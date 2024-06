Masz Wi-Fi? To jest coś, o czym musisz wiedzieć

O co chodzi z Wi-Fi 7 i dlaczego warto skorzystać z nowego standardu? Odpowiedź jest bardziej prostsza, niż może się Wam wydawać.

Podobno tam dom Twój, gdzie smartfon z Wi-Fi łączy się automatycznie. Idąc tym tokiem myślenia, mieszkam w lokalnej kawiarni z planszówkami, więc coś w tym powiedzeniu ewidentnie nie gra. Faktem jest natomiast, że sama technologia stała się ważnym elementem naszej codzienności. Korzystamy z niej, kiedy pracujemy, kiedy relaksujemy się wieczorem przy ulubionym filmie, próbujemy zabezpieczyć nasze mieszkanie przed włamaniem albo z drugiego końca Polski odpalamy nasz odkurzacz. Ciężko wyobrazić sobie życie bez Wi-Fi.

I tu jest mały problem, bo technologia Wi-Fi w formie, którą znamy na co dzień, ma pewne ograniczenia. Z pewnością zdaje sobie z nich sprawę każdy, kto próbował skonfigurować router w bloku z wielkiej płyty. Każda pobliska sieć, każde urządzenie, każda grubsza ściana to dodatkowe zakłócenia, które stoją na drodze do komfortowego korzystania z Internetu. Im mocniej polegamy na łączności Wi-Fi, tym będzie tylko gorzej, a słaby zasięg, niskie prędkości transferu i coraz większe opóźnienia staną się naszą codziennością.

Wi-Fi 7 – a na co to komu?

Na całe szczęście technologia nie stoi w miejscu. Nowy standard Wi-Fi 7 ma na celu rozwiązać wszystkie opisane problemy. Jednocześnie jest to jeden z największych przełomów, jakie do tej pory spotkały bezprzewodowy Internet.

Wi-Fi 7 wprowadza szereg usprawnień, które mają zagwarantować wyższą przepustowość, niższy poziom opóźnień oraz poprawić stabilność łączności bezprzewodowej. Przede wszystkim poszerzono pasmo dostępne dla urządzeń poprzez wprowadzenie trzech kanałów o szerokości 320 Mhz. W porównaniu ze 160 MHz dostępnymi w ramach standardu Wi-Fi 6E oznacza to dwukrotnie wyższą przepustowość dla każdego z nich.

W połączeniu z nowym standardem modulacji 4K-QAM, umożliwiającym gęstsze upakowanie danych w ramach sygnału, pozwala to na uzyskanie 4,8 razy szybszych transferów niż w przypadku Wi-Fi 6.

Teoretyczny sufit wydajności dla standardu Wi-Fi 7 to aż 46 Gb/s. Wartość na pierwszy rzut oka zawrotna, ale tylko na pierwszy rzut oka. Nawet w warunkach domowych 9,6 Gb/s, które było maksimum dla Wi-Fi 6, szybko może się okazać niewystarczające. W końcu żyjemy w świecie, gdzie szybkość stacjonarnego Internetu coraz częściej liczy się w gigabitach, a w domowej sieci znajdziemy nie tylko jeden czy dwa komputery, ale nawet żarówki czy czajnik elektryczny. Jeśli wszystko to ma działać sprawnie, nie można sobie pozwolić, by technologia stała się wąskim gardłem.

A warto pamiętać, że w Wi-Fi 7 chodzi nie tylko o szybkość. To także szereg technologii, takich jak Multi-Link Operation (MLO), Multi-Resource Units (MRU) i Puncturing, gwarantujących znacznie wyższą stabilność połączenia oraz umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Wracając do przykładu z mieszkaniem w bloku, w przypadku Wi-Fi 7 nie trzeba się już za bardzo przejmować sąsiadami i wszechobecnymi zakłóceniami, na które nie mamy wpływu. Router zadba o to, by jak najlepiej wykorzystać dostępne zasoby radiowe, a my możemy komfortowo przeglądać Internet, grać czy oglądać seriale.

Tak w dużym skrócie, Wi-Fi 7 poprawia komfort życia, a im dalej w cyfrowy las, tym jego zalety będą bardziej odczuwalne. Dlatego warto zaopatrzyć się w router zgodny z nowym standardem. Na szczęście w ofercie firmy ASUS można znaleźć kilka propozycji wartych uwagi.

ASUS ROG Rapture GT-BE98



Dla graczy Wi-Fi 7 ma szansę okazać się prawdziwym game changerem. Podczas rozgrywki sieciowej nie wystarczy, żeby połączenie internetowe było szybkie – tu liczy się stabilność oraz minimalne opóźnienia. Do tej pory jedyną niezawodną gwarancją komfortowej rozgrywki był kabel sieciowy przeciągnięty przez pół mieszkania. Na całe szczęście dzięki Wi-Fi 7 nie jest on już konieczny.

Z myślą o tego typu zastosowaniach powstał ASUS ROG Rapture GT-BE98. To dedykowany router gamingowy, który może pochwalić się obsługą łączności Wi-Fi 7 wraz z wszystkimi wynikającymi z tego tytułami korzyściami. Dzięki ośmiu antenom zewnętrznym możemy liczyć na duży zasięg i stabilne połączenie bezprzewodowe o prędkościach sięgających nawet 25 Gb/s.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by obok łączności Wi-Fi nadal posiłkować się sprawdzonym połączeniem przewodowym. Na pokładzie znajdziemy dwa porty o przepustowości 10 Gb/s oraz cztery 2,5 Gb/s. Producent wyposażył swój router także w dedykowany port gamingowy, gwarantujący podłączonemu urządzeniu priorytet w dostępie do zasobów sieciowych podłączonemu komputerowi lub konsoli.

Wisienką na torcie jest gamingowa estetyka urządzenia, która od pierwszych chwil daje do zrozumienia, że mówimy tu o sprzęcie dla wymagających użytkowników. Co więcej, dzięki podświetleniu Aura RGB możemy w łatwy sposób dopasować wygląd routera do naszego gamingowego setupu, dzięki czemu doskonale odnajdzie się na praktycznie każdym biurku.

ASUS RT-BE88U



ASUS RT-BE88U to absolutnie najwyższa półka. Router dla użytkowników, którzy potrzebują bezkompromisowej wydajności i tego, co absolutnie najlepsze. Obok obsługi Wi-Fi 7 na pokładzie aż dziewięć portów sieciowych o łącznej przepustowości rzędu 34 Gb/s, opcję tetheringu mobilnego i wykorzystania łączności 4G lub 5G, obsługę wirtualnych sieci LAN, VPN…

Tak w skrócie ASUS RT-BE88U ma wszystkie funkcje, które mogą się okazać w domu albo biurze. Przykładowo, taki router doskonale sprawdzi się jako „mózg” nowoczesnego systemu smart home. Połączenie technologii Wi-Fi 7 oraz wydajnego czterordzeniowego procesora gwarantuje bezproblemową obsługę dużej liczby urządzeń. Nie musimy się także martwić o bezpieczeństwo – razem z routerem dostajemy bezpłatną subskrypcję pakietu zabezpieczeń AiProtection Pro na bazie rozwiązań firmy Trend Micro.

Rozbuduj, nie wyrzucaj!

Co jednak najbardziej istotne, decydując się na ASUS RT-BE88U nie trzeba rezygnować ze starego routera Wi-Fi 6. Dzięki funkcjonalności routera rozbudowywalnego kilka urządzeń firmy ASUS może pracować w ramach jednej sieci, dzięki czemu można pokryć zasięgiem znacznie większy obszar.

Tego typu rozwiązanie sprawdza się szczególnie w przypadku zastosowań profesjonalnych, gdzie stosunkowo niewielkim kosztem można dokonać rozbudowy infrastruktury sieciowej na bazie posiadanego już sprzętu. Nie zmienia to natomiast faktu, że także w warunkach domowych może się okazać przydatne – w końcu nasze potrzeby z czasem lubią się zmieniać, a od posiadanego sprzętu oczekujemy coraz więcej. W przypadku routerów rozbudowywalnych nie musimy wyrzucać starego routera na śmietnik, by zastąpić go nowym. Zamiast tego zawsze mamy opcję rozbudowy posiadanego już zestawu, co jest rozwiązaniem tańszym i bardziej przyjaznym dla środowiska.

Technologia przyszłości dostępna już dziś

Wi-Fi 7 to technologia przyszłości, ale rozwiązuje problemy, z którymi mierzymy się już dzisiaj. Warto w związku z tym skorzystać z tego, że jest dostępna na wyciągnięcie ręki. Z routerami firmy ASUS nie tylko nie musimy się martwić, co przyniesie jutro, ale przede wszystkim już teraz możemy cieszyć się dużo większym komfortem podczas korzystania z Internetu. Nieważne, czy mówimy tu o przesyłaniu gigantycznych ilości danych do chmury, oglądaniu filmów w kinowej jakości czy graniu w wymagające gry – z Wi-Fi 7 wszystko to staje się dużo prostsze.

Artykuł sponsorowany przygotowany na zlecenie firmy ASUS.

