Polskie 5G podbija Niemcy

Polska firma technologiczna IS-Wireless ogłosiła sukces w realizacji projektu wdrożenia prywatnej sieci 5G w Niemczech, skierowanego na potrzeby Przemysłu 4.0. To ważne osiągnięcie, będące wynikiem współpracy w ramach konsorcjum CampusDynA, do którego należą takie firmy jak Gestalt Robotics, T-Systems, ams-OSRAM, Fraunhofer oraz Werner-von-Siemens Center (WvSC) for Industry and Science.

Polska firma IS-Wireless dostarczyła kompletną infrastrukturę radiową 5G RAN (Radio Access Network), obejmującą wszystkie kluczowe elementy: O-RU (końcówki radiowe), O-DU (Distributed Units) oraz O-CU (Centralised Units). W ramach projektu firma dostarczyła również near-RT RIC (RAN Intelligent Controller) z zaawansowanym oprogramowaniem xApps, które optymalizuje wydajność sieci w trudnych warunkach pracy, typowych dla środowisk przemysłowych opartych na autonomicznych robotach mobilnych.

Pojazdy autonomiczne, które są fundamentem Przemysłu 4.0, wymagają niezawodnej i stabilnej łączności. Dzięki rozwiązaniom IS-Wireless, pojazdy te mogą utrzymywać najsilniejszy możliwy sygnał 5G, co minimalizuje ryzyko przerwania połączeń (tzw. forced handovers). To kluczowy element, pozwalający na płynność działania procesów przemysłowych, w których każda przerwa może prowadzić do poważnych strat finansowych. Zdobyte doświadczenia z tego wdrożenia będą wykorzystywane przez członków konsorcjum w ich zakładach produkcyjnych.

Jesteśmy dumni, że przyczyniliśmy się do cyfrowej ewolucji sektora przemysłowego w Niemczech. Fakt, że zostaliśmy wybrani przez niemieckie konsorcjum spośród grupy silnych konkurentów, jest dla nas potwierdzeniem, że obraliśmy właściwy kierunek rozwoju naszych produktów. Zarówno funkcjonalność, jak i jakość mają duże znaczenie, szczególnie w zastosowaniach Przemysłu 4.0.

– powiedział Sławomir Pietrzyk, Prezes i założyciel IS-Wireless

Werner-von-Siemens jest liderem innowacji w dziedzinie transformacji przemysłowej i wprowadza najnowsze osiągnięcia technologiczne w życie w swojej lokalizacji na placu Siemensstadt w Berlinie. Oczywiście obejmuje to również najnowsze standardy komunikacyjne, takie jak sieć Open RAN firmy IS-Wireless. Nowoczesna sieć 5G to infrastrukturalna baza dla licznych projektów realizowanych przez przemysł, naukę czy startupy. Tym samym to baza dla przyszłych innowacji.

– wyjaśnił Peter Höhmann, kierownik projektu w Werner-von-Siemens Center

Wdrożenie prywatnej sieci 5G w Niemczech przez IS-Wireless jest istotnym krokiem w kierunku cyfryzacji przemysłu i podkreśla rosnącą rolę polskich firm w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych na arenie międzynarodowej.

