Nie żyje Susan Wojcicki. Google powstał w jej garażu

Susan Wojcicki miała ogromny wpływ na kształt internetu i produktów, z których korzystamy na co dzień. Google powstał w jej garażu. W 1998 roku wynajęła tę przestrzeń dwóm młodym zapaleńcom. Byli to Larry Page i Sergey Brinn. Garaż Susan Wojcicki był pierwszą siedzibą Google Inc. Wojcicki w 1999 roku objęła stanowisko szefowej marketingu firmy, w 2000 była wiceprezesem.

Dzięki Susan Wojcicki powstały takie produkty jak Google Images, Google Books, to ona zaczęła tradycję Google Doodle i była zachwycona YouTubem. Po przejęciu YouTube’a przez Google została mianowana dyrektorem generalnym firmy-córki w 2014 roku. Zrezygnowała ze stanowiska w 2023 r.

Susan Wojcicki zmarła w wieku 56 lat po dwóch latach życia z nowotworem. W sieci wiele osób związanych z Googlem, YouTubem i branżą w ogóle pożegnało liderkę. Jedną z nich jest Sundar Pichai, obecny CEO Google’a.

Unbelievably saddened by the loss of my dear friend @SusanWojcicki after two years of living with cancer. She is as core to the history of Google as anyone, and it’s hard to imagine the world without her. She was an incredible person, leader and friend who had a tremendous…