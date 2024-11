Media Expert robi wielką wyprzedaż. Dziwne, jeśli nie wyczyszczą półek

Media Expert Days to genialna promocja dla uważnych, w trakcie której możecie zgarnąć wiele produktów w obniżonych cenach – to ostatnia chwila na skorzystanie z okazji.

Powoli zbliża się Black Friday, czyli corocznie święto promocji i wyprzedaży. Jednak już teraz sklepy organizują własne promocje. Świetnym przykładem jest Media Expert Days, czyli 2 dni, w których sieć przeceniła całą gamę produktów. Wejdź szybko na stronę akcji, wybierz coś dla siebie i wpisz w koszyku kod ME-DAYS.

Które opcje są najciekawsze? Wybrałem kilka promocji, z których warto skorzystać.

Laptop Apple MacBook Air 13,6”

Dla wielu jedynym słusznym wyborem w kategorii laptopów są MacBooki. Nie ma w tym nic zaskakującego, bo obok świetnej jakości wykonania oferują też rewelacyjną wydajność i ciekawy system operacyjny, który doskonale współpracuje z innymi urządzeniami Apple. Wyjątkiem od tej reguły z pewnością nie jest MacBook Air z 13,6-calowym ekranem, który właśnie możecie kupić w promocji z okazji Media Expert Days.

Laptop został przeceniony z kwoty 4439 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką) do 4199 zł, więc 240 zł zostaje w kieszeni. Jest on wyposażony w 13,6-calowy ekran Retina o rozdzielczości 2560 × 1664 piksele. Za wydajność odpowiada mocny, 8-rdzeniowy układ Apple M2, z którym współpracuje 8 GB pamięci RAM. Do tego dochodzi 256 GB pamięci na dysku SSD. To doskonały model do pracy biurowej.

Sprawdź promocję na laptopa

Apple MacBook Ai 13,6” Retina M2

Tablet Apple iPad 10,2” 9 gen.

Podobnie jak w przypadku laptopów, tak samo jest z tabletami marki Apple. Dla wielu osób to właśnie iPady są wyznacznikiem jakości w tej kategorii urządzeń. Nie ma się co dziwić, bo to świetne sprzęty, które dodatkowo zyskują, gdy mamy do tego jeszcze iPhone’a i MacBooka.

Jeśli planowaliście akurat zakup iPada, to powinniście zerknąć do Media Expert. Właśnie trwa promocja, dzięki której 10,2-calowy (2160 × 1620 pikseli) model iPada 9. Generacji kupicie za jedyne 1549 zł. Mowa o modelu z układem Apple A13 Bionic, 64 GB pamięci wbudowanej oraz obsługą WiFi w standardzie 802.11a/b/g/n/ac.

Sprawdź promocję na tablet

Apple iPad 10,2” 9. generacji

Drukarka Canon Pixma G5040 MegaTank

Każdy z nas ma czasami potrzebę wydrukowania dokumentów lub np. listów przewozowych do przesyłek. Bieganie za każdym razem do punktu ksero bywa męczące i czasochłonne, nie mówiąc już o tym, że niektórzy nie mają takiej usługi w swojej okolicy. Dlatego tak ważne jest posiadanie drukarki we własnych czterech kątach.

Jeśli nie należycie do osób, które takie urządzenie mają, i chcielibyście to zmienić, to polecam model Canon Pixma G5040 MegaTank. To kolorowa drukarka atramentowa, która z komputerem i innymi urządzeniami może komunikować się bezprzewodowo, za pomocą modułu WiFi. Z kolei dzięki złączu LAN można ją też podłączyć do domowej sieci. Oferuje rozdzielczość wydruku 4800 × 1200.

Jednak jej największą zaletą jest oszczędność, ponieważ zamiast tradycyjnych nabojów z tuszem korzysta ze specjalnych pojemników, które uzupełnia się za pomocą wygodnych butelek. To zdecydowanie bardziej komfortowe i tańsze rozwiązanie. Canon Pixma G5040 została przeceniona na 519 zł, więc zaoszczędzicie aż 150 zł w porównaniu do najniższej kwoty 30 dni przed obniżką.

Sprawdź promocję na drukarkę

Canon Pixma G5040 MegaTank

Klawiatura Logitech G Pro X TKL Lightspeed

Jako zapalony gracz nie mogłem zapomnieć też o moich kolegach z wirtualnych placów boju. Wiadomo, że najważniejszym elementem w ich arsenale jest komputer, ale nie mniejsze znaczenie odgrywają akcesoria. Warto postawić między innymi na dobrą klawiaturę, np. Logitech G Pro X TKL Lightspeed, z której sam na co dzień korzystam.

Przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, jest to model TKL, więc nie zajmuje dużo miejsca na biurku, co dla wielu osób na kluczowe znaczenie. Dzięki temu mają więcej przestrzeni do machania myszką, co odgrywa ważną rolę w grach online, np. CS2 lub Valorancie. Do tego jest to urządzenie bezprzewodowe, więc znika płatający się po blacie kabel. Urządzenie korzysta z mechanicznych przełączników GX Brown Tactile. Nasz test klawiatury możecie przeczytać TUTAJ. Tymczasem z okazji Media Expert Days możecie ją kupić w cenie jedynie 599 zł.

Sprawdź promocję na klawiaturę

Logitech G Pro X TKL Lightspeed

Laptop ASUS TUF Gaming A15 FA506NF-HN004

To zostańmy jeszcze na chwilę w temacie gamingowym. Jak już wspominałem, komputer jest niezwykle ważnym elementem dla każdego gracza. Jednak nie każdy może sobie pozwolić na postawienie w domu desktopa z monitorem, które zajmują wiele miejsce. Dla wielu osób ważna jest też mobilność, i w tym kontekście lepszym wyborem jest laptop gamingowy. W przypadku Media Expert Days dostępna jest promocja na budżetowy, ale dla wielu wciąż w pełni wystarczający model ASUS TUF Gaming A15.

Co laptop ma do zaoferowania? Między innymi 15,6-calową matrycę IPS o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 144 Hz. We wnętrzu znajduje się procesor AMD Ryzen 6 7535HS, wspomagany przez 8 GB pamięci RAM oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 2050. Do tego dochodzi też 512 GB miejsca na szybkim dysku SSD NVMe 4.0. Cena? Tylko 2499 zł.

Sprawdź promocję na gamingowego laptopa

ASUS TUF Gaming A15 FA506NF-HN004

Robot sprzątający Dreame D9 Max

Oprócz laptopów, tabletów i sprzętów gamingowych, warto też zadbać o sprzęt do domu. Wszyscy lubimy spędzać czas w czystości, ale niewielu z nas lubi sprzątać. Dlatego też coraz większą popularnością cieszą się roboty sprzątające. Niemal bez naszego udziału są one w stanie nie tylko odkurzyć całe mieszkanie, ale też umyć podłogi. Ciekawym wyborem w tej kategorii jest model Dreame D9 Max, który doczekał się rewelacyjnej promocji z okazji Media Expert Days.

Dreame D9 Max pozwala na wybór 4 poziomów ssania, z czego najwyższy ma moc 4000 Pa, co spokojnie wystarczy do porządnego odkurzenia mieszkania, i to nie tylko twardych podłóg, ale również dywanów. Do tego ma 270-mililitrowy zbiornik na wodę, dzięki której mopuje podłogi. Z kolei ulepszona szczotka w kształcie litery V jeszcze lepiej zbiera nieczystości. A to wszystko w urządzeniu z radarem LiDAR, który pozwala na efektywne poruszanie się po całym domu, bez obaw o obite meble lub ściany. Jednak w tym wszystkim najlepsza jest cena, która wynosi aktualnie 699 zł.. Żal nie skorzystać.

Sprawdź promocję na robot sprzątający

Dreame D9 Max

Media Expert Days trwają tylko od 12 do 13 listopada. Jeśli chcecie skorzystać z wybranych promocji, to pamiętajcie o wykorzystaniu w koszyku promocyjnego kodu ME-DAYS.

Tekst sponsorowany na zlecenie Media Expert.

