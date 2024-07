To już koniec. Emitel wyrwał się z kajdan UKE

Emitel wygrywa w sądzie z UKE. Sąd Apelacyjy w Warszawie oddalił w całości apelację prezesa UKE i decyzja prezesa UKE z 17 stycznia 2018 została prawomocnie uchylona. UKE nie może tym samym narzucać Emitelowi obowiązków udostępniania swojej infrastruktury.

UKE nie może już rozporządzać infrastrukturą Emitela

Dla przypomnienia, w decyzja UKE z 2018 roku, która właśnie została uchylona, uznawała Emitel za podmiot o znaczącej pozycji rynkowej. Tym sposobem na Emitela nałożone zostały dodatkowe obowiązki regulacyjne, m.in. równe traktowanie wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych czy zapewnianie im dostępu do swojej infrastruktury.

Zgodnie z decyzją Emitel zmienił swoją ofertę i ta została zatwierdzona przez UKE, ale jednocześnie Emitel ruszył do sądu w celu zaskarżenia decyzji urzędu. 6 czerwca 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję prezesa UKE, ale błyskawicznie nastąpiło odwołanie UKE do wyższej instancji, teraz apelacja UKE została prawomocnie uchylona.

Skutki dla rynku

Uznanie Emitela jako podmiot dominujący było bardzo wygodne dla firm, które budowały swoją ofertę przetargową na bazie regulowanego dostępu do infrastruktury Emitela. Dość obrazowy jest przykład przytaczany przez Wirtualnemedia, gdzie w tegorocznym przetargu dla Radia Wrocław z Emitelem wygrał należący do Cyfrowego Polsatu BCAST. Zdaniem Emitela BCAST zaniżył ceny, bazując jedynie na założeniu, że będzie miał dostęp regulowany do nadajników Emitela. Teraz od krzywdzącej dla dostawcy infrastruktury decyzji przetargowej Emitel może się odwołać.

Emitel jest dostawcą infrastruktury dla nadawców telewizyjnych i radiowych, oferuje atrakcyjną dla operatorów komórkowych infrastrukturę wysokościową, a także jest dostawcą systemów łączności bezprzewodowej czy inteligentnych rozwiązań dla miast. Od 2022 roku ten największy w operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce ma nowego właściciela. 100% akcji spółki przejął notowany na londyńskiej giełdzie fundusz Cordiant Digital Infrastructure Limited za niecałe 2 mld zł.

