie jest chyba tajemnicą, że Samsung Galaxy A55 to jeden z naszych ulubionych smartfonów w swoim segmencie cenowym. To model łączący świetną jakość wykonania z bardzo dobrą specyfikacją i funkcjonalnością, której w tej cenie nie znajdziemy nigdzie indziej.



Średniak Koreańczyków to m.in. świetny wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,6”, zestaw trzech niezłych aparatów z głównym modułem o rozdzielczości 50 Mpix oraz porządny akumulator 5000 mAh. Prawdziwą gwiazdą jest jednak tutejszy procesor. Zastosowany na pokładzie procesor Exynos 1480 przyniósł konkretny skok wydajności względem poprzedników. W efekcie Galaxy A55 świetnie sprawdzi się nie tylko do przeglądania Internetu, ale także bardziej ambitnych zastosowań. Ba, bez problemu pogramy na nim nawet w wymagające gry.

Do tego dochodzą wspomniane wcześniej atuty unikalne dla urządzeń marki Samsung. Android 14 z dopracowanym interfejsem One UI, wodoodporna obudowa (IP67) i niesamowicie długi okres wsparcia, z którego słyną smartfon Koreańczyków. To telefon, który będzie służył nam latami i który ma naprawdę dużo do zaoferowania swoim użytkownikom.



Samsung Galaxy Buds2 Pro – audiofilskie wrażenia dla każdego

Tak samo złego słowa nie mogę powiedzieć na temat słuchawek Samsung Galaxy Buds2 Pro. Wręcz przeciwnie – to sprzęt klasy niemalże audiofilskiej i to w bardzo przystępnym wydaniu.

Mamy tu do czynienia ze słuchawkami TWS z bardzo skutecznym ANC, technologią Dolby Atmos oraz wodoodporną konstrukcją (IPX7). Cechą wyróżniającą sprzęt Koreańczyków jest obsługa prawdziwego dźwięku przestrzennego, którą udało się uzyskać dzięki technologii śledzenia ruchów głowy. Robi to fenomenalne wrażenie – a jeśli nie wierzycie, to sami musicie się przekonać!

Z kolei osobom, którym zamiast na fajerwerkach zależy wyłącznie na rewelacyjnej jakości dźwięku, serce szybciej powinno zabić na wzmiankę o obsłudze kodeków wysokiej rozdzielczości (konkretnie kodeku SSC dostępnego wyłącznie na sprzętach marki Samsung) oraz że przygotowano je we współpracy z legendarną firmą AKG.

To słuchawki warte swojej ceny, która do niskich bynajmniej nie należy. Normalnie musimy za nie zapłacić 999 zł. W promocji przygotowanej przez firmę Samsung razem z Media Expert możemy je mieć jednak zupełnie za darmo. Nie wiem jak Wy, ale ja o taki prezent od Mikołaja wcale bym się nie obraził.

Najlepsze promocje tylko w Media Expert

A nie jest to przecież jedyna okazja, która czeka na Was w Media Expert. Warto zajrzeć na stronę sklepu, gdzie w najbliższym czasie możecie się spodziewać prawdziwej lawiny świątecznych okazji. Czy będą równie atrakcyjne jak promocja na Samsunga Galaxy A55 i słuchawki Galaxy Buds2 Pro? Cóż, musicie sprawdzić sami… ale rozczarowani raczej nie będziecie 😉



