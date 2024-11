Vee Mobile wkracza na polski rynek telekomunikacyjny

VEE S.A., dynamicznie rozwijająca się firma z Warszawy, uzyskała ważny wpis do rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Krok ten otwiera dla niej nowe możliwości na rynku telekomunikacyjnym i poszerza zakres działalności.

Zarząd VEE S.A. z siedzibą w Warszawie ogłosił, że spółka zależna Vee Mobile Sp. z o.o. uzyskała wpis do rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Uzyskanie wpisu pod numerem 13512 jest kluczowym krokiem w poszerzaniu działalności firmy, która teraz będzie mogła oferować usługi telefonii komórkowej.

VEE S.A. specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań do telefonicznej obsługi klienta, wykorzystujących sztuczną inteligencję. Firma przeprowadziła miliony rozmów i zrealizowała ponad 100 unikatowych procesów obsługi. W lipcu 2024 roku liczba spraw obsługiwanych przez VEE na rzecz klientów biznesowych wyniosła 38,0 tys. na dzień roboczy (872,0 tys. w całości miesiąca), a wskaźnik MPC (Minutes of Processed Conversations) osiągnął 22,3 tys. na dzień roboczy (512,3 tys. w całości miesiąca).

Zarząd VEE S.A. podkreśla, że wpis do rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych jest istotny dla dalszego rozwoju i może przyczynić się do zwiększenia zasięgu oraz oferty usług dla klientów. Wkrótce planowane jest uruchomienie inteligentnej asystentki głosowej AI (MyVee), która będzie obsługiwać połączenia w języku polskim i innych 28 językach. MyVee nie tylko odbierze każdy telefon, ale także na życzenie użytkownika wykona połączenie do określonej osoby w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Firma współpracuje biznesowo z T-Mobile, co może wpływać na udostępnienie zasięgu przez operatora dla usług Vee Mobile. Nie jest jednak wykluczone, że Vee wybierze infrastrukturę innego operatora. Niektóre źródła sugerują Play, ale są to tylko spekulacje. Na więcej informacji musimy poczekać.

