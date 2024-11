Black Friday – wybieramy najlepsze promocje. Takie okazje tylko w Media Expert!

Gdzie szukać najlepszych promocji na Black Friday? Media Expert odpalił karuzelę fenomenalnych okazji. Wybieramy te najciekawsze.

Dziś Black Friday – dla wielu osób najważniejsze święto w ciągu roku. Przemierzając morze przecen i promocji bardzo łatwo pobłądzić, dlatego postaramy się dla Was przyjrzeć tym najciekawszym, przygotowanym przez Media Expert.



Smartband Xiaomi Mi Band 8 Active

Cena: 79 zł



Opaska fitness to praktyczny gadżet, który przyda się każdemu. To świetna pomoc w dbaniu o swoje zdrowie, kondycję i dobre samopoczucie. To także bardzo wdzięczny pomysł na świąteczny prezent dla bliskiej osoby. Właśnie dlatego warto rzucić okiem na smartband Xiaomi Mi Band 8 Active, który podczas Czarnego Piątku do zgarnięcia jest w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

To bardzo udany model, który może pochwalić się kilkoma praktycznymi atutami. Przykładowo, znajdziemy tu duży wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,47” i spory akumulator, wystarczający nawet na 14 dni pracy na jednym ładowaniu. Na użytkowników czeka także bogaty wybór efektownych tarcz, dzięki którym bez problemu dopasujemy opaskę do swojego stylu oraz potrzeb.



Akumulatorki AA 2000 mAh Panasonic Eneloop (2 szt.)

Cena: 24,99 zł



Jasne, podczas Black Friday wszyscy czekamy na promocje smartfonów i telewizorów oraz grube rabaty sięgające tysięcy złotych. Czasem jednak najlepsze okazje to te najbardziej niepozorne. Ot, chociażby na akumulatorki Eneloop, które z okazji Czarnego Piątku kupimy w niższej cenie.

Ofertą objęty jest zestaw dwóch akumulatorów AA o pojemności 2000 mAh. Świetnie sprawdzą się niezależnie od tego, czy macie zamiar wykorzystać je w pilocie do telewizora, dziecięcej zabawce czy lampie błyskowej. Warto zrobić zapas, tym bardziej że Eneloopy całkiem nieźle znoszą trzymanie w szufladzie „na wszelki wypadek” i nieużywane praktycznie nie tracą energii, co niestety zdarza się tańszym akumulatorom.



Głośnik mobilny JBL GO Essential Niebieski

Cena: 89 zł



Szukacie małego głośnika, który sprawdzi się podczas kameralnego spotkania ze znajomymi, relaksu w ogrodzie albo do odpalenia relaksującej muzyki przed snem? No to go znaleźliście – i do tego w fajnej cenie. Z okazji Black Friday na promocję trafił JBL GO Essential.

To niewielki, ultramobilny głośnik Bluetooth, który potrafi całkiem fajnie zagrać. Dzięki niewielkim gabarytom doskonale sprawdzi się podczas wyjazdów lub jako kompan w trakcie aktywnego wypoczynku. Sporym atutem urządzenia jest wodoodporność (certyfikat IPX7) oraz długi jak na takiego malucha czas pracy na jednym ładowaniu (nawet 5 godzin).



LEGO ICONS Porsche 911

Cena: 479 zł



Podobno mężczyźni nigdy nie dorastają, a z wiekiem jedynie ich zabawki robią się coraz droższe. Cóż, może tak faktycznie jest, ale akurat w tym przypadku jeden z bardziej spektakularnych zestawów LEGO można mieć za naprawdę fajne pieniądze!

Jeśli jesteście fanami klocków LEGO lub motoryzacji (albo jednego i drugiego jak autor niniejszego artykułu 😉) to nie możecie przejść obojętnie obok zestawu z legendarnym Porsche 911. To równo 1458 elementów, z których złożycie perfekcyjną replikę kultowego samochodu, odtworzonego w najdrobniejszych detalach. Tu nie ma co się zastanawiać – na tłumaczenie się z zakupu przed drugą połówką będzie dość czasu po złożeniu zestawu 😉



Tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 12.4" 8/128 GB Wi-Fi Szary + Rysik S Pen

Cena: 1999 zł



Czarnopiątkowe promocje w Media Expert objęły także jeden z fajniejszych tabletów z Androidem. Model Samsung Galaxy Tab S9 FE+ sam w sobie jest jednym z bardziej opłacalnych modeli na rynku, a teraz można go wyrwać w jeszcze lepszej cenie.

Na użytkowników czeka bardzo solidna specyfikacja, w tym m.in. duży wyświetlacz o IPS o przekątnej 12,4” i odświeżaniu 90 Hz oraz sprawdzony procesor Exynos 1380. Tablet Koreańczyków wyróżnia się jednak przede wszystkim bogatym zestawem funkcji, których nie znajdziemy u konkurencji. Mowa m.in. o dołączonym do zestawu precyzyjnym rysiku S Pen, w pełni wodoodpornej konstrukcji (IP68) oraz interfejsie One UI, który robi doskonały użytek z tutejszego dużego ekranu i pozwala na komfortową pracę z wieloma aplikacjami. To świetna propozycja, niezależnie od tego, czy szukamy rodzinnego tabletu multimedialnego, czy wydajnego narzędzia do pracy i robienia notatek.



