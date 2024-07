Google zmienia regulamin. Nowe zasady od lipca 2024 r.

Jeszcze przed końcem lipca 2024 r. Google zamierza znowelizować regulamin usługi Ad Manager, służącej wydawcom stron internetowych do wyświetlania reklam.

Piekło zamarzło, Google bierze się za uporządkowanie reklam – można by rzec. Fakt jest jednak taki, że przedstawione właśnie zmiany, bardziej niż samą reklamę, porządkują jej regulaminowy aspekt.

Jak ogłoszono, firma z Mountain View zamierza zrezygnować z zakazu emitowania reklam na tzw. stronach z zawartością dynamiczną i ograniczyć obowiązujące restrykcje jedynie do stron zawierających prywatną korespondencję, czyli np. czatów zamkniętych.

Wydawcy nie mogą umieszczać reklam Google na stronach, na których najważniejszym elementem jest zawartość dynamiczna (np. czaty na żywo, komunikatory, automatycznie odświeżane komentarze itp.).

– brzmi dotychczasowa definicja.

Łatwo zauważyć, że obecny zapis może sugerować, iż wyłączenie obejmuje wszystkie serwisy społecznościowe a także tworzone na żywo relacje dziennikarskie.

Jeśli nawet Google miał intencję, by wydawców w tej materii kiedykolwiek ograniczać, to niniejsza zasada pozostawała efektywnie martwa. Reklamę Google, mówiąc kolokwialnie, większość wydawców wyświetlało, jak leci. Teraz zrobią to w pełni oficjalnie.

Druga istotna zmiana, choć już mniej dotykającą samych użytkowników, dotyczy zaś reklamy spersonalizowanej. Dotychczas regulował ją wyłącznie regulamin AdMob, czyli usługi reklamowej dedykowanej aplikacjom mobilnym. Docelowo natomiast stosownie pouczeni zostaną także właściciele stron.

