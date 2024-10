MediaExpert szaleje. Jeśli po laptopa, to dobry kierunek

Idziesz na studia? Potrzebujesz nowego laptopa? Prezentujemy najlepsze modele do pracy i dla graczy. A akcja Back to university w Media Expert to doskonała okazja na takie zakupy.

Jeśli pięć lat studiów czegokolwiek mnie nauczyło, to tego, że w życiu można się obejść bez wielu rzecz: bez regularnego snu, bez jedzenia w lodówce (bo kto normalny trzyma tam zupki chińskie?), bez obecności na zajęciach itd. Nie żebym którąkolwiek z tych rzeczy polecał, ale ręczę swoją osobą, że da się bez nich przeżyć i nawet wyjść na ludzi.

mAle jest jedna rzecz, bez której przetrwać na studiach się nie da – porządny laptop. No a skoro zbliża się początek roku akademickiego, to w sumie niezły moment, żeby pomyśleć o zakupie nowego komputera. Z tej okazji postanowiliśmy przygotować krótki przegląd najciekawszych naszym zdaniem propozycji.

Jako że każdy student ma nieco inne wymagania, które ciężko chwilami pogodzić, poradnik podzieliliśmy na trzy części. Dzięki temu niezależnie czy szukacie urządzenia lekkiego i mobilnego, potężnego laptopa gamingowego, czy też liczy się dla Was wyłącznie niska cena, na pewno znajdziecie coś dla siebie.

Niedrogie i niezawodne

ASUS VivoBook M1502YA-BQ059W



Jeśli laptop jest dla Was wyłącznie narzędziem do robienia notatek i nie chcecie wydawać na niego zbyt dużo pieniędzy, to mam dla Was dobrą wiadomość – nie musicie. Dobrze wyposażony komputer można dziś dostać w bardzo rozsądnej cenie, czego przykładem jest seria ASUS VivoBook.

Model ASUS VivoBook M1502YA-BQ059W można kupić za niecałe 2000 zł i za te pieniądze dostajemy naprawdę kompetentną maszynę. Mówimy tu o konfiguracji z matowym wyświetlaczem IPS o przekątnej 15,6” oraz rozdzielczości Full HD, procesorem AMD Ryzen 5 7530U i 16 GB RAM.

To całkiem sensowny zestaw i to nawet zanim weźmiemy pod uwagę, że producent wyposażył swojego laptopa w szybki dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB oraz pokaźny zestaw portów, którego mógłby mu pozazdrościć niejeden droższy model. Oprócz tego mamy fizyczną zaślepkę kamery, opcję ładowania przez USB-C oraz czytnik linii papilarnych. Mówiąc krótko, świetne wyposażenie – szczególnie biorąc pod uwagę, że mowa o najtańszym modelu w zestawieniu.



Acer Aspire 3 A315-44P-R2KQ



Ciekawą alternatywą dla opisanego wcześniej modelu jest Acer Aspire 3 A315-44P-R2KQ. To kolejny niedrogi laptop z wyświetlaczem 15,6”. Ekran wykonano w technologii IPS; do tego ma matową powłokę oraz wysoką rozdzielczość Full HD. Już samo to gwarantuje, że praca z komputerem będzie komfortowa, a to przecież dopiero początek.

Specyfikacja urządzenia obejmuje wydajny i energooszczędny procesor AMD Ryzen 7 5700 U, 16 GB RAM DDR4 oraz szybki dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB. Zestaw w sam raz do komfortowej codziennej pracy, szczególnie jak dodamy do tego spory akumulator o pojemności 50 Wh. Co więcej, całość udało się zmieścić w stosunkowo lekkiej obudowie o masie raptem 1,78 kg.



Dell Inspiron 3520-9874



Kolejnym niedroga propozycja to Dell Inspiron 3520-9874, którego można wyrwać już za 2399 zł. W tej cenie dostajemy naprawdę dużo dobrego – ot, choćby procesor Intel Core i5-1235U, gwarantujący szybką pracę przy niskim poborze mocy. Ba, nawet zintegrowany z nim układ graficzny Intel Iris Xe pozwoli komfortowo pograć w mniej wymagające gry komputerowe. W sumie dzięki temu łatwiej docenić tutejszy dysk SSD o pojemności aż 1 TB.

Główną atrakcję niedrogiego Della jest jednak przede wszystkim wyświetlacz IPS o przekątnej 15,6”. Wszystko dlatego, że ma coś, co w tej cenie widuje się rzadko – wysoką częstotliwość odświeżania rzędu 120 Hz. Dzięki temu wszystkie wyświetlane na komputerze animacje są dużo płynniejsze, a praca z urządzeniem staje się o wiele bardziej komfortowa. Już samo to powinno wystarczyć, by omawiany model zasłużył na chwilę uwagi.



Bestie do grania

Acer Nitro V 15 ANV15-41-R0T0



Jeśli myślicie o zakupie laptopa gamingowego, szybki rzut okiem na ceny takich konstrukcji może przyprawić o stan przedzawałowy. Powiedzmy, że czterocyfrowe kwoty już dawno temu przestały kogokolwiek dziwić. Na szczęście, żeby kupić wydajny komputer, wcale nie trzeba wydawać fortuny. Dobrym przykładem jest Acer Nitro V 15 ANV15-41-R0T0.

Mówimy tu o maszynie z wyświetlaczem o przekątnej 15,6”, wyposażonej w procesor AMD Ryzen 5 7535HS oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 2050. Jeśli chcecie grać w najnowsze produkcje AAA na wysokich ustawieniach, konieczne mogą być pewne kompromisy. Jednak jeśli interesują Was tytuły starsze oraz popularne produkcje multiplayer, mocy w tym małym pudle znajdziecie aż z nawiązką. Docenicie także obecność wyświetlacza z odświeżaniem 144 Hz.

Mówiąc jednak zupełnie szczerze, Acer Nitro V 15 ANV15-41-R0T0 widziałbym mniej jako komputer stricte dla profesjonalnych graczy, a raczej jako niedrogą stację roboczą dla studentów kierunków inżynieryjnych, osób zajmujących się produkcją multimediów.



HP Victus 15-FA0999NW



Jeśli szukacie niedrogiego sprzętu, który pozwoli zmierzyć się z najnowszymi grami, rzuciłbym okiem w kierunku HP Victus 15-FA0999NW. To rozsądnie wyceniona maszyna (3499 zł) z procesorem Intel Core i5-12450H, 16 GB RAM DDR4 oraz układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 3050.

Gratką dla miłośników kinowych wrażeń będzie fakt, że na pokładzie znajdziemy głośniki sygnowane przez markę Bang & Olufsen. Zresztą sam o wyświetlacz o przekątnej 15,6” i wysokim odświeżaniu 144 Hz pomoże cieszyć się płynną rozgrywką nawet w najbardziej dynamicznych tytułach.



ASUS TUF Gaming A15 FA507NU-TT904W



ASUS TUF Gaming A15 FA507NU-TT904W to laptop, który wygląda na mocarza I w swojej kategorii cenowej bez dwóch zdań jest mocarzem. To jeden z tańszych komputerów, na którego pokładzie znajdziemy układ graficzny z najnowszej generacji NVIDIA RTX 40. Konkretnie mamy tu jednostkę NVIDIA GeForce RTX 4050, która w połączeniu z procesorem AMD Ryzen 5 7535HS nie tylko podoła większości nowych produkcji, ale także pozwoli skorzystać z pełnego potencjału technologii NVIDIA DLSS 3.5.

O jakich dokładnie korzyściach mówimy? A no choćby o technologii generowania klatek animacji, dzięki czemu nawet w najnowszych produkcjach będziemy mogli docenić wysoką płynność animacji zapewnianą przez wyświetlacz o odświeżaniu 144 Hz. Myślę, że to całkiem konkretny argument.

A to w sumie nie koniec atutów tego konkretnego modelu. Lubicie podświetlenie RGB? To tutaj macie w pełni podświetloną klawiaturę. Lubicie dobrą jakość dźwięku? ASUS TUF Gaming A15 FA507NU-TT904W wyposażono w głośniki z obsługą technologii Dolby Atmos. Do tego dostajemy bogaty zestaw portów, spory akumulator o pojemności 90 Wh z opcją ładowania przez USB-C, a nawet wzmocnioną na upadki obudowę, co potwierdza certyfikat MIL-STD-801H.



Predator Helios Neo PHN16-71



Predator Helios Neo PHN16-71 to poważny sprzęt do poważnych zastosowań. W sensie, głównie do grania, ale wiecie – takiego na wysokim poziomie. To maszyna z dużym wyświetlaczem o przekątnej 16" oraz z mocnymi procesorami. Znajdziemy tu procesor Intel Core i9-13900HX, 16 GB DDR5 oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4060.

Postawmy sprawę jasno: Predator Helios Neo PHN16-71 to laptop wydajny. Pieruńsko wydajny. Tutejsze podzespoły doskonale poradzą sobie z większością nowych produkcji, które na tutejszym panelu IPS o rozdzielczości 2560x1600 będą wyglądały absolutnie obłędnie.

Spory zapas mocy obliczeniowej docenią zresztą nie tylko gracze, ale także studenci kierunków inżynieryjnych, osoby zajmujące się obróbką zdjęć czy montażem wideo, a sam Predator może stać się doskonałą alternatywą dla komputera stacjonarnego.



Profesjonaliści w każdym calu

Lenovo IdeaPad Slim 3 16IAH8



Jeśli zależy Wam na lekkim, zgrabnym laptopie, ale nie chcecie rezygnować z dużego wyświetlacza i wysokiej wydajności, firma Lenovo ma dla Was propozycję – i to taką całkiem rozsądnie wycenioną. Mowa o modelu Lenovo IdeaPad Slim 3 16IAH8, za który zapłacicie 2899 zł.

Co znajdziemy na pokładzie? Przede wszystkim atrakcyjny wyświetlacz IPS o przekątnej 16” o rozdzielczości 1920x1200. Co prawda jego częstotliwość odświeżania to klasyczne 60 Hz, ale za to proporcje 16:10 doskonale nadają się do pracy z tekstem (czyt. „do robienia notatek”). Do tego znajdziemy tu procesor Intel Core i5-12450H, który wydajnością bije większość kompaktowych urządzeń w tej cenie. Do tego mamy 16 GB pamięci DDR5, dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB i praktyczne dodatki w stylu fizycznej zasłonki na kamerę. A to wszystko w obudowie o masie raptem 1,74 kg.



Lenovo IdeaPad Slim 5 16ABR8



Drugą propozycją zgrabnego laptopa z dużym wyświetlaczem jest kolejny produkt firmy Lenovo. Mowa o modelu Lenovo IdeaPad Slim 5 16ABR8.

Podobnie jak w opisanym wcześniej modelu IdeaPad Slim 3, także tutaj znajdziemy ekran o przekątnej 16” oraz proporcjach 16:10. Do tego komputer wyposażóno w procesor AMD Ryzen 7 7730U, 16 GB RAM oraz szybki dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB. Prawdziwą gwiazdą jest jednak akumulator o pojemności 56,6 Wh, który według deklaracji producenta ma wytrzymać nawet 15,5 godziny na jednym ładowaniu. W sam raz na cały dzień wykładów (bo mimo wszystko zachęcamy, żeby na nie chodzić 😉).



Apple MacBook Air M2 8/256 GB



Produkty firmy Apple uchodzą za towar luksusowy i sprzęt, gdzie dużo dopłaca się do samego logo na obudowie. Prawda jest jednak taka, że jeśli zależy nam na niewielkim i niezawodnym sprzęcie do pracy, trudno przebić ofertę giganta z Cupertino. Tym bardziej, że żeby stać się posiadaczem chociażby MacBooka Air z procesorem Apple M2 wcale nie trzeba sprzedawać nerki – wystarczy 4999 zł.

Za te pieniądze dostajemy kompaktowego laptopa z rewelacyjnym ekranem IPS o przekątnej 13,6” i rewelacyjnym odwzorowaniu kolorów. Urządzenie wyposażono w procesor Apple Silicon, który aktualnie nie ma sobie równych, jeśli chodzi o zagwarantowanie wysokiej wydajności i długiego czasu pracy na jednym ładowaniu, a jakość wykonania obudowy to prawdziwa ekstraklasa. A wspominałem już, że całość waży raptem 1,24 kg?

Oczywiście zastosowany system macOS może wymagać zmiany niektórych przyzwyczajeń, jeśli do tej pory korzystaliście wyłącznie z komputerów z systemem Windows, jednak w codziennych zastosowaniach sprawdza się fenomenalnie. Docenią go szczególnie użytkownicy innych urządzeń z jabłuszkiem na obudowie, na których czeka pełna gama rozwiązań ekosystemowych.

Artykuł sponsorowany na zlecenie firmy Media Expert

