Rok 2025: Era inteligentnych maszyn i wszechobecnej sieci

U progu 2025 roku, technologia dynamicznie się rozwija, a sztuczna inteligencja (AI) odgrywa w tym procesie coraz większą rolę. CCS Insight, firma zajmująca się badaniami i doradztwem w dziedzinie technologii, opublikowała prognozy dotyczące kluczowych trendów na najbliższe lata.

Rok 2024 był czasem dużych zmian i okresem, w którym sztuczna inteligencja stała się głównym nurtem. W miarę jak zbliżamy się do roku 2025 i kolejnych lat, oczekuje się, że technologia będzie się nadal rozwijać w szybkim tempie, przynosząc zarówno nowe możliwości, jak i wyzwania.

Sztuczna inteligencja i jej wpływ na urządzenia

Sztuczna inteligencja jest już wszechobecna i oczekuje się, że w nadchodzących latach będzie miała jeszcze większy wpływ na nasze życie. Wraz z rozwojem modeli generatywnych AI, takich jak ChatGPT, granica między treścią tworzoną przez ludzi a treścią generowaną przez AI staje się coraz bardziej rozmyta. Oczekuje się, że do 2025 roku przeciętna osoba nie będzie w stanie odróżnić człowieka od asystenta AI za pośrednictwem kanałów audio. AI będzie również coraz częściej wykorzystywana w urządzeniach codziennego użytku, takich jak smartfony, zegarki i słuchawki, poprawiając ich funkcjonalność i personalizację.

Wzrost znaczenia urządzeń podłączonych

Liczba urządzeń podłączonych do Internetu w gospodarstwach domowych stale rośnie. Szacuje się, że do 2028 roku przeciętne gospodarstwo domowe w Wielkiej Brytanii i USA będzie posiadać 15 takich urządzeń. Wśród nich coraz większą popularnością cieszą się urządzenia do noszenia, takie jak smartwatche i smart ringi, które oferują zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia i kondycji.

Nowe technologie sieciowe

Wraz z rozwojem technologii 5G i 5G standalone, sieci komórkowe stają się coraz szybsze i bardziej niezawodne. Oczekuje się, że do 2026 roku 40% gospodarstw domowych w Europie Zachodniej będzie posiadać smartwatch, a do 2027 roku liczba urządzeń internetu rzeczy korzystających z 5G RedCap przekroczy liczbę telefonów 5G.

Wyzwania regulacyjne i geopolityczne

Rozwojowi technologii towarzyszą również nowe wyzwania regulacyjne i geopolityczne. Unia Europejska wprowadza nowe przepisy, takie jak ustawa o AI i ustawa o rynkach cyfrowych, mające na celu ochronę konsumentów i zapewnienie uczciwej konkurencji. Wzrost napięć geopolitycznych między Chinami, Rosją, Europą a USA może prowadzić do militaryzacji AI i cyberprzestrzeni.

Przyszłość technologii rysuje się w jasnych barwach, ale nie jest pozbawiona wyzwań. AI, urządzenia podłączone i nowe technologie sieciowe będą miały ogromny wpływ na nasze życie, ale jednocześnie będą wymagały odpowiednich regulacji i współpracy międzynarodowej, aby zapewnić ich bezpieczne i etyczne wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w raporcie "Predictions 2025 & beyond" (PDF w języku angielskim).

Zobacz: Rewolucja w Sztokholmie: Nagroda Nobla z fizyki dla twórców sztucznej inteligencji

Zobacz: Białe plamy znikną z mapy Polski. Na szybki Internet pójdzie ponad 1,2 mld zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: CSS Insight