Najlepszy laptop na Black Friday? Ten model z kartą NVIDIA jest w świetnej cenie

Black Friday to dobry moment na zakup nowego laptopa. Największe możliwości zaoferuje model gamingowy. Tak się składa, że właśnie z okazji Czarnego Piątku model HP Victus 15 kupisz w niezwykle atrakcyjnej cenie. Czy warto? Jeszcze jak!

Jestem przekonany, że wiele osób marzy o tym, aby na święta dostać gamingowego laptopa. Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, więc najwyższy czas pomyśleć o prezentach. Dobrym momentem na zakup będzie Black Friday. To dzień największych i najlepszych przecen. Na liście produktów, które kupisz w atrakcyjnej cenie, nie zabraknie też laptopów dla graczy. Dobry i opłacalnym wyborem będzie model HP Victus 15 z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050.

HP Victus 15, czyli dobrze i tanio

Od zawsze to powtarzam i zdania nie zmienię. Jeśli planujesz zakup laptopa gamingowego, to jedynym słusznym wyborem będzie model z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX, a najlepiej najnowszą generacją tych kart, np. GeForce RTX 4050. Dlaczego tak myślę, wytłumaczę właśnie w tym tekście. Na razie skupmy się na samym laptopie, który z okazji Black Friday dostępny będzie w atrakcyjnej promocji. Mowa o HP Victus 15-fa1151nw.

HP Victus 15-fa1151nw to ciekawy, a jednocześnie dobrze wyceniony laptop dla graczy. Jego najważniejszym elementem jest wspominana już karta graficzna GeForce RTX 4050, który pozwoli na uruchomienie wszystkich najnowszych gier. Pozostała specyfikacja laptopa to między innymi wydajny procesor Intel Core i5-13420H, 16 GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności 512 GB. Nad całością czuwa skuteczny system chłodzenia.

Jeśli chodzi o ekran, to firma HP zastosowała w laptopie 15,6-calową matrycę IPS o rozdzielczości Full HD (1920 × 1080 pikseli) i odświeżaniu 144 Hz. Gwarantuje on płynny obraz, tak ważny w dynamicznych grach online oraz niezłe odwzorowanie kolorów. Dużą zaletą laptopa jest też bateria o pojemności aż 70 Wh. Zapewnia ona nawet do 8,5 godziny nieprzerwanej rozrywki. Jakby tego było mało, to w ciągu zaledwie 30 minut można ją naładować od 0 do 50 proc.

Przy tym wszystkim laptop wyposażony jest w bogaty zestaw złączy. Składają się na niego: USB Type-C 3.2 Gen. 1 z funkcją przesyłania obrazu DisplayPort oraz funkcją Power Delivery, dwa USB-A 3.2 Gen. 1, HDMI 2.1, Ethernet, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, złącze DC (zasilania), a także czytnik kart pamięci SD. Pozwala to na podłączenie wielu akcesoriów, a nawet dodatkowego monitora.

Ile HP Victus 15-fa1151nw kosztuje? Z okazji Black Friday został przeceniony w wielu polskich sklepach na kwotę 3999 zł. Jak na specyfikację i możliwości, to naprawdę solidna propozycja.

Dlaczego laptop z GeForce RTX 40 to najlepszy wybór?

Skoro powiedziało się A, to trzeba też powiedzieć B. Czemu moim zdaniem laptopy z kartami graficznymi GeForce RTX 40 to aktualnie najlepszy wybór? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – ponieważ zapewniają najlepszą wydajność, są uniwersalne, a do tego oferują liczne rozwiązania, dzięki którym granie staje się przyjemniejsze.

Nie oszukujmy się, GeForce RTX 4050 to raczej budżetowa karta. Nadal bardzo solida, ale jednak z tych wolniejszych. Takie są fakty. Rzecz w tym, że dzięki rozwiązaniom NVIDII, nawet ona zapewnia wydajność, która pozwoli cieszyć się najnowszymi grami w odpowiedniej płynności.

Duża w tym zasługa techniki NVIDIA DLSS. Pozwala ona odetchnąć karcie graficznej poprzez generowanie obrazu w niższej rozdzielczości, a następnie — dzięki odpowiednim algorytmom — skalowanie go do wyższej. Przekłada się to na dużo więcej wyświetlanych klatek na sekundę, a tym samym większą przyjemność z samej rozgrywki. Do tego dochodzi jeszcze Generowanie Klatek, które dodatkowo podbija płynność, zachowując przy tym wysoką jakość grafiki. To darmowa wydajność, z której aż żal nie skorzystać.

Oprócz tego warto też wspomnieć o wsparciu dla Ray Tracingu. To NVIDIA jako pierwsza zaprezentowała karty graficzne, które były w stanie w czasie rzeczywistym przeprowadzać skomplikowane obliczenia związane ze śledzeniem promieni. Dzisiaj ta technologia została jeszcze bardziej usprawniona, co przekłada się na niesamowite efekty w wielu grach. Wisienką na torcie jest natomiast NVIDIA Reflex, która zmniejsza opóźniania i poprawia responsywność w grze, co ma przełożenie na realną przewagę nad przeciwnikami, którzy z tego rozwiązania nie korzystają.

Ze wszystkich tych rozwiązań skorzystasz w wielu nowych grach. Na liście znajdują się takie tytuły, jak: S.T.A.L.K.E.R. 2, Indiana Jones i Wielki Krąg, Star Wars: Outlaws, Alan Wake 2, Gray Zone Warfare czy też Silent Hill 2. Lista zawiera aktualnie aż 500 tytułów i wciąż jest poszerzana.

Nie tylko dla graczy

Wspominałem również, że laptopy z kartami graficznymi GeForce RTX 40 to najlepszy wybór też z powodu tego, że są bardzo uniwersalne. Dzieje się tak, ponieważ sprawdzą się one nie tylko w rękach graczy. To również sprzęty doskonałe dla profesjonalistów, którzy skupiają się na tworzeniu treści. Wiele programów (np. cały pakiet Adobe, Blender, DaVinci Resolve czy Corel Draw) potrafi w pełni wykorzystać ich możliwości, znacząco przyspieszając pracę. Dla przykłady renderowanie filmów z wykorzystaniem grafiki GeForce RTX 40 jest dużo szybsze w porównaniu do zwykłego komputera.

Poza tym laptop taki jak HP Victus 15-fa1151nw to też dobra propozycja dla osób, które chcą zacząć przygodę ze streamingiem. Wielu młodszych użytkowników marzy o tym, aby kiedyś być drugim Izakiem, Xayoo lub Guciem. Niestety, często ograniczeniem jest dla nich sprzęt. Dzięki kartom GeForce RTX 40 mogą w programach do streamowania (OBS Studio lub Streamlabs Desktop) korzystać ze specjalnego enkodera NVIDII, który zapewnia wysoką jakość obrazu, dobrą płynność i niskie obciążenie dla samego GPU. Dzięki temu łatwiej będzie zostać kolejną gwiazdą Twitcha lub YouTube’a. Pomocna może też okazać się aplikacja NVIDIA Broadcast, która dosłownie dwoma kliknięciami potrafi znacząco poprawić jakość dźwięku poprzez eliminację szumów.

To wszystko sprawia, że HP Victus 15-fa1151nw będzie dla wielu graczy wymarzonym, świątecznym prezentem. Właśnie teraz jest on dostępny w promocyjnej cenie 3999 zł i można je kupić zarówno bezpośrednio od producenta na stronie HP Store, jak i w wielu sklepach z elektroniką pokroju MediaMarkt i Komputronik oraz Media Expert. Listę ofert można znaleźć na Ceneo.

Jak za parametry oraz możliwości, jakie one dają, to naprawdę niezła oferta.

Tekst sponsorowany na zalecenie HP i NVIDIA.

