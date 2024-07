Nowa fala oszustw po ostatniej awarii. Hakerzy wychodzą na żer

Specjaliści od cyberbezpieczeństwa biją na alarm - po awarii informatycznej nadchodzi duża fala prób włamań.

Nie ma co prawda dowodów na to, aby awaria CrowdStrike była spodowodowana umyślnie, ale niektórzy nieuczciwi użytkownicy widzą w niej pole do popisu i będą chcieli wykorzystać do niecnych celów.

Agencje cyberbezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii oraz Australii ostrzegają - przed fałszywymi e-mailami, połączeniami oraz stronami internetowymi, które udają oficjalne strony. George Kurtz, szef CrowdStrike, zachęcał użytkowników, aby przed popraniem poprawek aktualizacji upewnili się, czy aby na pewno rozmawiają z prawdziwymi przedstawicielami firmy.

Zdajemy sobie sprawę, że znajdą się tacy, którzy będą próbowali wykorzystać takie wydarzenie. Nasz oficjalny blog i wsparcie techniczne nadal są oficjalnymi kanałami najnowszych aktualizacji.

- napisał na blogu George Kurz, szef CrowdStrike.

Podobnego zdania jest ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Troy Hunt, który prowadzi znaną witrynę internetową o bezpieczeństwie Have I Been Pwoned.

Taki incydent, który trafił na pierwsze strony gazet i zaniepokoił ludzi, dla oszustów jest prawdziwą gratką.

- twierdzi Hunt.

Agencja apeluje - tylko oficjalna strona

Australijska Dyrekcja Sygnałów wydała już ostrzeżenie, dotyczące hakerów, podszywających się pod CrowdStrike i wysyłających fałszywe poprawki oprogramowania. W sieci pojawiła się bowiem niesamowita ilość fałszywych kodów i złośliwych stron internetowych, które obiecują różnym podmiotom odzyskać dane. Agencja apeluje, aby korzystać tylko i wyłącznie z oficjalnej strony internetowej CrowdStrike w celu uzyskania pomocy i wszelkich informacji.

Zaobserwowaliśmy wzrost liczby prób phishingu związanych z tą awarią, ponieważ złośliwi użytkownicy próbują wykorzystać tę sytuację.

- informuje agencja.

Oszust czai się za rogiem

Niestety, po każdym tego typie wydarzeniu, zwłaszcza związanym z technologią, hakerzy reagują natychmiastowo i wykorzystują strach oraz niepewność użytkowników. Analogiczna sytuacja miała miejsce podczas pandemii COVID-19, kiedy oszuści dostosowali swoje ataki phishingowe, oferując informacje o wirusie, a nawet udając, że mają antidotum. Ponieważ awaria IT stała się światowym newsem, to i na tym będą chcieli skorzystać. Niestety, celem mogą być nie tylko instytucje, ale i pojedyncze osoby. Należy zachować czujność.

