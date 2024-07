Grubo. Google da 2 lata darmowych połączeń

Najnowsza beta Androida 15 sugeruje, że Google powita użytkowników nadchodzących smartfonów Google Pixel 9 bardzo solidnym prezentem. Dwoma latami darmowej łączności satelitarnej.

Jak donosi Android Authority, analiza kodu udostępnionej właśnie nowej wersji Androida 15 - Android 15 Beta 4 - przynosi ekscytujące niespodzianki. Już lepsze zarządzanie akumulatorem, o którym szerzej napisaliśmy w tej wiadomości, jest bardzo miłym akcentem, teraz jednak dochodzi jeszcze pozycja Pixel Stellite SOS.

Mowa jest tutaj o możliwości wysyłania komunikatów alarmowych w celu np. otrzymania pomocy medycznej, również z miejsc, w których konwencjonalna łączność komórkowa nie jest dostępna. Analogiczne rozwiązanie ma u siebie Apple, a teraz, za sprawą zastosowania modemu Samsung Extynos 5400, dostęp do Non-Terrestrial Network (czyli sieci nienaziemnych) zyskają nowe Pixele.

Mowa jest tutaj o wszystkich trzech nadchodzących smartfonach — Googe Pixel 9, Google Pixel 9 Pro i Google Pixel 9 Pro Fold. Według udostępnionego kodu, łączność będzie ograniczona do aplikacji Google Messages, czyli podstawowej aplikacji SMS/RCS Androida. Przez pierwsze dwa lata usługa będzie oferowana bezpłatnie, nie wiemy jeszcze, jak będą kształtowały się późniejsze opłaty.

Łączność satelitarna też w przyszłych Samsungach

Do wprowadzenia łączności satelitarnej szykuje się też powoli Samsung. Prawdopodobnie zawita ona w serii Galaxy S25 producenta, planowanej na początek 2025 roku. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku Apple'a, łączność satelitarna może być początkowo ograniczona jedynie do mieszkańców wybranych krajów świata i regionów geograficznych.

W tym momencie ani Google, ani Samsung nie podali jeszcze oficjalnych informacji na temat terminu wdrożenia łączności satelitarnej do swoich urządzeń końcowych.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Aleksandr Dremov / Shutterstock

Źródło tekstu: Android Authority, oprac. wł