OLX i Allegro wezmą od nas więcej danych, a AMD... - Telemix odc. 11

San Francisco na kilka dni zamieniło się w wielką scenę dla AMD. Producent pokazał swoje najnowsze rozwiązania, w tym te przygotowane z myślą o sztucznej inteligencji. Ale miniony tydzień to także konkrety w sprawie unijnej dyrektywy DAC-7, która wymusi na takich portalach jak OLX, Allegro i Amazon pozyskiwanie większej ilości danych od użytkowników.

Znamy już oficjalny termin obowiązywania nowych przepisów, które dotkną przynajmniej część sprzedających na portalach internetowych. Czemu Unia wprowadziła taką dyrektywę i kiedy zacznie ona obowiązywać w Polsce? O tym przekonacie się w najnowszym odcinku Telemixa.

Morze recenzji, ocean zapowiedzi i premier

Ostatni tydzień obfitował w informacje na temat najnowszych sprzetów, które właśnie trafiły, lub całkiem niedługo trafią do sprzedaży. Na Telepolis.pl pojawiło się też wiele ciekawych recenzji. Przegapiliście choć jedną z nich? Zajrzyjcie koniecznie do najnowszego odcinka Telemixa i sprawdź co Wam umknęło.

Ostatni tydzień to nie tylko zapowiedzi i premiery. Parlament Europejski zdecydował się zrobić coś w końcu z problemem (zbyt) szybko rozwijającej się sztucznej inteligencji. Natomiast Intel zapowiedział budowę zakładu półprzewodników w Polsce. Ale nowości są też u naszych zachodnich sąsiadów. Niemcy w końcu odpuściły w temacie Street View, więc w najbliższym czasie czeka nas w końcu lepszy dostęp do wirtualnych podróży po tym kraju. Ale to nie jedyna nowość w Street View. Kolejną poznacie oglądając najnowszy odcinek Telemixa. ;)

