ZUS stawia na AI i cyfrową obsługę. Wkrótce wielkie zmiany

Cyfrowy ZUS – lider wśród instytucji publicznych

ZUS to dziś nie tylko największy ubezpieczyciel w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także jedna z najlepiej zinformatyzowanych instytucji publicznych w Polsce . Jak podkreślali uczestnicy Forum, coraz więcej spraw można załatwić przez internet, a decyzje administracyjne trafiają do obywateli szybciej niż kiedykolwiek.

ZUS ma jedno zadanie – służyć Polakom. Wykorzystujemy do tego najnowsze technologie i przez 90 lat naszej historii nie zawiedliśmy.

Nowe projekty i wyzwania

Sławomir Wasielewski, członek zarządu ZUS, zapowiedział również wprowadzenie omnikanałowej obsługi klientów , automatyzację procesów i wykorzystanie sztucznej inteligencji , by jeszcze bardziej usprawnić działanie instytucji.

Sztuczna inteligencja w administracji

Jednym z głównych tematów Forum była rola AI w administracji publicznej . Eksperci są zgodni: sztuczna inteligencja może ułatwić pracę urzędnikom i przyspieszyć obsługę spraw . Ważne jednak, by korzystać z bezpiecznych, „szytych na miarę” rozwiązań, które będą dostosowane do potrzeb ZUS-u i nie zagrożą bezpieczeństwu danych. Jak zauważył prof. Maciej Piasecki z Politechniki Wrocławskiej, instytucje publiczne powinny rozwijać własne modele AI , zamiast polegać na popularnych, ale mniej bezpiecznych narzędziach komercyjnych.

Ludzie i edukacja – klucz do sukcesu

Wszyscy eksperci podkreślali, że technologia to tylko narzędzie – najważniejsi są ludzie, którzy ją tworzą i obsługują. Dlatego ZUS stawia także na edukację pracowników i użytkowników , by każdy mógł świadomie korzystać z nowych rozwiązań.

Współpraca z partnerami IT

Forum Informatyki ZUS to także okazja do rozmów z firmami technologicznymi, które wspierają rozwój systemów informatycznych instytucji. Dostawcy poznali plany ZUS-u dotyczące nowych projektów, zmian w obsłudze klientów i rozbudowy infrastruktury IT.