Samsung Galaxy S25: Znamy datę premiery. Nie będzie sam

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowe smartfony Samsunga z najwyższej i najdroższej serii S zobaczymy podczas konferencji Samsung Unpacked na początku 2025 roku. Według nieoficjalnych informacji premiera została zaplanowana na 22 stycznia. Odbędzie się w San Jose w Kalifornii o 10 czasu lokalnego, a więc po południu czasu polskiego.

Na scenie zobaczymy oczywiście trzy smartfony, a więc Galaxy S25, Galaxy S25 Plus i Galaxy S25 Ultra. Poprzeczka została zawieszona wysoko. Spodziewamy się nie tylko świetnego sprzętu, ale też zaawansowanego oprogramowania – zwłaszcza w zakresie sztucznej inteligencji Galaxy AI. Niestety plotka głosi, że część funkcji będzie płatna.

Samsung Galaxy Unpacked 2025



📅 : January 22nd, 2025

🕙 : 10 a.m. PT

📍 : San Jose, California



Devices to be announced:

• Galaxy S25

• Galaxy S25+

• Galaxy S25 Ultra

• "Project "Moohan" XR headset teaser pic.twitter.com/EODr2h4A99