Każdy kierowca powinien wozić w aucie ten sprzęt. Mówię serio

Kamera samochodowa to coraz częstszy widok w samochodach Polaków. Nic dziwnego, bo ten prosty gadżet może uchronić nas przed mandatem czy niesłusznym oskarżeniem o spowodowanie kolizji lub wypadku. Jednak warto postawić na jak najlepszy model, aby mieć pewność, że wszystko zostanie odpowiednio zarejestrowane. Dobrym wyborem będzie nowe urządzenie 70mai A510.

W ostatnich latach niesamowicie wzrosła popularność samochodowych rejestratorów. Według danych z 2021 roku każdego roku Polacy kupują kilkaset tysięcy tego typu urządzeń. To dzisiaj przeogromny rynek, który ciągle się rozwija. Widać to między innymi po ogromnej popularności wielu kanałów na YouTubie, gdzie można oglądać różne zdarzenia drogowe. Najlepszym przykładem jest wręcz kultowy już Stop Cham.

Skąd tak duże zainteresowanie kamerami samochodowymi? Powodów jest kilka. Przede wszystkim polskie prawo jest pod tym względem liberalne. W naszym kraju można nagrywać, a do tego materiał odpowiedniej jakości może być wykorzystany w sądzie jako dowód. Poza tym znacząco spadły też ceny samych urządzeń. Jeszcze kilka lat temu wiele osób nie mogło sobie pozwolić na taki zakup, a dzisiaj wideorejestrator jest w finansowym zasięgu większości Polaków. No i wreszcie poprawiła się też jakość samych urządzeń. Nagrywają coraz lepsze filmy, a do tego oferują mnóstwo dodatkowych funkcji. Dobry przykład to najnowszy model 70mai A510, któremu postanowiłem się przyjrzeć.

70mai A510, czyli godny następca

Nowy wideorejestrator 70mai A510 to następca modelu A500s, który rocznie sprzedawał się na całym świecie w liczbie aż 500 tys. egzemplarzy. Było i nadal jest to niezwykle cenione urządzenie, głównie za jakość obrazu, elegancki wygląd i zaawansowane funkcje. Teraz doczekało się godnego następcy, który jeszcze wyżej podnosi poprzeczkę i wprowadza kilka istotnych usprawnień, dzięki którym doskonałe urządzenie stało się jeszcze lepsze. Jednak koniec z ogólnikami. Czas na szczegóły. Oto co dokładnie ma do zaoferowania 70mai A510.

Udoskonalony sensor i algorytmy

Jedną z najważniejszych zmian w porównaniu z A500s jest nowy moduł kamery Sony STARVIS 2 IMX675, który pozwala na rejestrowanie obrazu w szerokim zakresie tonalnym (HDR). Przekłada się na to na materiały dużo wyższej jakości i z lepszymi kolorami. Jednak kluczowa w tego typu urządzeniach jest lepsza widoczność tablic rejestracyjnych, także przy nagraniach nocnych, w końcu rozpoznanie sprawcy kolizji może znacząco ułatwić pracę służb. Według firmy 70mai zakres tonalny wzrósł aż o 10 proc., a możliwość obrazowania przy słabym oświetleniu aż o 90 proc. To poprawa, której nie można lekceważyć.



Duża w tym zasługa nowych algorytmów, w tym autorskiego rozwiązania 70mai Night Owl Vision. Ta technika pozwala na rozpoznawanie kształtów i kolorów nawet przy ciemnych scenach. Jest to możliwe dzięki wysokiej czułości sensora, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego poziomu szumów. Poza tym kamerka oferuje maksymalną rozdzielczość 2592 × 1944 pikseli (4:3) przy płynności 30 klatek na sekundę. Do tego do wyboru są jeszcze dwa inne tryby: 2560 × 1440 pikseli (16:9) / HDR / 30 fps oraz 1920 × 1080 pikseli (16:9), ale już z płynnością 60 klatek na sekundę.

Dzięki temu wideorejestrator 70mai A510 zapewnia bezpieczeństwo, bowiem w każdych warunkach nagrany obraz będzie wysokiej jakości, co powinno znacząco ułatwić zadanie policji lub sądowi w przypadku kolizji czy też wypadku.

Dwukanałowa konfiguracja

Kilkukrotnie pisałem już o 70mai A510 jako o kamerze samochodowej. Muszę jednak przyznać, że nie jest to do końca precyzyjne określenie. Dlaczego? Ponieważ zestaw składa się tak naprawdę z dwóch kamer. Jedna służy do rejestrowania tego, co dzieje się przed samochodem, a drugą montujemy z tyłu i w tym samym czasie nagrywa ona wszystko to, co może się zdarzyć za naszym autem. To bardzo przydatne rozwiązanie, bo przecież nie brakuje sytuacji, w których inny kierowca zagapi się lub po prostu nie zachowa odpowiedniego dystansu i może uszkodzić nasz pojazd zbyt wolnym hamowaniem.

Co ważne, konfiguracja dwukanałowa również została w tym modelu usprawniona. Przede wszystkim zarówno przednia, jak i tylna kamera może nagrywać w trybie HDR, chociaż tutaj konieczne jest dokupienie modelu RC12, bowiem w zestawie jest tylna kamera RC11, która HDR nie ma. Dzięki temu każdy zarejestrowany obraz powinien gwarantować odpowiednią jakość nagrania. Poza tym model A510 wprowadza intuicyjny tryb obrazu PiP (Picture-in-Picture), co pozwala na oglądanie dwóch kanałów jednocześnie na jednym ekranie.

Zintegrowana łączność 4G

Model 70mai A510 dodatkowo jest kompatybilny z zestawem przewodów 4G UP04. Co to daje? Całe mnóstwo dodatkowych możliwości. Co prawda zestaw należy kupić osobno, ale uwierzcie mi, że warto. Już tłumaczę dlaczego.

Po pierwsze, 4G UP04 pozwala na podłączenie kamery bezpośrednio do zasilania samochodu. Dzięki temu może ona działać nawet na wyłączonym silniku. Ma to ogromne zalety, bowiem urządzenie obsługuje między innymi tryb parkingowy oraz nagrywanie poklatkowe. W tym pierwszym automatycznie może wykryć kolizję i nagrać całe zdarzenie. Dlatego nie umknie nam tak nieprzyjemna sytuacja, jak uderzenie w nasze auto, gdy stoi ono pod blokiem lub na parkingu sklepu. Natomiast nagrywanie poklatkowe to ciągłe rejestrowanie filmu z szybkością 1 klatki na sekundę. Z jednej strony cały czas wiemy, co się działo wokół samochodu, a z drugiej 30-minutowy materiał trwa tak naprawdę 1 minutę, więc nie zajmuje dużo miejsca na karcie pamięci.

Jednak to nie wszystko. Zestaw przewodów 4G UP04 zapewnia jeszcze kilka dodatkowych funkcji, które związane są z obsługą sieci 4G (jak sama nazwa wskazuje). Pozwala to kamerze w czasie rzeczywistym wysyłać powiadomienia na nasz telefon, np. w momencie wykrycia kolizji. Co więcej, film trafia do chmury, gdzie jest przetrzymywany przez 15 dni lub do momentu, gdy nie zostanie nadpisany przez inny (limit chmury to 15 filmów). Poza tym możemy też w dowolnym momencie, na ekranie smartfonu, zobaczyć transmisję na żywo. A jakby to nie wystarczyło, to jeszcze dochodzi możliwość zlokalizowania auta i śledzenia trasy na żywo. To może okazać się na wagę złota na wypadek ewentualnej kradzieży samochodu.

Ale to nie wszystko!

Chociaż powyższe kwestie to zdecydowanie największe zalety 70mai A510, to na tym długa lista zalet urządzenia się nie kończy. Warto wspomnieć jeszcze o możliwości sterowania kamerami przez Bluetooth, z poziomu aplikacji mobilnej, w tym także przesyłanie filmów bezpośrednio na telefon. Oprócz tego wideorejestrator ma też wbudowany GPS, więc pozwala na śledzenie trasy i cały czas rejestruje położenie samochodu. Do tego dochodzi też system ADAS, który za pomocą komunikatów głosowych ostrzega przed ewentualnymi zagrożeniami (np. opuszczaniu pasa ruchu lub potencjalnej kolizji z autem z przodu). To dodatkowo poprawia nasze bezpieczeństwo.

Wszystko to sprawia, że kamera samochodowa 70mai A510 jest urządzeniem kompletnym, które wykracza daleko poza możliwości większości wideorejestratorów. To już nie tylko kamerka samochodowa, ale urządzenie znacząco wpływające na nasze bezpieczeństwo na drodze oraz bezpieczeństwo samego auta, nawet gdy nas w nim nie ma. Właśnie dlatego to doskonała propozycja dla osób, które kupują swój pierwszy wideorejestrator lub chcą wymienić swój starszy i już nie najlepszy egzemplarz. 70mai A510 będzie doskonałym wyborem.

